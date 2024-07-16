Muş\'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Politika

Muş Valiliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Muş Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı düzenledi. Kent Meydanı'nda gerçekleşen programda, ilk olarak 15 Temmuz konulu resim sergisi gezildi. Saygı duruşunda bulunulan programda İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne ilişkin canlı konuşması ekrana yansıtılarak meydanda toplanan vatandaşlara izlettirildi. Meydanda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla tek ses, tek yürek oldu.

Düzenlenen programda bir konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, 40 yıldır ülkeyi terörle yıpratmaya çalışanların 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi son hamlelerini yaptıklarını söyleyerek, "Kumandası dışarıda olan devşirilmiş FETÖ elebaşı hainin işaretiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Özel Harekat Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yağdıran, tanklar ve zırhlı araçlarıyla Ankara'nın, İstanbul'un caddelerinde önlerine gelen herkesi ezip geçerek ilerleyen darbeciler yaptıkları işin bilincindeydi. 15 Temmuz gecesi devletin, vatanı korumak üzere namuslarına emanet ettiği silahları millete çeviren hainler, o tetiklere bilerek dokunuyor, bilerek kan döküyor, bilerek can alıyorlardı. Tarih boyunca mevzu vatan ve bağımsızlık olduğunda feda-i can etmekten geri durmayan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle kadını, erkeği, yaşlısı ve genciyle havalimanlarına, köprülere, meydanlara akın ederek, tanklara ve mermilere karşı göğsünü siper etmiş, bu kutlu direniş sonunda 250 şehit ve yüzlerce yaralı vererek darbe girişimini durdurmuş, ayrıca ülkemizde kaos çıkması ümidiyle bekleyenlere de gereken cevabı vermiştir" dedi.

Vali Çakır, "15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir. Arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde ülke ve millet olarak bambaşka mecralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıdır. Daha açık bir ifadeyle; Malazgirt'te, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse kesintisiz verdiğimiz terörle mücadelede ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Velhasıl 15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız asırlar boyunca verdiğimiz varlık-yokluk mücadeleleri zincirinin son halkasıdır" şeklinde konuştu.

Terör örgütü ve mensuplarının 15 Temmuz'da Türkiye'yi bölmeye çalıştığını söyleyen AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, "Vatandaşlarımız dedi, mesele vatansa mesele bayraksa mesele ezansa biz vatanımızı böldirmeyiz ve buna müsade etmeyiz. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine milyonlarca insan sokaklara döküldü. Vatandaşlarımız gözlerini kırpmadan tankların önüne yattılar, gözlerini kırpmadan kurşunlara ve uçaklara hedef oldular. O gün 249 şehit verdik. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Sancak Koşusunda başarılı olan sporculara ödüllerinin verilmesi ve 15 Temmuz ile ilgili videoların izletilmesinin ardından Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Mehteran Takımı gösteri yaptı.

Şiirlerin okunması, Muş Divanı Ekibinin türküler seslendirmesi ve Kur'an'ı Kerim tilavetiyle devam eden program gece saat 00.13'te kentteki tüm camilerde sala okunması ile son buldu.

Programa, Vali Çakır'ın Eşi Bahar Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ