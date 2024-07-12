NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır - Son Dakika
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NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'ye bir Genel Sekreter Yardımcılığı verilmesi talebiyle ilgili soruya, "Biz NATO'nun en önemli ülkelerinden biriyiz. Genel Sekreterlik yapılanmasında Türkiye'nin de böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır." dedi. Yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye'ye geleceğini söyleyen Erdoğan, "Bu ziyaret gerçekleşirse orada tekrar bu konuları kendisiyle görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

12.07.2024 21:56  Güncelleme: 22:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki NATO Zirvesi sonrası ülkeye dönüş yolunda Türkiye'nin NATO Genel Sekreter Yardımcılığı rolünde İttifak'ta temsil edilmesine dair dikkat çeken mesajlar verdi.

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ziyaret ettiği ABD'nin başkenti Washington'dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

NATO'DA TÜRKİYE'YE YÖNETİCİLİK ROLÜ VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, NATO Genel Sekreter Yardımcılığı konusunun gündemde olduğu, 2010-2013 yılları arasında Hüseyin Diriöz'ün, 2016-2020 arasında da Tacan İldem'in Genel Sekreter Yardımcılığı yaptığı hatırlatılarak, "Yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmede Türkiye'ye bir Genel Sekreter Yardımcılığı verilmesi talebiniz oldu diye biliyoruz. Bakışı nasıl, bu gerçekleşecek mi, gerçekleşirse belirlenmiş bir isim var mı?" sorusu soruldu.

NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan duyurdu: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır

Erdoğan, basın mensubunun sorusuna, "NATO Zirvesi sonrası düzenlediğim basın toplantısında da açık bir şekilde ifade ettim. Bunun kararını ne ben veriyorum ne Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan veriyor. Bu konudaki talebimizi kendilerine ilettik. Sayın Rutte devir teslimden önce Türkiye'ye geleceğini söylemişti. Bu ziyaret gerçekleşirse orada tekrar bu konuları kendisiyle görüşeceğiz." yanıtını verdi.

"GENEL SEKRETERLİK YAPILANMASINDA TÜRKİYE'NİN DE BÖYLESİ BİR MAKAMDA TEMSİL EDİLMESİ OLAĞANDIR"

"Biz NATO'nun en önemli ülkelerinden biriyiz." diyen Erdoğan, "İttifakın bir arada olması ve etkinliğini muhafaza etmesi için çok değerli katkılar sunuyoruz. Genel Sekreterlik yapılanmasında Türkiye'nin de böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır. Nitekim Sayın Rutte de böylesi bir makamın Türkiye'ye yakışacağını ifade etmişti. Biz ülkemizden bir ismin Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirilmesini sadece ülkemizin o makamda temsil edilmesi için değil, bu nazik dönemlerde NATO'ya büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz için de istiyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO\'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye\'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Uğur Erdem: Bu Millet açlıkla sefillikle savaşıyor inan 3 dünya savaşının lafı bile olmaz hafız 4 2 Yanıtla
    Türker Karaarslan: Kesin açlıktan ölüyorsundur. Evet zorluk var ama sizin gibi gözü açlar dışında ben aç kimseyi görmüyorum inan. 2 1
  • Gökmen Karaçay: onların işine gelince en kuvvetli ülkesiyiz bunu bizi kullanmaya başlamak istediklerinde duyuyorum hayır biz kimsenin masası değiliz olmamaliyiz 2 0 Yanıtla
  • Murat: Ülkemiz için hayırlısı olsun inşallah 2 0 Yanıtla

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