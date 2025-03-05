Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç - Son Dakika
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Politika

Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

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Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma çağrısının yankıları sürerken yapılan bir araştırmada katılımcılara ''PKK'nın bu çağrıya uyup silah bırakacağına inanıyor musunuz?'' sorusu yöneltildi. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 47,4'ü PKK'nın silah bırakmayacağını düşünürken, yüzde 38'i PKK içindeki farklı grupların tutumuna bağlı olarak sürecin değişebileceğini belirtti.

05.03.2025 12:12
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Areda Survey araştırma şirketi, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısınınTürkhalkıtarafındannasıldeğerlendirildiğiniaraştırdı. Türkiye genelinde 1.220 kişinin katıldığı ve28 Şubat-03 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI OLUMLU DEĞERLENDİRİLİYOR

Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma çağrısı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Areda Survey'in gerçekleştirdiği araştırmada Abdullah Öcalan'ın PKK'yayaptığısilahbırakmaçağrısınıolumlubulanlarınoranıkararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 50.9 iken, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 57.5 olarak araştırmaya yansıyor. Olumsuz değerlendirenlerin oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 37.6 iken, dağıtıldıktan sonra yüzde 42.5. Kararsız olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 11.5 olduğu görülüyor.

Öcalan'ın çağrısından sonra 'PKK silah bırakır mı?' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

PKK SİLAH BIRAKACAK MI?

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 47,4'ü PKK'nın silah bırakmayacağını düşünürken, yüzde 38'i PKK içindeki farklı grupların tutumuna bağlı olarak sürecin değişebileceğini belirtti. PKK'nın kesin olarak silah bırakacağına inananların oranı ise yüzde 14,6. Araştırmaya göre, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısının Türkiye'de barış ortamına katkı sağlayacağını düşünenlerin oranı, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 46,8 iken, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 51,2 olarak araştırmaya yansıyor. Bu çağrının barışa katkı sağlamayacağını düşünenlerin oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 44,6 iken, dağıtıldıktan sonra yüzde 48,8.

Öcalan'ın çağrısından sonra 'PKK silah bırakır mı?' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR DEVAM ETMELİ Mİ?

Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin de görüşlerin alındığı araştırmada, halkın büyük bir kısmı sınır ötesi operasyonların devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 69,8'i operasyonların sürmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 18,8'i Türkiye'nin PKK'nın adımlarına göre karar alınması gerektiğini savundu. Operasyonların durdurulması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 11,3.

Öcalan\'ın çağrısından sonra \'\'PKK silah bırakır mı?\'\' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

Abdullah Öcalan, Politika, Gündem, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Security Specialist:
    Valla isterse bıraksınlar, hepsi Silahlarıyla gömülmek istemiyorlarsa bırakmasınlar da görelim :)) 44 59 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bırakmaz asla bu kim inanıyor sa hata eder 61 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    hani PKK bitmişti. bitmiş bir örgüte bu tür yüz vermeler, medet ummalarin amacı nedir ? Madem terörü durdurmak bu kadar basitti neden daha önce yapmadınız ? bitmiş bir örgüt için neden bu çaba ? 36 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Sondakika vatan hainidir 22 16 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Kimsenin ocalani onu bunu ipledigi yok. pkk nin adını değiştirip yıllar önce pyd/ypg yapan ABD milyarlarca dolar yatırım yaptı bu örgüte petrol kuyularınin başında bekçilik yapsın diye. ABD desteğini kesmeden ypg dağılmaz. ocalan kim aqqq 22 3 Yanıtla
  • Umit45ys215:
    bahçeliye vereceklermiş ama Bahçeli'nin ayağa kalkacak hali yok 18 3 Yanıtla
  • Süleyman kor:
    ister bıraksın ister bırakmasın artık bu saatten sonra PKK bitmiştir nokta 4 6 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    İŞİNİZE GELİNCE AMERİKA VE İSRAİL YÖNETİYOR PKK YI İŞİNİZE GELMEYİNCE DEVLET AKLI, ÖCALAN YÖNETİYOR OLUYOR KIBLENIZ BELLI DEĞİL BE KARDEŞİM ALLAH AKIL FİKİR BEYİN VERSİN NE DİYİM ! 7 0 Yanıtla
  • İsmail sandıkçı:
    BOP ŞIKIR ŞIKIR İŞLİYOR oyun içinde oyun oynanyo gündem değiştirme iş sizlik adaletsizlik enflasyon hiç konusuluyormu hükümet alehine bir söz söylesen hemen fetocu hain pkklisn tek amaç tekrar cumhur başkanı olması anayasada fakir fukara dan hiç bahsedilyomu yok hep çek çak indi bindi kırdık kirilyo dünden daha iyi olcak vs vs uyumaya uyutmaya deavammm 1 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Ey Bahçeli, eli kanlı bir teröristi neden halkın gündemine soktun. Apo ile DEM parti üzerinden neden müzakere masasına oturdunuz. Bir kişi tekrar Cumhurbaşkanı adayı olsun diye şehitlerin kemiklerini neden sızlattınız. Asker ve polislerin katilini muhatap alıp görüşmek MHP'lilerin boynu büktü ama siz Ankara'da genel merkez dışına çıkmadığınız için görmüyorsunuz. Allah sana akıl fikir versin. Girdiğin bataklıktan kurtulmayı nasip etsin. 0 0 Yanıtla
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