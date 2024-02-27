TBMM\'de olmadığı halde Nureddin Nebati\'nin yerine yoklama pusulası verildiği ortaya çıktı, Meclis kapandı

Meclis Genel Kurulu, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'nin Meclis'te olmadığı halde yerine yoklama pusulası verildiği ortaya çıkmasının ardından yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kapandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, DEM Parti Grup Başkanı Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bitlis Belediyesi'ni yöneten kayyımın belediye taşınmazlarını satışıyla ilgili önergenin oylanmasından önce yoklama istediklerini söyledi.
AK Partili Başkanvekili Bekir Bozdağ, itirazlar üzerine "Sayı tamam. İç Tüzük bunu emrediyor. Önce biz baktık, sonra da tespit ettik, İç Tüzük'ü uyguladık, biraz sabır. Şimdi yoklama için beş dakika süre veriyorum" dedi ve elektronik cihazla yoklamaya geçildi. Yoklamanın ardından Bozdağ, "Değerli milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime 15 dakika ara veriyorum" ifadelerini kullandı. Bozdağ sonrasında yeniden yoklama yapılacağını söyleyerek 5 dakika daha süre verdi.
Milletvekilllerinden dışarı çıkmamalarını isteyen Bozdağ, "Değerli milletvekilleri, pusula veren vekillerimizin dışarı çıkmamasını rica ediyorum. Şimdi, pusulalar kontrol edilecek ve anons edeceğiz. Mükerrerleri kontrol ediyor arkadaşlarımız" dedi. Daha sonra isimleri okuyan Bozdağ, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'nin adını söyledi. CHP, DEM Parti ve İYİ Parti sıralarından "Yok" sesleri yükseldi.
Bozdağ, "Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur. Yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığından kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 28 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum" sözleriyle Meclis Genel Kurulu'nu kapattı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından "TBMM Genel Kurul Yoklamasında Hile! Nurettin Nebati, Meclis'te olmamasına rağmen buradaymış gibi yoklama pusulası verdirmiş, içeride olmadığı ortaya çıkınca Genel Kurul kapanmıştır. Bu adama iki yıl süreyle devletin hazinesi teslim edildi!" dedi.
DEM Parti Mardin Beritan Güneş Altın "Ya, hilenin bu kadarı ya. Eski bakan ya. Başkanım gerisine gerek yok, kapatın ya. Her yeri hile ya, her yeri hile" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › TBMM'de olmadığı halde Nureddin Nebati'nin yerine yoklama pusulası verildiği ortaya çıktı, Meclis kapandı - Son Dakika
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