Niğde Milli İrade Platformu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi Konuşmasını Protesto Etti - Son Dakika
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Politika

Niğde Milli İrade Platformu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi Konuşmasını Protesto Etti

Niğde Milli İrade Platformu İsrail Başbakanı Netanyahu\'nun ABD Kongresi Konuşmasını Protesto Etti

Niğde'de cuma namazı sonrasında bir araya gelen Niğde Milli İrade Platformu üyeleri, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını protesto etti. Grup adına yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı ve ABD Kongresi'nin bu eylemden ötürü şiddetle kınandığı belirtildi. Filistin ve Gazze halkının yalnız olmadığı vurgulandı.

26.07.2024 17:31
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Niğde'de cuma namazı sonrasında bir araya gelen Niğde Milli İrade Platformu üyeleri tarafından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Kongresi'ndeki konuşması protesto edildi.

Merkez Dışarı Cami çıkışında İsrail'in Filintin'e yönelik saldırılarının kınandığı açıklamayı grup adına Türkiye Gençlik Vakfı Niğde Şubesi Sözcüsü Burhan Karan yaptı. Karan, " Gazze'deki soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınırken; ABD, İsrail Başbakanı soykırımcı, savaş suçlusu Netanyahu'yu ülkesine davet etmiş, ABD Parlamentosu'nda konuşma imkanı sunmuştur. Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümleler ABD'li parlamenterler tarafından sık sık ayakta alkışlanmıştır. ABD Parlamentosu, tıpkı Hitler Almanya'sının Reichstag'ı gibi, yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı vermiştir. ABD'nin 'demokrasi' ve 'özgürlük' maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. Parlamentodaki alkışlar; hiç şüphe yok ki, Batı'nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, Batılı değerlerin de cenaze törenidir. İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü vahşetin ana sorumlusunu ağırlayan ve destekleyen ABD Kongresi'ni bu eylemden ötürü şiddetle kınıyoruz. Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib'e ve Parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajlarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz. Filistin ve Gazze yalnız değildir. Herkes sırtını dönse de, Türkiye Filistin mücadelesine her şart altında destek vermeyi sürdürecektir. Milli İrade Platformu olarak, zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceğiz. Filistin ve Gazze'nin asil direnişini de bir kez daha hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın yardımı yakındır, nice zayıf topluluklar güçlü topluluklara galip gelmiştir ve şüphesiz hakikat er ya da geç zafer kazanacaktır. ABD Parlamentosu, tıpkı Hitler Almanya'sının Reichstag'ı gibi, yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı vermiştir. ABD'nin 'demokrasi' ve 'özgürlük' maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. Parlamentodaki alkışlar, hiç şüphe yok ki, Batı'nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, Batılı değerlerin de cenaze törenidir. İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü vahşetin ana sorumlusunu ağırlayan ve destekleyen ABD Kongresi'ni bu eylemden ötürü şiddetle kınıyoruz. Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib'e ve Parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajlarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz" dedi.

Filistin ve Gazze halkının yalnız olmadığının ifade edildiği açıklama sonrası grup tarafından sloganlar atıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Niğde Milli İrade Platformu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi Konuşmasını Protesto Etti - Son Dakika

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