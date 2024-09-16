O hakaretler başına dert oldu! Kılıçdaroğlu'na hem hapis hem siyasi yasak talebi - Son Dakika
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Politika

O hakaretler başına dert oldu! Kılıçdaroğlu'na hem hapis hem siyasi yasak talebi

O hakaretler başına dert oldu! Kılıçdaroğlu\'na hem hapis hem siyasi yasak talebi

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen hapis cezasının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri hakkında "Bunların hiçbiri hakim değil. Sadece Saray'ın sopası olma görevini yerine getiriyorlar" demişti. Hakkında yapılan şikayetin ardından soruşturma tamamlandı. Hakkında 4 yıl 1 ay hapis cezası talep edilen Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

16.09.2024 22:52
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Eski CHP Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. O dönem CHP genel başkanı olan Kılıçdaroğlu karara tepki göstererek, "Bunların hiçbirisi hakim değil, hiçbirisi yargı dağıtmıyor, sadece ve sadece sarayın sopası olma görevini yerine getiriyorlar" demişti. Bu sözlerin ardından hakkında şikayette bulunulan Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma tamamlandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu hakkında başsavcılık tarafından fezleke düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28'inci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ile milletvekili seçilememesi nedeniyle yasama dokunulmazlığının kaldırıldığı belirlendi. Eski İzmir Milletvekili şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Celal Çelik aracılığıyla yazılı savunma sundu. Sabah'ın haberine göre savunmada, "Atılı söylemlerin Anayasa'nın 83. maddesi kapsamında TBMM çatısı altında paylaşılan sözler olduğu ve tam sorumsuzluk kapsamında kaldığı, ayrıca soruşturmaya konu söylemlerin içeriği dikkate alındığında toplumu bilgilendirme ile eleştiride bulunma hak ve görevinin varlığı olduğu, açıklamaların suç unsuru taşımadığı, üstelik söz konusu eleştirilerin daha öncesinde TBMM CHP Grup toplantılarında yapmış olduğu eleştirilerin tekrarı kapsamında bulunduğunu, açıklamaların kamuoyunu bilgilendirmeye matuf, delillerle destekli, tamamen gerçeklere dayalı ve güncel konulara ilişkin olduğunu, hayali, desteksiz ve eleştiri sınırlarını aşan ifadeler olmadığını bu nedenle atılı suçlamaları kabul etmediği" ifade edildi.

4 YIL 1 AYA KADAR HAPİS VE SİYASİ YASAK TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Eski İzmir Milletvekili şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlisi olan mağdurlar mahkeme başkanı Ali İhsan Horasan, üye hakim Arif Atanıan ve üye hakim Ayçin Saylık'ı hedef alarak söylemiş olduğu "Bunların hiçbiri hakim değil, sadece Saray'ın sopası olma görevini yerine getiriyorlar" şeklindeki sözlerinin ifade özgürlüğü ya da eleştiri sınırlarını aştığı, şüphelinin atılı suçu işlediği hususunda yeterli delil olduğu nedeniyle iddianame düzenlenerek dava açıldı. Şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Zincirleme şekilde Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi. Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Son Dakika Politika O hakaretler başına dert oldu! Kılıçdaroğlu'na hem hapis hem siyasi yasak talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Gursel kalen:
    Doğruları söylemek ne zamandan beri suç oldu? 59 79 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    Özgür e gün çağdı ilk erik dalını özgür bey oynar ?? 45 42 Yanıtla
  • Çelikk:
    hiç birşey olmaz 61 15 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Çorum aynı zamanda ihracat yapan bir ülkedir 66 2 Yanıtla
  • Şbn Şbn:
    Gönderin yanına gitsin zaten bi işe yaramadı 26 20 Yanıtla
  • Liya Tastan:
    Adamı pek de sevmesem bu konuda haklı..doğru ya doğru yanlışa yanlış..adam mecliste konuşunca bu tarz söylemleri yapması normaldir..neticede o zaman chp’nin genel başkanıydı 22 22 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Çöp kovasına mağdur edabiyatı misali 15 21 Yanıtla
    Gursel kalen:
    Çöp kovası yorum yapmış …..şak 17 6
  • Yalnız Kurt:
    Adama sahip çıkan bile yok. Bir çırpıda sildiler kemali 21 8 Yanıtla
  • Sedat Mecburen:
    devlet umrunda deilki bunun her yeri karalamasi gayet normal 17 10 Yanıtla
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