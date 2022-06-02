NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız

02.06.2022 23:08

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sonrası Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto etmesi hakkında gelen soruya, "Bir müttefik, Türkiye, endişelerini dile getirdiğinde, her zaman yaptığımız şeyi yapmalıyız, yani oturup bu endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız. Türkiye önemli bir müttefik" dedi.

ABD'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere demeç veren Stoltenberg, Başkan Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile "harika bir toplantı" yaptığını ifade etti.

"PUTİN DAHA AZ NATO İSTEDİ ANCAK DAHA FAZLASINI ALIYOR"

ABD'yi Ukrayna'ya verdiği destek için takdir eden Stoltenberg, ABD'nin desteğinin savaş alanında her gün fark oluşturduğunu ifade ederek, "Başkan Putin daha az NATO istedi ve bu nedenle Ukrayna'yı işgal etti, ancak daha fazlasını alıyor" dedi.

Bu ay İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi'ne değinen Stoltenberg, söz konusu zirvenin güvenlik için çok önemli bir zamanda gerçekleştiğini belirterek, Biden ile İspanya'da bir araya gelmeye dört gözle beklediğini ifade etti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Stoltenberg, savaşlar doğası gereği öngörülemez olduğunu ve bu nedenle hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ederek, söz konusu savaşın Ukraynalıların ülkelerini savunmak için ağır bir bedel ödediği bir yıpratma savaşı haline geldiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın müzakere masasında biteceğine inandığını aktaran Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'nun desteğine ihtiyacı olduğunu dikkat çekti.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto etmesi hakkında gelen soruya ise Stoltenberg, sorunun çözüleceğine olan inancını dile getirerek, "Bir müttefik endişelerini dile getirdiğinde, her zaman yaptığımız şeyi yapmalıyız, yani oturup bu endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız. Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile yakın temas halindeyiz" dedi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan üst düzey yetkililer ile yakında bir toplantı düzenleyeceğini hatırlatan Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kaydetti.

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Kaynak: İHA

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