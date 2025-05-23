Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir - Son Dakika
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Politika

Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir

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Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
23.05.2025 07:45
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Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
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Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katıldığı canlı yayında erken seçim ihtimalini yüksek gördüğünü söyledi. "2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir" diyen Destici, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşup konuşmadığı yönündeki soruya "Özel oturarak bunları uzun uzun konuşmuş değiliz ama belli ortamlarda elbette ki bunları dillendiriyoruz" yanıtını verdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı EKOL TV canlı yayınında gündem yaratacak ifadeler kullandı. Seçimlerin 14 Mayıs 2028 tarihinden daha öne çekilebileceğini ve bir erken seçimin olabileceğini ifade eden Destici "2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİR KEZ DAHA ADAY OLMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim tekrar aday olma gibi bir derdim yok" açıklamasını değerlendiren BBP lideri Mustafa Destici, "Bu açıklamayı, Terörsüz Türkiye süreci başladıktan sonra, 'Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı bu süreci anayasayı değiştirerek tekrar Cumhurbaşkanı seçilmenin önünü açmak için yapıyor' gibi böyle aslı astarı olmayan yakışıksız ifadelere karşı bir cevap olarak değerlendiriyorum. 'Benim böyle bir derdim yok' diyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında Türkiye'nin içinden geçtiği bu şartlar içerisinde bir kez daha aday olmasını hatta Cumhurbaşkanı seçilerek devam etmesinin Türkiye, Türk milleti ve Türkistan coğrafyası açısından daha hayırlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR BİLGİ BİRİKİMİ VAR"

Sözlerini sürdüren Destici, "Çünkü büyük bir tecrübe, bilgi birikimi, siyasi ağırlığı var. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışındaki uluslararası toplantılarda da bunu çok net bir şekilde biz görüyoruz. Sürdürülen ilişkiler var. Dolayısıyla da bu bir devlet meselesidir. Bazen siyasetçilerin ülkesi için, milleti için, devleti için fedakarlıksa fedakârlık yapması gerekebilir. Türk milletinin tarihinde iktidar savaşları yüzünden çatışmalar olmuş, ordular savaşmış. Devletler parçalanmış. O devletler küçülerek yok olup gitmişler. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir dönem daha aday olması ve Cumhurbaşkanlığına devam etmesini kendi perspektifimden, siyasi tecrübemden doğru olacağını düşünüyorum" dedi.

"ERKEN SEÇİM İHTİMALİNİ GÜÇLÜ GÖRÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması hakkında kamuoyunda yürütülen tartışmaları yorumlayan Mustafa Destici, "Bu iki yöntemle aşılabilir. Birincisi Anayasa değişikliği, ikincisi de bir erken seçim kararı. 3-5 ay bile olsa erkene alınacak bir seçimden sonra tekrar aday olabilme imkanını yakalıyor. Ben erken seçim kararı olma ihtimalini daha güçlü görüyorum. 2027'nin sonbaharında bir seçim olma ihtimalini çok yüksek görüyorum" sözleriyle erken seçim tartışmalarına dikkat çeken bir yanıt verdi.

"TÜRKİYE YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ İLE DAHA İYİ YÖNETİLEBİLİR"

Destici, "Anayasa değişikliği de muhtemelen Türkiye'nin gündemine gelecek. Ama o değişiklik içerisinde, paketi içerisinde bir sistem değişikliği olacak mı? Onu bilmiyorum. Ben Mustafa Destici olarak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olarak şahsen Türkiye'nin yarı başkanlık sisteminde daha iyi yönetilebileceğini ya da toplumsal mutabakatın daha üst seviyede sağlanabileceğini düşünüyorum bu kadar tecrübeden sonra" dedi.

Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir - Son Dakika

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