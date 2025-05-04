Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e Geçmiş Olsun

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, bugün İstanbul'da uğradığı saldırı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Meclis Başkanımız, görüşmede, saldırıyı kınadığını ifade ederek, olayın failinin hukuk önünde gereken cezayı alacağına olan inancını dile getirdi." ifadelerine yer verildi.