Muratpaşa'da 8. Yöreler Renkler Festivali Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika
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Politika

Muratpaşa'da 8. Yöreler Renkler Festivali Coşkuyla Tamamlandı

Muratpaşa\'da 8. Yöreler Renkler Festivali Coşkuyla Tamamlandı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8. Yöreler Renkler Festivali'nin kapanışında, katılımcıların kültürel zenginliklerini Muratpaşa'ya taşımalarının önemine vurgu yaptı. Festival, 72 derneğin katılımıyla gerçekleşti ve renkli gösterilerle noktalandı.

23.09.2024 12:39  Güncelleme: 12:43
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8. Yöreler Renkler Festivali'nin kapanışında, "İnsanlarımız geldikleri yerlerin kültürleriyle Muratpaşa'mızı zenginleştirsin ve burada da kendisini birinci sınıf hissetsin; toplam kent kimliğinin birinci sınıf komşusu, birer paydaşı hissetsin. Burada bütün kültürler var. Herkese gönlümüz açık" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesinin Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda 8'incisini düzenlediği Yöreler Renkler Festivali, binlerce kent sakininin memleket özlemini giderdi. Bu yıl festivalde, Antalya'da yaşayan yerleşik yabancıların kurduğu dernekler de dahil olmak üzere 72 hemşeri, kültür, yardım ve dayanışma derneği yer aldı.

Başkan Uysal, hafta boyunca devam eden festivalin kapanışına eşi Ümran Uysal'la katıldı. Gecede Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin de yer aldı. Son günü Komşu Ülkeler Gecesi'ne ayrılan festival, rengarenk dans gösterileriyle büyük beğeni topladı. Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kültür Merkezi Modern Dans Yıldız Grubu'yla açılan festival sahnesine, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları ve velilerinden oluşan 'Koro Harika' da konuk oldu.

Gecede Dance Queen, Ukrayna Ailesi Derneği, Akdeniz Ukraynalılar Derneği, Kazakistan ve Avrasya Devletleri Dostluk ve Kültür Derneği, Rus Dostluk ve Kültür Derneği hazırladıkları gösterileri seyirciyle buluşturdu. Kırgızistan Kadınları ve İş İnsanları Derneği, İran ve Komşu Ülkeler Dostluk Derneği, Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği programlarının ardından ise gecenin sonunda bandura virtüözü Taras Yanytsky sahne aldı.

Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada, herkesin doğduğu ve büyüdüğü toprakların kültürünü Muratpaşa'ya taşımasını sağlayarak Muratpaşa'nın kültürünü zenginleştirmeye katkıda bulunmasının önemine dikkat çekti. Başkan Uysal sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlarımız geldikleri yerlerin kültürleriyle Muratpaşa'mızı zenginleştirsin ve burada da kendisini birinci sınıf hissetsin; toplam kent kimliğinin birinci sınıf komşusu, birer paydaşı hissetsin. Festivalimizin teması ve amacı budur. Şimdi burada Şirazi var, şimdi burada Nizami Gencevi var, şimdi burada Tolstoy var, şimdi burada Shevchenko var, şimdi burada Meşbaş'e İshak var. Burada bütün kültürler var. Herkese gönlümüz açık."

Festival boyunca rengarenk konserler eşliğinde horonlara, halaylara, birlik ve beraberliğe ev sahipliği yapan Muratpaşa Belediyesi'nin Yöreler Renkler Festivali, Başkan Uysal'ın Komşu Ülkeleri temsil eden derneklere plaket vermesiyle sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muratpaşa'da 8. Yöreler Renkler Festivali Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika

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