AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı Hacılar\'da Gerçekleştirildi

Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da yer aldığı Hacılar ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Elitaş; "Kooperatif mağduru arkadaşlarımızla görüşeceğiz, yeniden bakacağız" ifadelerini kullandı.

Hacılar ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan İl Danışma Meclisi Toplantısı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve diğer partililerin de tebrik mesajının okunması ile devam etti. Meclisin açılışında konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm yapılacak kongreler ile ilgili bilgiler vererek; "Birlikte Türkiyeyiz' diyerek yaklaşık 23 yılı geçirdik. 2 gün sonra 8. yıldönümü olacak olan 15 Temmuz hain darbe girişimini hepimiz hafızalarımızda yaşıyoruz. Maalesef 248 canımız o gün şehit oldu, Allah inşallah o günleri bir daha yaşatmasın. Türk Milleti; o gece kendi özgür iradesiyle cumhurbaşkanımıza ve onun yol arkadaşlarına sahip çıkmış ve iradelerine göz diken elleri kıracağını açıkça ortaya koymuş ve hain kalkışma girişimini engellemiştir. Göreve kim gelirse gelsin cumhurbaşkanımıza sadakatten, bu davaya itaatten ve bu davaya omuz vermekten hiçbir şekilde geri kalmayacaktır. Hiç kimse bizim vefa duygumuzu, davaya olan sadakatimizi ve birbirimize olan bağlılığımızı tartamaz, teraziye koyamaz" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Belediyeler olarak israfa fırsat vermeden yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını dile getiren Büyükkılıç, "Belediyeler olarak bizler, hiçbir mazerete sığınmadan sizlerin bizlere olan güvenine layık olma anlayışı içerisinde gerek merkezimizde gerekse taşramızda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap veriyoruz. İhtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz, daha önce vatandaşlarımızla paylaşmış olduğumuz projeleri de elbette ki hayata geçiriyoruz. Bizler işimize bakıyor, önümüze bakıyor, israfa fırsat vermeden yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kıymetli bakanlarımızla el birliği ve dayanışma içerisinde, teşkilatlarımızla yine el birliği ve dayanışma içerisinde sizlere layık olmaya çalışıyoruz" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise yeni Türkiye yüzyılında Büyük Türkiye için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da muhteşem bir danışma meclisinde olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, yüzlerce badire atlatmış ve bunca yıldır iktidarda olan bir parti olan AK Parti'nin, Kayseri'yi de Türkiye'yi de daha iyi noktalara getireceğini ifade etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise; "Bizim gücümüz gençliğimiz, kadın kollarımız, belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız" diyerek özveri gösteren partililere teşekkürlerini iletti. Bugüne kadar 27 çalışmaya imza attıklarını bunların bir kısmının tamamlandığını bir kısmının sürdüğünü bildiren Çopuroğlu, partilileri daha efektif olmaya davet etti. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da İl Danışma Meclisi'nin hayırlar getirmesini temenni ederek, AK Parti ile Türkiye'nin dünyadaki yaşanan zor süreçleri yönetmek noktasında büyük bir görev üstlendiğini ve süreci başarı ile yönettiğini dile getirdi.

"Kooperatif mağdurlarıyla yeniden görüşeceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş; AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı Türkiye'deki demokrasi serüveni ve mücadele dolu yılları konu ettiği konuşmasında, sözü 15 Temmuz darbe girişimine getirdi. AK Parti ve millet iradesi ile o hain girişimi önledikleri belirten Elitaş, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde AK Parti'nin güçlü bir irade ortaya koyduğunu paylaştı. Elitaş, 50 yılda yapılmayan işleri 20 yılda, 80 yılda yapılamayacak işleri 15 yılda gerçekleştirdiklerini belirtti. Kooperatif mağdurlarının sorunları ile ilgili görüşme yapacaklarını kaydeden Elitaş; "Kooperatif mağduru arkadaşlarımız var. Onlarla 2022 tarihinde görüştük. Bakanımız Mehmet Özhaseki ile beraber oturduk, bu meseleyi nasıl çözebileceğimizle ilgili bir formül bulduk. Bu formülü yaparken değişik bakanlıklar itiraz etmeye başladı. Dediler ki; 'Kooperatif Kanunu'nda eğer böyle bir şey yaparsanız 100 binlerce kooperatif üyesini, 10 binlerce kooperatifi yok edersiniz. Muhalefet partisi ile baş başa verdik, dedik ki 'bunu çözmemiz lazım'. Çünkü bazı kooperatifler vatandaşlarımıza kazık atmış, onları kandırmış; 'bu kadar borcunu ödersen hiç borcun yok' demiş. Yazılı kağıt vermiş. ama Kooperatif Kanunu'ndaki bir eksik maddeden dolayı demişler ki; 'sizin kooperatif üyeliğiniz bitmedi. Borcunuz devam ediyor, kooperatifin ihtiyaçlarını karşılayacaksınız' demiş. Bu kanunu çıkarırken Kayseri özelinde kooperatiflerle ilgili 'borçlarını ödedilerse etkilenmez' dedik. O kooperatifler gider, mahkemeye itiraz eder. Mahkeme de Anayasa Mahkemesi'ne taşır. Anayasa Mahkemesi de bu kanunun diğer kooperatif ve üyeleri mağdur edebileceğinden dolayı iptal eder. Arkadaşlarımızla görüşeceğiz, yeniden bakacağız" ifadelerini kullandı.

Salon girişinde kooperatif mağduru olduğunu ifade eden bazı vatandaşlar; AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile görüşerek sorunlarını dile getirmiş, konu salonda da devam edince AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İsmail Tamer; "Hiç bir provokasyon bizi durduramaz" sözleriyle tepki gösterdi. - KAYSERİ