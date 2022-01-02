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Numan Kurtulmuş'tan tartışma yaratacak açıklamalar: Cumhuriyet Halk Fırkası bu milletin inançlarıyla mücadele etti - Son Dakika

Numan Kurtulmuş'tan tartışma yaratacak açıklamalar: Cumhuriyet Halk Fırkası bu milletin inançlarıyla mücadele etti

02.01.2022 18:13

AK Partili Numan Kurtulmuş, Mustafa Kemal Atatürk dönemiyle ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulunarak, "Bu memlekette Cumhuriyet Halk Fırkası ve Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti yıllar boyunca milletin inançları ve değerleri ile mücadele etmiştir. Bunu söylediklerinde kızıyorlar. Tarihin sayfalarını bir açın." sözlerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın adındaki "fırka" kelimesi, değiştirilerek 1935 yılında "parti"ye dönüştürülmüştü.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde yapılan AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'na katıldı. Çok sayıda partilinin katıldığı programda konuşan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına tepki gösterdi.

"DÖKME SU İLE DEĞİRMEN DÖNMEZ"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1923 tarihinde kurulan, 1935 yılında da Dil Devrimi'yle adındaki "fırka" kelimesi değiştirilip "parti" yapılan Cumhuriyet Halk Fırkası'yla ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Bu memlekette Cumhuriyet Halk Fırkası ve Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti yıllar boyunca milletin inançları ve değerleri ile mücadele etmiştir. Bunu söylediklerinde kızıyorlar. Tarihin sayfalarını bir açın. Yakın döneme bakın. Sayın Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' diyor ya vallahi akıl hocaları iyi akıl vermiş. Bu fikri 'helalleşme' kavramının toplumun değerlerine ait olduğunu bilen birileri ona vermiş ama dökme su ile değirmen dönmez. Gelin helalleşecekseniz bu milletten özür dileyeceğiniz şeyleri hatırlatalım. 28 Şubat'ta ufacık çocuklarımızı ikna odalarına sokan CHP zihniyeti değil miydi Aynı şekilde 27 Nisan muhtırasının hazırlandığı dönemde orduyu göreve çağıran sokaklara çıkaran bir darbe teşebbüsünün olmasını ima eden CHP zihniyeti değil miydi Aynı şekilde eski bir bakanın 'ben başörtülü bir hakimin olduğu mahkemede yargılanmak istemem çünkü ortada taraf tutarlar' dediler. Bundan dolayı özür dilemeleri gerekmez mi? Yılın son haftasında CHP sözcülerinden birisi bu milletin inançları ve değerleri ile ne kadar kavgalı olunabileceğini ortaya koydu. Cehaleti bundan ibaret de değil. Biz bu insanları başörtülüler ve başörtüsüzler diye ayırmayız. Biz okumuşlar ve az okumuşlar diye ayırmayız" dedi.

"PANDEMİDEN BU YANA ÜYE SAYISI BİR MİLYON ARTTI"

Kurtulmuş, AK Parti'nin son üye sayısına ilişkin ise, A"K Parti pandeminin başladığı bugünlerden itibaren üye sayısını bir milyon arttırdı. Ama öyle bir konuşuyorlar ki; AK Parti toplumsal desteğini kaybetmiş gibi yansıtıyorlar. Diğer partilerin üyelerini toplayın bu kadar etmez" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş'tan tartışma yaratacak açıklamalar: Cumhuriyet Halk Fırkası bu milletin inançlarıyla mücadele etti
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Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Numan Kurtulmuş'tan tartışma yaratacak açıklamalar: Cumhuriyet Halk Fırkası bu milletin inançlarıyla mücadele etti - Son Dakika


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