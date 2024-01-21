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İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın Hayatını Anlatan Filmi İzledi - Son Dakika
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İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın Hayatını Anlatan Filmi İzledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesi'nde gençlerle bir araya gelerek, şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatının canlandırıldığı 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' filmini izledi. Kurum, 'Aybüke öğretmenimiz şehit oldu. Bir al yazması, bir de sazı kaldı. Her salonda, her kütüphanede, her okulda, her öğrencimizde, 85 milyon kardeşimizde hatıraları, anıları ve verdiği mücadele kaldı' dedi.

21.01.2024 - 21:41,
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesi'nde gençlerle bir araya gelerek, şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatının canlandırıldığı "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi. Kurum, "Aybüke öğretmenimiz şehit oldu. Bir al yazması, bir de sazı kaldı. Her salonda, her kütüphanede, her okulda, her öğrencimizde, 85 milyon kardeşimizde hatıraları, anıları ve verdiği mücadele kaldı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesi'nde gençlerle buluştu. Kurum'u Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir karşıladı. Salondaki öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan Kurum, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesini anlatan 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' adlı filmi gençlerle yan yana oturarak izledi. Filmi izleyenler arasında Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Şahin ve 400 öğrenci yer aldı. Film bittiğinde ise salondakiler tarafından alkışlandı. Filmin yapımcısı İsmail Demir, Kurum'a çiçek hediye etti.

"Şehitlerimiz sayesinde biz buralardayız"

Kurum, film gösteriminin ardından bir konuşma yaptı. Salondaki gençlere "Tüm şehitlerin anneleri ve babaları için mücadelenizi sonuna kadar verin" diye seslenen Kurum, "Aybüke öğretmenimiz şehit oldu. Bir al yazması, bir de sazı kaldı. Her salonda, her kütüphanede, her okulda, her öğrencimizde, 85 milyon kardeşimizde hatıraları, anıları ve verdiği mücadele kaldı. Şehitlerimiz sayesinde biz buralardayız. Bin bir emekle can Azerbaycan'da şehit olan bir kızın adını verip, o idealleri ülkemizin 780 bin kilometrekaresinde mücadele vererek ay yıldızlı bayrağımız için, bu vatanın her bir karış toprağı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Şehitlerimizi ve öğretmenlerimizi şehit eden PKK teröristlerine inlerini dar edeceğiz. Şehitler vermeye devam edeceğiz ama bu vatanın bir karış toprağını asla ve asla böldürmeyeceğiz. Hocamızın da söylediği gibi Dicle'nin, Fırat'ın, Cudi'nin, Gabar'ın çocuklarını çakallara ezdirmeyeceğiz. Aybükelerimiz için, Aybüke'nin annesi için, tüm şehitlerimizin anneleri, babaları için mücadelenizi sonuna kadar verin. Bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak, ülkemizi büyütmek ve güçlendirmek için mücadelenizi sonuna kadar verin. En iyi eğitimleri alın, en iyi alanlarda kendinizi yetiştirin. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine sizler çıkaracaksınız. Biz gençlerimize yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın\'ın Hayatını Anlatan Filmi İzledi
Kaynak: İHA

Aybüke Yalçın, İstanbul, Terör, Sinema, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın Hayatını Anlatan Filmi İzledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın Hayatını Anlatan Filmi İzledi - Son Dakika
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