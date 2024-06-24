Odunpazarı Belediye Başkanı Personelle Bayramlaştı - Son Dakika
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Politika

Odunpazarı Belediye Başkanı Personelle Bayramlaştı

Odunpazarı Belediye Başkanı Personelle Bayramlaştı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediyede çalışan personelle bayramlaşma töreni düzenledi. Törende ekonomik kriz ve alım gücünün düşmesi konuşuldu.

24.06.2024 15:54  Güncelleme: 15:56
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan personel ile bayramlaştı. Odunpazarı Belediyesi Ana Hizmet Binası, Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi ile Gökmeydan Ek Hizmet Binasında gerçekleştirilen bayramlaşma törenlerine, Başkan Kurt'un yanı sıra işçi ve memur sendika temsilcileri ile belediye personeli katıldı. Bayramlaşma töreninde yapılan konuşmalara Türkiye'de yaşanan derin ekonomik kriz, alım gücünün düşmesi, günden güne eriyen işçi ve memur maaşları ile kamu da uygulanan tasarruf tedbirleri damgasını vurdu.

Herkesin Kurban Bayramını kutlayan Başkan Kurt, konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

"Umarım bayramınız iyi geçmiştir. Türkiye şartlarında ne kadar iyi geçiyorsa, Odunpazarı şartlarında da o kadar iyi geçtiğini biliyorum. Her şeye rağmen bayramlar, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın etkili olduğu günler. Bu vesile ile arkadaşlarımızla hem görüşmüş oluyor hem de iyi dileklerimizi iletmiş oluyoruz. Türkiye'nin geleceği için umutlarımızı yitirmeyelim. Türkiye, iyi günlere gidecek. Bu iktidar, bu saltanat böyle devam etmeyecek. İçimizde öyle ya da böyle sebeplerle iktidarı desteklemiş ya da destekleyen arkadaşlarımız vardır, buna hiç itirazımız yok. Demokrasi ve çok partili sistem olunca herkes birini destekleyecektir. Ancak önümüzde çok somut sonuçlar var. İnsanlar açlık ile karşı karşıya. En iyi konumda olanlar devlet memurları, onların bile aldığı ücret belli. İktidar da Temmuz'da zam yapmamak için her türlü çabayı gösteriyor. Bu nedenle bizim artık kaybedecek zamanımız yok. Birlik ve beraberlik içinde önümüzü düzeltmenin yollarını bulmamız lazım. Bu da çok kolay. Tasarruf tedbirleri genelgesi yayınlandı, hedeflenen kaynak 100 milyar. Halbuki Türkiye'nin faize ödediği miktar bunun çok daha fazlası. Bu para geçit garantili yollara, köprülere, hasta garantili şehir hastanelerine ödendi. Bu kaynağı kestiğiniz zaman, beşli çetenin vergisini affetmeyip aldığınız zaman, bize de size de kaynak çıkar. Bu tercih meselesidir. Siz halktan yana mı yoksa zenginden yana mı karar vereceksiniz; biz halktan yana karar verilmesi gerektiğini savunanlardanız. Bizimle olmak isteyenler, bizimle olsun; arkamızdan gelsin ve bu iktidarı sallayalım. Artık tahammül edecek güç kalmadı. Bayram vesilesi ile bunları konuşalım. Türkiye'nin geldiği durumun sebebi bellidir, sonucu da ortadadır. Çözümü de bu iktidarın gitmesidir. Umarım önümüzdeki bayramda farklı bir iktidarla karşılaşırız. Hepinize iyi bayramlar diliyorum."

TÜM BEL SEN Eskişehir Şube Başkanı Gerçek Bilyaz İzgü ve Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ise yaptıkları konuşmalarda işçi ve memurların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara değindi. Tasarruf tedbirleri genelgesine tepki gösteren Sendika Başkanları, işçi ve memurları birlik olmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırdı. İşçi ve emekçilere verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür eden sendika başkanları, işçi ve emekçilere verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür ederek herkesin bayramını kutladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Odunpazarı Belediye Başkanı Personelle Bayramlaştı - Son Dakika

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