Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı - Son Dakika
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Politika

Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan, DEM Parti'nin İmralı heyeti aracılığıyla geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastanedeki tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e bir mesaj gönderdi. Öcalan, mesajında, "Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır" dedi.

21.04.2025 19:46
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DEM Parti'nin İmralı heyeti, sabah saatlerinde adaya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile 4. kez görüştü. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından İstanbul'a dönen heyet, İmralı heyeti üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü hastaneye geçerek bir açıklama yaptı.

Öcalan'dan, Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı

ÖCALAN'DAN SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E MESAJ

Burada kameraların karşısına geçen isim olan Buldan, Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder'e yönelik mesajını paylaştı.

Teröristbaşı Öcalan'ın "Sırrı Süreyya Önder'e" başlıklı mesajı şu şekilde:

"ÖN YARGILARI TOPLUMDA KIRDI, MECLİS'TE KIRDI, SOKAKTA KIRDI"

"Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum; ailesine ve tüm dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı.

Öcalan'dan, Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı

"BARIŞ DEDİĞİMİZ ŞEY DE ANADOLU GENLERİNİ, TÜRKMEN GELENEĞİNİ YAŞANILIR KILMAKTIR"

Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır. Önder böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur: En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü. "Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım" anlayışının tam zıddıdır.

"BAĞLILIĞIN GEREĞİ, ONUN BARIŞ ÇABASINI PRATİKLEŞTİRMEKTEN GEÇER"

Önder'in olumsuzluklarla baş etme, onları yönetebilme kültürü önemlidir; ortaya çıkan olumsuzlukları derinleşmeden olumluya dönüştürebiliyor. Herkesin Önder'in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum."

Öcalan\'dan Sırrı Süreyya Önder\'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis\'te kırdı, sokakta kırdı
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • muhsin Şahin:
    Gerçek vatanseverlerin hiçbir yerinin kırıldığı yok ,terörist teröristtir, 40 yıllık terörist başı asla barış elçisi olarak gosterilmesin 85 32 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Muhsin Şahin boş yapma ikile 36 66 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    Ülkücüler olarak başta Sayın Öcalan olmak üzere bütün Kürtlere duacıyız. İnşallah sayın Sırrı Süreyya Önder de iyileşecek Barış halayi çekeceğiz. Yaşasın Türkiye ve Kürdistan halkları. 26 46 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Bunlara inat NE MUTLU TÜRK ÜM DİYENE ... 26 13 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    bi de seni kıraydı 33 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    önemli olan sehıt aılelerının ne dusundugu...zaten sehıtlerın cogu zengın aıle degılde durumu ıyı olmayan aılelerdı 29 4 Yanıtla
  • Ege 41:
    Kürtleri düşünmüyorsunuz onları kendi çıkarlarınız için kullanıyorsunuz ! Kürtler de vatanı için görev yapıyor vatanını,bayrağını seviyor ve sahip çıkıyor ama siz bu vatana ihanet edenlersiniz askerini polisini öğretmenini milletini şehit edenlersiniz ! Kürtlerle aranızdaki fark işte bu ! 23 4 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Terörist başına sayın diyende teröristtir.Allah ülkemizi vatan hainlerinden korusun.Barış halayınızı da Kürdistanı da rüyanızda görürsünüz ancak.Her zerresinde şehitlerimizin kanı olan vatanımız bir bütündür .Kimse bölemez. 18 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Yakında kahraman da ilan ederler bize bu günleri gösteren kim varsa umarım birgün yargılanır… 4 0 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    Ahmet Kaya'nın teröristlerle fotoğrafı var diye yıllarca terörist bildik kendisini. şimdi terörist başıyla fotoğraf çekinenler Sayın olmuş... 1 0 Yanıtla
  • megan goldberg:
    There's a spark between us, and I can't wait to see where it leads. Let's explore one delicious possibility at a time, shall we? Maybe something a little... forbidden? f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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