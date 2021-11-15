Nilüfer Belediyesi hakkında çıkan haberlere yalanlama - Son Dakika

Bazı basın organlarında çıkan haberlere Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'den yalanlama geldi.

Başkan Erdem, bazı basılı ve görsel yayın mecralarında, "CHP'li Turgay Erdem ve yardımcılarının, ne kadar tanıdık, akraba varsa hepsini işe aldığına" dair iddiaları yalanladı. Ayrıca Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli'nin eşini belediyeye işe soktuğu iddiaları da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli tarafından yalanlandı.

Belediyede düzenlenen basın toplantısına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz katıldı. İlk açıklamayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Yaptı. "Bazı yayın mecralarında "CHP'li Nilüfer Belediyesi" diye başlayan bu haberlerde "CHP'li Turgay Erdem ve yardımcılarının, ne kadar tanıdık ve akraba varsa hepsini işe aldığı" iddia ediliyor" diyen Başkan Erdem, "Dahası Başkan Yardımcısı CHP'li Osman Ayradilli'nin, eşini belediyede işe soktuğu ve belediyenin birçok etkinliğinde görevlendirerek ek ödemelerden de faydalandırdığı iddia ediliyor. Ayradilli çiftinin her ay belediyeden 25 bin liranın üzerinde maaş aldığı ifade ediliyor. Bu iddiaların hepsi asılsızdır. Bu iddiaları gündeme getiren kişileri öncelikle biraz vicdana davet ediyorum. Siyaseten "CHP'li belediyelerde usulsüz işler yapılıyor" algısı oluşturmak uğruna, doğruluğunu teyit etmeden insanlara çamur atmakta sakınca görmüyorlar" dedi.

Osman Ayradilli'nin eşi Aslıhan Ayradilli'nin mesleki geçmişi son derece başarılı ve çok değerli bir peyzaj mimarı olduğunu söyleyen Erdem, "Kendisinin belediyede işe alındığı iddiası doğru değildir. Biz kendisinin uzmanlık alanındaki mesleki tecrübelerinden yararlanmak istediğimiz için, belediyemizin ilgili bazı projelerinde kendisinden değerlendirme istiyoruz ve Aslıhan Hanım da bize gönüllü olarak, hiçbir maddi karşılık almadan danışmanlık desteği veriyor. Olay bundan ibarettir. Nilüfer'de sağlık çalışanlarına adadığımız bir park projemiz ve bu parka yerleştirilecek anıt için bir yarışma düzenledik ve yine peyzaj boyutu olan bu çalışma için de, uzmanlığından faydalanmak için yarışma jürisinde Aslıhan Ayradilli'nin de yer almasını istedik. Bu tür organizasyonlarda sadece asli jüri üyelerine ödeme yapılır. Aslıhan hanım bu organizasyonda danışman jüri üyesi olarak yer aldığı için, bu yarışma kapsamında da kendisine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Gerçek bundan ibarettir. Ne kadar akrabamız varsa işe yerleştirmek ve onları üçer beşer maaşa bağlamak bizim tarzımız değildir. Bu anlayışın nerede nasıl uygulandığını kamuoyu gayet iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca da ortaya iddiaları atan basın mecraları ile ilgili hukuki sürecin başlatılacağını vurguladı. İddiaların gündemindeki isim Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli, böyle bir iftiranın atılacağını hayal bile edilemeyeceğinin altını çizerek, "Çamur at izi kalsın, nasıl olsa ondan sonrası önemli değil' diyenlerin yaptığı bir iş. 32 yıllık siyasi hayatımda bana iftira bile atılamamıştır. Ama bu çok acıtıcı bir şey. Bu kadar ahlaksız ve fütursuzca yapılan şeyler" diye konuştu. - BURSA