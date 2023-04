Eski MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'dan olay yaratan paylaşım: Soluduğumuz hava bizi boğuyor

Vatan Sever:

aynen valla yıllardır bizi ayrıştırdılar. Hiçbir düşman ordusunun yapamayacağı şeyi yapıp bu milleti birbirine düşman ettiler. Yıllardır her türlü unsurla masada oturanlar bugün kalkıp sürekli karşı taraf şöyle böyle. Onlar başa gelirse ülke gider diyorlar. Sizden önce bu ülke kuruldu ve inşallah sonsuza kadar da baki kalacak. Her şey devletindi eskiden şimdi her şey özel şirketlerin. Yabancılara satılmaktan bize ait bir şey bırakılmadı.