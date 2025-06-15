Mustafa Destici, Sivas'ta Konut Projesinin Temelini Attı - Son Dakika
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Politika

Mustafa Destici, Sivas'ta Konut Projesinin Temelini Attı

Mustafa Destici, Sivas\'ta Konut Projesinin Temelini Attı
15.06.2025 18:51  Güncelleme: 19:01
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta Eski Sanayi Sitesi 2. Etap Konut Projesi'nin temel atma törenine katıldı. Törende, İsrail'in tutumu ve dünya gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen Eski Sanayi Sitesi 2. Etap Konut Projesi temel atma törenine katıldı. Destici, törende yaptığı konuşmada, "Dünyanın düzenini, barışını ve kardeşliğini bozan kesimler var. Bunların başında da, siyonist ve terörist olan İsrail gelmektedir" dedi.

Sivas'ta 1960'lı yıllarda şehirde sanayi ihtiyacını karşılaması için inşa edilerek 90'lı yıllara kadar aktif bir şekilde çalışan, 90'lardan sonra ihtiyaca cevap vermediği için çeşitli projeler yapılarak şehre kazandırılması planlanan Eski Sanayi Sitesi'nde 2. Etap Konut Projesi'nin temeli atıldı. Temel atma törenine BBP lideri Mustafa Destici, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "1. Etap geçen sene ağustos ayından itibaren tamamlandı ve o aydan itibaren tapularını vermeye başladık. 2. Etap'ta ise buradaki hak sahipleriyle Sivas Belediyesi olarak anlaşmalarımızı yaptık. Burada, ticari ve konut alanlarından oluşan alanın temelini atacağız. Buradaki zemin artı 7 kattan oluşmaktadır. 28 bin metrekare kapalı bir inşaat alanı bulunmaktadır. Burası peyzaj alanı, açık ve kapalı otopark, aile sağlığı merkezi, ilkokul alanı ve genel otopark alanı ile birlikte bir yaşam alanı olacak. 53 tane dükkan yapılacak, 252 tane konut yapılacak. Toplam 305 tane burada dükkan ve konuttan oluşan 3 bloğun temelini bugün itibariyle atmış olacağız" dedi.

"Size helal olan İslam ülkelerine yasak mı"

Temel atma töreninde dünya gündemine ilişkin konuşan BBP lideri Mustafa Destici, "Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman barıştan, kardeşlikten, dostluktan ve huzurdan yana olmuştur. Dünyanın düzenini, barışını ve kardeşliğini bozan kesimler var. Bunların başında da, siyonist ve terörist olan İsrail gelmektedir. Maalesef 2023 Ekim ayından beri Gazze'yi yerle bir etmiş, on binlerce çocuğu, masum kadını ve sivil insanı öldürmüştür. Soykırım ve katliam yapmıştır. Bir kez daha lanetliyoruz. Gün gelecek, belasını da bulacaktır. İsrail, birkaç gün önce de İran'a saldırmıştır. Saldırma sebebi olarak, İran'ın nükleer silah yapma programına devam ettiğini ve bundan vazgeçmesi gerektiğini öne sürmüştür. Nükleer silahı sadece İran yapmıyor. Amerika, Rusya, Çin, Kuzey Kore, Fransa, İngiltere, İtalya ve başka ülkelerde de binlerce nükleer başlıklı silah var. İsrail'in kendisinde nükleer başlıklı silah var. Size helal olan, İslam ülkelerine ya da İran'a neden yasak oluyor? Bu neden, başka bir ülkeye saldırı sebebi sayılabilir mi? Eğer öyleyse, tüm ülkeler nükleer programlardan vazgeçsinler, ellerindeki nükleer silahları yok etsinler. Ondan sonra başka bir ülkeye laf söyleyin" ifadelerine yer verdi.

"Bugün İran'a yapılanlar, Türkiye'ye de yapılacaktır"

İsrail'in tutumunu eleştiren Destici, "Bugün İran'a yapılanlar, Türkiye'ye de yapılacaktır. Biz de şu anda nükleer tesisleri kurduk. Nükleer tesislerimiz hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Savunma sanayide dosta güven veren, düşmana korku salan çalışmalar gerçekleştiriyor, projeler yürütüyor, üretimler yapıyoruz. İHA'larımızdan SİHA'larımıza, helikopterden Hür Jet'e, Kaan'ımızdan balistik füzelerimize kadar Türkiye her alanda büyük atılım yaptı. Yarın da bunları sebep göstererek bize saldıracaklarından hiç şüphemiz olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saldırmanın sonucunu alacaktır. Bu durum her babayiğidin girişebileceği bir iş değildir. Ama biz bugün bu uyarıları yapmak zorundayız. Bugün İsrail, İran'ın gönderdiği füzeler sonrası sivil kayıplar yaşadığını ifade etmektedir. Tüm dünyadan destek istemektedir. Halbuki dönüp yanı başındaki Gazze'ye baksa, utancından ağzını bile açmaması gerekir. Gazze'de 50 binin üstünde masum insan öldü" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından projenin temeli dualar eşliğinde atıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mustafa Destici, Sivas'ta Konut Projesinin Temelini Attı - Son Dakika

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