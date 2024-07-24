Netanyahu, İsrail karşıtı protestoculara hakaret etti - Son Dakika
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Politika

Netanyahu, İsrail karşıtı protestoculara hakaret etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma sırasında İsrail karşıtı protesto düzenleyen göstericilere hakaret ederek, 'Siz resmen İran'ın kullanışlı ahmakları haline gelmişsiniz' dedi. Netanyahu, konuşmasında ayrıca İsrail'in Lübnan sınırında güvenliği sağlayacağını belirtti ve ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

24.07.2024 23:26
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma sırasında kongre dışında İsrail karşıtı protesto düzenleyen göstericilere hakaret ederek, "Siz resmen İran'ın kullanışlı ahmakları haline gelmişsiniz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk defa ABD Kongresi'ne seslendi. ABD Kongresi dışında binlerce kişi tarafından protesto edilen Netanyahu, ABD Kongresi'nde dakikalarca devam eden alkışlarla karşılandı. Netanyahu, konuşmasının başında Gazze'de çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 39 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği savaşı "medeniyet ve barbarlık" arasında yapılan bir savaş olarak tanımladı. Netanyahu, "Bu, ölümü yüceltenlerle yaşamı kutsayanlar arasındaki çatışmadır. Medeniyet güçlerinin zafer kazanabilmesi için ise ABD ile İsrail'in bir arada durması gerekiyor. Çünkü bir arada durduğumuzda çok basit bir şey oluyor; biz kazanıyoruz ve onlar kaybediyor. Dostlarım, bugün size bir şeyin teminatını vermeye geldim. Kazanacağız" dedi.

Netanyahu, 7 Ekim olaylarını ABD'deki Pearl Harbor saldırısına ve 11 Eylül terör saldırılarına benzetti.

Biden'a İsrail'e desteği için teşekkür

ABD Başkanı Joe Biden'a İsrailli esirlerin kurtarılması için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür eden Netanyahu, "Başkan Biden ile 40 yıldır tanışıyoruz ve kendisine yarım asırdır İsrail'in dostu olduğu ve kendi ifadeleriyle İrlanda asıllı ABD'li bir siyonist olmaktan gurur duyduğu için kendisine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Protestoculara hakaret etti

ABD Kongresi dışında kendisini protesto eden göstericilere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanan Netanyahu, "Bildiğimiz kadarıyla, şu anda bu binanın çevresinde devam eden İsrail karşıtı protestoları İran finanse ediyor. Çok sayıda olmasalar da oradalar ve şehir genelinde de varlar. Bu göstericilere bir mesajım var. Eşcinselleri vinçlere asan ve saçlarını örtmedikleri için kadınları öldüren Tahran'daki zalimler sizi övüyor, destekliyor ve finanse ediyorsa, siz resmen İran'ın kullanışlı ahmakları haline gelmişsiniz demektir. Bu protestoculardan bazıları 'Eşcinseller Gazze'yi destekliyor' şeklinde pankartlar taşıyor. Bu tıpkı, 'Tavuklar, KFC'yi destekliyor' şeklinde bir pankart taşınmasına benziyor" dedi.

Lübnan sınırındaki çatışmalara değindi

Netanyahu, konuşmasında ayrıca İsrail'in Lübnan sınırında güvenliği sağlayacağını belirtti. Hizbullah ve İsrail güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Lübnan sınırında binlerce İsraillinin tahliye edildiğini ifade eden Netanyahu, İsrail güçlerinin "kendi yurtlarında mülteci halinde olduklarını" ve İsrail'in güvenliği tesis etmek için "ne gerekiyorsa yapacağını" söyledi.

"ABD arkamızda"

Yemen'deki Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırılara da değinen Netanyahu, hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyelerine İsrail'e devam eden destekleri için teşekkür etti. Netanyahu, "Biz tüm cephelerde kendimizi müdafaa ederken, ABD'lilerin arkamızda olduğunu biliyoruz. Bunun için size teşekkür ediyorum" dedi.

Trump'a övgü

Sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında ayrıca başkanlığı döneminde İsrail'in önceliklerine önem veren Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump'a da teşekkür eden Netanyahu, Trump'a yönelik suikast girişiminin ABD demokrasisine yapılmış bir saldırı olduğunu söyledi. Netanyahu, "ABD'liler gibi, İsrailliler de Başkan Trump'ın alçakça saldırıdan, ABD demokrasisine yapılmış alçakça saldırıdan sağ çıkmasından müsterih olmuştur. Demokrasilerde siyasal şiddete yer yoktur" dedi.

Temsilciler Meclisi'nin Müslüman kadın üyesi Tlaib'ten dövizli tepki: "Soykırım Suçlusu"

ABD Kongresi'nde onlarca Demokrat Partili Kongre üyesi, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de binlerce sivilin ölümü ve ortaya çıkarılan insani kriz nedeniyle Netanyahu'nun konuşmasını boykot etti. Temsilciler Meclisinin Müslüman kadın üyesi Rashida Tlaib'in ise kefiye taktığı ve İsrail başbakanının konuşması sırasında "Soykırım Suçlusu" yazılı döviz taşıdığı görüldü. Bir katılımcının ise İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Hamas ile anlaşma yapılması çağrısında bulunan "Anlaşmayı şimdi yapın" yazılı sarı bir tişört giydiği görüldü. Konuşma sırasında Demokrat Parti'nin başkan adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in salonda bulunmaması dikkat çekti.

100'den fazla ABD Kongresi stajyeri Netanyahu'nun konuşmasını boykot etti

ABD Kongresi'nde staj yapan 100'den fazla stajyer, seçmenlerin taleplerini gerekçe göstererek Netanyahu'nun konuşmasını boykot etti. Stajyerler, "Ülkenin demokratik kurumlarının bel kemiği olarak bizler, seçmenlerin sesini duyurmakla görevliyiz. Ezici talep açıktır: Başbakan Netanyahu insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutulmalıdır. Bu seslerin susturulmamasını sağlamak bizim ahlaki yükümlülüğümüzdür. Bir protesto olarak birçoğumuz bugün iş bırakma kararı aldık. Netanyahu'nun eylemlerinin kurbanlarıyla tam bir dayanışma içindeyiz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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