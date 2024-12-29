Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum

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PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın kendisiyle görüşen DEM Partili vekiller aracılığıyla yaptığı açıklamaya MHP'den ilk yorum geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya yaptığı açıklamada, ''Konu çok taze. Sayın Genel Başkan'ımızın değerlendirmesini beklememiz en doğrusu olacaktır.'' dedi.

29.12.2024 16:17
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Adalet Bakanlığı'ndan izin çıkmasının ardından DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, dün sabah saatlerinde İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Saatler süren görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, Öcalan'ın mesajını kamuoyuyla paylaştı.

MHP'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına MHP cephesinden ilk yorum geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sayın Genel Başkan'ımızın Meclis'in açılış günündeki DEM Partililerle olan teması ve arkasından yapılan grup toplantılarında yaptığı çağrılar bu süreci hızlandırdı. Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılması mümkün oldu.

"KONU ÇOK TAZE"

Bu çağrının bir devlet politikası şeklinde devam etmesi bu süreci bugünkü aşamaya getirdi. Sabah açıklama yapıldı. Konu çok taze. Bu konu ile ilgili süreçte önemli bir rolü olan Sn. Genel Başkan'ımızın bir değerlendirmesi olacaktır. Bu çağrıya pozitif bir yaklaşım içerisinde olduklarını kendileri ifade ediyorlar. Sayın Genel Başkan'ımızın değerlendirmesini beklememiz en doğrusu olacaktır."

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Görüşmenin içeriğine dair resmi açıklama ise bugün geldi. DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan tarafından yapılan açıklamada teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajına yer verildi.

"KENDİSİNİN SAĞLIĞI İYİ, MORALİ OLDUKÇA YÜKSEKTİ"

Dem Parti'den yapılan açıklama şu şekilde; "İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi.

Ortadoğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir:

- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

- Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir.Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

- Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

- Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

"DEVİR TÜRKİYE VE BÖLGE İÇİN KARDEŞLİK DEVRİDİR"

- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

DEM PARTİ, SİYASİ PARTİLERDEN RANDEVU İSTEYECEK

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan yılbaşından sonra siyasi partilerden randevu talep ederek Öcalan'ın mesajlarını anlatacaklarını ve kısa süre sonra yeniden İmralı'ya gideceklerini belirtti. Teröristbaşının bu süreci büyük bir şans olarak gördüğünü kendilerine söylediğini aktaran Buldan "Bu şansı hepimizin değerlendirmesi lazım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini açıklamıştı. Bakan Tunç, İmralı'ya gidecek heyette DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer alacağını da belirtmişti. Önder, "Hava şartlarına bağlı olarak ziyaretin zamanı belli olacak. Haber bekliyoruz. Henüz bize tarihle ilgili bir bilgi gelmedi. Yüksek ihtimalle Mudanya'dan gideriz" demişti.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. 26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. 9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Öcalan\'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum

Abdullah Öcalan, Mevlüt Karakaya, Devlet Bahçeli, DEM Parti, Politika, Terör, PKK, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Bayram ÖZSOY:
    mhp ve akp beka sorunudur 260 42 Yanıtla
    Ahmet Çak:
    Mhp,sini ve Akp,sini beka sorunu görenler aslında kendilerinin beka soru olduklarını görmemeleri at gözlüğüyle etraflarına baktıklarındandır 1 16
    Yunus Durak:
    Nasıl ehliyet için rapor isteniyorsa, siyaset için de belli bir yaştan sonra rapor isteyip, yetmişinden sonra siyaset yapılmasını yasaklayacak yasa lazım 14 1
  • Fk:
    barış şart kim barışa katkı sunarsa ALLAH razı olsun sayın bahceliye sayin Erdoğana teşekür ederiz bunca yıl kardeş kanı düküldü inşallah bundan sonra bu kan durur kardeşte yaşarız huzur icinde 67 203 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    40 yıl sonra Apo kazandı :)) kabul etmesekte gerçek bu 202 45 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Akpmhpkk bu 22 yıldir böyleydi aynı akp feto kardeşligi gibi ama olayları chp ye ihale ettiler ve 22 yılin sonucu bunlara oy verenler bu vebalden kurtulamayacak 40 bin kisinin katiline ozgurluk verme asamasinda yinede yüzsüzler ayni seyi yapip chpyi sucluyorlar 202 36 Yanıtla
  • monşer null:
    Ne mutlu Türküm diyene.. Nokta.. 181 46 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    aynen CHP PKK 44 149 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    a k p ile m h p nin düş dükleri duruma bak katil apo dan talimat alıyorlar vay be şunun gündeme getirilmesi bile komedi şaka bir şey yazık o verdiğimiz canlara cani başı söz sahibi konumunda . 136 23 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    Zaten kardeşiz bunu neden kardes degilizde birlik olmamiz isteniyor biz kardesiz bu böyle biline bizi ayirmaya calisan icimizdeki ve disardaki hacli babalari bu devletin kürt sorunu yoktur biline 97 18 Yanıtla
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