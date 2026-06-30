Norveç'den Türkiye'ye NATO Zirvesi Vurgusu - Son Dakika
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Norveç'den Türkiye'ye NATO Zirvesi Vurgusu

30.06.2026 14:51
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Gharahkhani, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde önemli konular ele alınacağını belirtti.

Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin, "Gelecek hafta önemli konuları ele alacağız. Türkiye, Norveç, üstüne düşeni yapıyor. Tüm müttefiklerin de bunu yaptığına inanmak istiyoruz." dedi.

Gharahkhani, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından Meclis'te düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Norveç arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutladıklarını belirten Gharahkhani, çocukluk yıllarında bir süre Türkiye'de vakit geçirdiğini anlattı.

Kurtulmuş ile gerçekleştirdikleri görüşmede son derece önemli konuları ele aldıklarını ifade eden Gharahkhani, "Parlamento liderleri İstanbul'da NATO Zirvesi'nde buluştular ve gelecek hafta da Ankara Zirvesi olacak biliyorsunuz ve Türkiye buna ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin NATO'da önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Gharahkhani, "NATO'nun en büyük silahlı kuvvetlere sahip ülkesidir. Savunmaya yatırım yapan bir ülkedir. Yaptığı yatırımları görmek de çok etkileyici." değerlendirmesinde bulundu.

Masud Gharahkhani, Türkiye ve Norveç arasındaki ticareti artırmak istediklerini söyleyerek, "Her iki ülke de denizci ülke. Gemi yapımı hem kimliğimizin hem tarihimizin önemli bir parçası ve iki ülke arasında ticareti bu anlamda geliştirebileceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Gelecekte işbirliği yapabileceğimiz ilginç alanlardan biri olabilecek"

Ülkesinin aynı zamanda bir enerji ülkesi olduğunu belirten Gharahkhani, "Bu da gelecekte işbirliği yapabileceğimiz ilginç alanlardan biri olabilecektir." görüşünü paylaştı.

Gharahkhani, Türkiye'nin dünya genelinde pek çok çatışmayı yatıştırma ve çözümleme konusunda oynadığı rolü takdir ettiğini dile getirerek, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolünün önemine dikkati çekti. Ülkesinin Ukrayna'ya 9 milyar dolar destekte bulunduğunu anımsatan Gharahkhani, "Askeri destek bunun çoğunu oluşturmakta. Çünkü Ukrayna için barışın ne kadar önemli olduğunu biz de takdir ediyoruz." dedi.

Türkiye ve Norveç'in NATO'da müttefik olduğunu hatırlatan Gharahkhani, "İnsan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, barış, refah, güvenlik ve ekonomik büyüme ülkelerimiz arasında son derece değerli, önemli değerler olarak kalmaya devam edecektir." sözlerini sarf etti.

Norveç Parlamentosu Başkanı Gharahkhani, bir gazetecinin, 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi ve 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin sorusunu yanıtlarken, toplantıların en önemli noktasının, zorlu zamanlarda NATO'nun bir arada durabilmesi olduğuna işaret etti.

Gharahkhani, Türkiye'nin NATO Zirvesi için hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda daha çok üretebiliriz. Türkiye zaten bu taahhüdü yerine getirmeye çalışıyor. Aynı şekilde biz de Norveç'te bunu yapmaya çalışıyoruz. Büyük şirketlerimiz, savunma sanayisinde çalışanlar zaten güçlerini katlayarak çalışmaya devam ediyorlar ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Gelecek hafta önemli konuları ele alacağız. Türkiye, Norveç, üstüne düşeni yapıyor. Tüm müttefiklerin de bunu yaptığına inanmak istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Norveç'den Türkiye'ye NATO Zirvesi Vurgusu - Son Dakika

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