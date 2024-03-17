Mustafa Bozbey, Yıldırım\'da Vatandaşlarla Buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesi Mesken Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Elektrik kesintisinin olduğu meydanı telefonlarıyla aydınlatan vatandaşların arasında yürümekte zorluk çeken Bozbey'e bir vatandaşın söylediği "Gelin ve artık adaleti geetirin" sözü ise kalabalıktan büyük alkış aldı.
31 Mart yerel seçimlerine doğru geri sayım sürerken seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Yıldırım'da çok sayıda vatandaşla buluştu. Mesken Meydanı'nda mahalle sakinlerine seslenen Bozbey, elektrik kesintisine rağmen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
"Bursa'nın yöneticisi yok"
Mesken'in hizmetten uzak kaldığının altını çizen Bozbey, "Sizleri insan yerine koyup değer veren bir Belediye Başkanına ihtiyacınız var. Çünkü Bursa'nın yöneticisi yok. Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin; son 5 senede Mesken'de ne değişti? Bir şey değişti. O da mevcut Tıp Merkezi kapatıldı. Ama hiç merak etmeyin. Biz geri açacağız" dedi.
"Mesken'i metroyla tanıştıracağız"
Mahalle sakinlerinin metroya ulaşma konusunda çektikleri sıkıntıya değinen Bozbey, "Sizi ilk defa metroyla tanıştıracağız. Artık Mesken'den metroyla bir yerden bir yere rahatça ulaşım sağlayacaksınız. Metro sistemine entegre ağlar kurarak sizi metroya ulaşma çilesinden kurtaracağız" diye konuştu.
"Bu ülkede kim mutlu?"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, enflasyon ve geçim sıkıntısına da değindi. Esnaftan iş insanına, emeklisinden gencine, çocuklar ve gençler dahil olmak üzere herkesin mutsuz olduğunu vurgulayarak, "Allah aşkına bu ülkede kim mutlu? Sadece tepede duran bir avuç kişi mutlu. 31 Mart'ta sandığa giderken elimizi vicdanımıza koyup öyle gidelim. Oy kabininin içerisine girdiğimizde vicdanımızla baş başa kalıp bunları düşünerek tercihimizi yapalım" ifadelerini kullandı.
"Kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir kent"
Muhtaç olmayan halk ve muhtaç olmayan bir kent oluşturacaklarını belirten Bozbey, " İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nde yapıldığı gibi biz de Bursa'da emekliye ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek olacağız. Başlangıçta belki az ama aylık 2 bin lira destek ile onların hayata tutunmasını sağlayacağız. Çocuklarına süt içiremeyen, okula gönderirken kahvaltı yaptıramayan annelere çare olmak için kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir kent oluşturacağız. Gençlere yeniden hayal kurduracak, herkesin umutlu ve hayal kurabildiği bir kent oluşturacağız" dedi. - BURSA
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