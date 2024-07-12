NATO\'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye\'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki NATO Zirvesi sonrası ülkeye dönüş yolunda Türkiye'nin NATO Genel Sekreter Yardımcılığı rolünde İttifak'ta temsil edilmesine dair dikkat çeken mesajlar verdi.

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ziyaret ettiği ABD'nin başkenti Washington'dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

NATO'DA TÜRKİYE'YE YÖNETİCİLİK ROLÜ VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, NATO Genel Sekreter Yardımcılığı konusunun gündemde olduğu, 2010-2013 yılları arasında Hüseyin Diriöz'ün, 2016-2020 arasında da Tacan İldem'in Genel Sekreter Yardımcılığı yaptığı hatırlatılarak, "Yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmede Türkiye'ye bir Genel Sekreter Yardımcılığı verilmesi talebiniz oldu diye biliyoruz. Bakışı nasıl, bu gerçekleşecek mi, gerçekleşirse belirlenmiş bir isim var mı?" sorusu soruldu.

Erdoğan, basın mensubunun sorusuna, "NATO Zirvesi sonrası düzenlediğim basın toplantısında da açık bir şekilde ifade ettim. Bunun kararını ne ben veriyorum ne Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan veriyor. Bu konudaki talebimizi kendilerine ilettik. Sayın Rutte devir teslimden önce Türkiye'ye geleceğini söylemişti. Bu ziyaret gerçekleşirse orada tekrar bu konuları kendisiyle görüşeceğiz." yanıtını verdi.

"GENEL SEKRETERLİK YAPILANMASINDA TÜRKİYE'NİN DE BÖYLESİ BİR MAKAMDA TEMSİL EDİLMESİ OLAĞANDIR"

"Biz NATO'nun en önemli ülkelerinden biriyiz." diyen Erdoğan, "İttifakın bir arada olması ve etkinliğini muhafaza etmesi için çok değerli katkılar sunuyoruz. Genel Sekreterlik yapılanmasında Türkiye'nin de böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır. Nitekim Sayın Rutte de böylesi bir makamın Türkiye'ye yakışacağını ifade etmişti. Biz ülkemizden bir ismin Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirilmesini sadece ülkemizin o makamda temsil edilmesi için değil, bu nazik dönemlerde NATO'ya büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz için de istiyoruz." ifadelerini kullandı.