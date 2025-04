Nevruz İçin Resmi Bayram Teklifi

AK Parti İstanbul milletvekili Serkan Bayram, "Nevruz demek yeniden doğuş demektir. Nevruz demek birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Nevruz demek Ergenekon Destanı demektir. ve bu bağlamda ben de hem İstanbul Milletvekili olarak hem Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olarak hem Avrupa Ekonomik Senatörü olarak bugünün resmi bayram tatilin ilan edilmesi noktasında bugün Meclisimize kanun teklifi verdim" dedi.

Bayram, şöyle konuştu:

"Hem insanlarımızın beklentisi hem barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından bugünün resmi tatil bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir. Ben bütün partilerimizden de destek bekliyorum. Bütün milletvekillerimizden de destek bekliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletler teşkilatında aksakallı Konsey Başkanı olarak Binali Yıldırım Bey'e bütün parti başkanlarımızın vekillerinize desteklenişini şimdiden hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biliyorsunuz UNESCO'nun iki bin on yılında da dünya listesine kültür mirası listesine girmiştir Nevruz. Birleşmiş Milletler'in barış elçisi çalışmalarından dolayı da UNESCO'nun bu takdirinde çok olumlu bulunuyorlar. Bu tip birlik beraberlik, kardeşlik, insanlık hatırlamamızı her daim yanındayız. Her zaman da olacağız inşallah."

Cumartesi günü Ürdün Kralı'nın ailesiyle birlikte Ürdün'de olacaklarını söyleyen Bayram, "Akabinde Dubai'de bir programımız olacak. Daha sonra 17 Mayıs'ta 42. Türk yürüyüşünde yürüyeceğiz. Konusu teması buğday tanesi. Barış istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Engelsiz bir dünya istiyoruz. Gazze'de, Filistin'de insanların ölmesini istemiyoruz. Engelli de kalmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA