New York Belediye Başkanı ''ezan'' kararını ''Bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz'' diyerek duyurdu - Son Dakika

New York Belediye Başkanı ''ezan'' kararını ''Bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz'' diyerek duyurdu

New York Belediye Başkanı \'\'ezan\'\' kararını \'\'Bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz\'\' diyerek duyurdu
Son Güncelleme: 29.08.2023 21:31

ABD'nin New York kentinin Belediye Başkanı Eric Adams ses getirecek bir uygulamaya imza attı. Başkan Adams, "Bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz" diyerek, kentteki camilerde cuma vaktinde ve ramazan ayında iftar saatinde ezan sesinin dışarıya verilebileceğini duyurdu.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehirdeki camilerde cuma vaktinde ve ramazan ayında iftar saatinde ezan sesinin dışarıya verilebileceğini açıkladı.

New York'ta bir ilke imza atıldı! Belediye Başkanı duyurdu: Cuma namazı vaktinde megafondan ezan okunabilecek

"BÜROKRASİYİ ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Adams, düzenlediği basın toplantısında "Bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz ve açıkça söylüyoruz ki eğer herhangi bir ayinde veya ibadethanede iseniz, cuma namazı ezanını daha güçlü duyurmak için izin başvurusunda bulunmanıza gerek yoktur." dedi.

New York'ta bir ilke imza atıldı! Belediye Başkanı duyurdu: Cuma namazı vaktinde megafondan ezan okunabilecek

"NEW YORK'TA İNANCINIZI YAŞAMAKTA ÖZGÜRSÜNÜZ"

Adams, çeşitli cami dernekleri ve Müslüman vakıf temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, katılımcılara, "New York'ta inancınızı yaşamakta özgürsünüz. Gururluyum, sonunda bugün bunu gerçekleştiriyoruz." dedi. İslam'ın, Hristiyanlık, Musevilik ve diğer inançlar gibi New York kültürünün önemli unsurlarından biri olduğunu ve camilerin, suça karşı mücadele ve düzensiz göçmenler konusunda büyük yardımda bulunduğunu belirten Adams, Müslüman liderlere hitaben, "Size hak ettiğiniz tanınmayı sağlamaya kararlıyız." dedi.

New York'ta bir ilke imza atıldı! Belediye Başkanı duyurdu: Cuma namazı vaktinde megafondan ezan okunabilecek

New York'un, özgürlükler ve haklar anlamında birçok konuda öncü olduğunu ifade eden Eric Adams, kanunda yeri olduğu üzere herkese eşit davrandıklarını, kimseye veya herhangi bir gruba fayda sağlamak için kuralları değiştirmediklerini vurguladı.

New York'ta bir ilke imza atıldı! Belediye Başkanı duyurdu: Cuma namazı vaktinde megafondan ezan okunabilecek

MÜSLÜMAN TOPLUM LİDERLERİ TEŞEKKÜR ETTİ

Müslüman toplum liderlerinin de Adams ve diğer yetkililere teşekkür ettiği toplantının sonunda, aynı kürsüden ezan okundu ve İngilizce açıklamasına yer verildi.

New York'ta bir ilke imza atıldı! Belediye Başkanı duyurdu: Cuma namazı vaktinde megafondan ezan okunabilecek

EZAN SESİ ARTIK DIŞARIYA VERİLECEK

Belediyenin aldığı karar doğrultusunda, ilk cuma gününden itibaren New York'ta ezan sesi, 12.20 ile 13.30 arasında ve ramazan aylarında iftar vaktinde "makul bir seviyede" tutulmak kaydı ile dışarıya verilebilecek.

New York'ta bir ilke imza atıldı! Belediye Başkanı duyurdu: Cuma namazı vaktinde megafondan ezan okunabilecek
Kaynak: AA

New York, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika New York Belediye Başkanı ''ezan'' kararını ''Bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz'' diyerek duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York Belediye Başkanı ''ezan'' kararını ''Bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz'' diyerek duyurdu - Son Dakika
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