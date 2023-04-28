Eski MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'dan olay yaratan paylaşım: Soluduğumuz hava bizi boğuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eski MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'dan olay yaratan paylaşım: Soluduğumuz hava bizi boğuyor

28.04.2023 14:47

Uzun süredir sessizliğini koruyan eski MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, seçim süreciyle ilgili çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Paylaşımında "Soluduğumuz hava, güvensizlikle o kadar kirlenmiş ki neredeyse bizi boğuyor" diyen Vural, "Böyle bir ortamı oluşturan kötülüğü önce defedip iyiliğe ve güzelliğe isnat edilenler üzerinde akıl yürütüp sorgulayıp bir tercihe doğru yönelmekle yenilenmemiz mümkün olabilir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken liderler ve siyasi partiler de çalışmalarını hızlandırdı. Siyaset sahnesi dozu her geçen gün artan söylemleri tartışırken eski MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"SEÇİM SAVAŞ, SANDIK MEZAR"

Seçim süreciyle ilgili sessizliğini sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla bozan Vural, "Seçim... Ya işgalciler, ya biz… Ya şampanya patlatanlar, ya biz… Ya emperyalistler, ya… Ya teröristler, ya... Ya düşmanlar, ya... Ya küffarlar, ya… Ya darbe, ya... Ya kötüler, ya… Ya kirliler, ya… Ya dikta, ya... Öteki'ni kullanarak Kendi'ni pazarlamak. Ötekiler ve biz… Kurgu ve algı üzerine seçim... Soluduğumuz hava, güvensizlikle o kadar kirlenmiş ki neredeyse bizi boğuyor. Tek amaç Öteki'ni yenmek! Sandığa gömmek… Seçim savaş, sandık mezar…" ifadelerini kullandı.

Seçimlere sayılı günler kala Oktay Vural'dan olay yaratan paylaşım: Soluduğumuz hava bizi boğuyor

"SEÇİM HÜR TERCİH Mİ YOKSA ZORAKİ TERCİH Mİ?"

Vural'ın paylaşımının devamında şu sözler yer aldı: "Bakış açısını daraltan tek yönlü yapısı, sürekli bir öteki yaratma ve yok etme mantığı üzerine kuranlar, tezlerini savunmak için, özgür iradesini yönetime devretmiş; düşünmeyen, kendine özgü inisiyatif hakları olmayan, kişilere büyük ihtiyaç duyar. Seçim hür tercih mi, yoksa zoraki tercih mi? Demokrasi çaresizlikler üzerinden zorla 'rıza üretme' mi? Demokrasi iki kurtla bir kuzunun akşam yemeğinde ne yiyeceklerine karar vermek mi? 'Fikir ona derler ki, bir yol açsın, yol ona derler ki, bir gerçeğe ulaşsın.' (Mevlana)

"KÖTÜLÜĞÜ DEFEDİP İYİLİĞE İSNAT EDİLENLER ÜZERİNE AKIL YÜRÜTÜLMELİ"

Gerçeğe nasıl ulaşacağız? İyi-kötü, güzel-çirkin, nimet-belâ, fayda-zarar, ümit-korku bir bütünün parçalarıdır. Bu özellikler değişime, dönüşüme kılavuzluk etmektedir. Bu kılavuzu kullanmak için bilgi, fikir, değer eksenli akıl, idrak ve sorumluluk gerekir. Bilgi sahibi olmadan fikir, fikir olmadan siyaset olur mu? İlkeden mahrum politik söylemin amaç, hedef ve anlamını kaybetmesi ortamı çölleştirmiyor mu? Marjinalleşme, kutuplaşma ve kişiselleşmeyle siyaset nereye kadar? Bu sürecin yapısallaşması bizi nereye götürür? Böyle bir ortamı oluşturan kötülüğü önce defedip iyiliğe ve güzelliğe isnat edilenler üzerinde akıl yürütüp sorgulayıp bir tercihe doğru yönelmekle yenilenmemiz mümkün olabilir. #HayırlıCumalar"

YORUMLAR (3)
  • Vatan Sever: aynen valla yıllardır bizi ayrıştırdılar. Hiçbir düşman ordusunun yapamayacağı şeyi yapıp bu milleti birbirine düşman ettiler. Yıllardır her türlü unsurla masada oturanlar bugün kalkıp sürekli karşı taraf şöyle böyle. Onlar başa gelirse ülke gider diyorlar. Sizden önce bu ülke kuruldu ve inşallah sonsuza kadar da baki kalacak. Her şey devletindi eskiden şimdi her şey özel şirketlerin. Yabancılara satılmaktan bize ait bir şey bırakılmadı. Cevap Yaz 200 135 Yayından Kaldır
  • Sabri TIGER: ŞİİR GİBİ KONUŞMUŞ Cevap Yaz 136 41 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Oktay bey konuyu güzel özetlemiş bir eksikle. Şimdi size yalakaligin geldiği bir zirve bir teklifte bulunan sözde gazeteci birisinin kelamı ile ilgili. C.B. hasta ve istirahat ettiği günlerde muhalefette meydanlara çıkmasın.. yorumu size bırakıyorum. Cevap Yaz 71 48 Yayından Kaldır
500

Oktay Vural, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'dan olay yaratan paylaşım: Soluduğumuz hava bizi boğuyor - Son Dakika


Son Dakika
23:56 Temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan'dan büyük zaferle dönüyor! Final Four için dev adım
23:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantı esnasında "Allah'ına gurban Adana" dedi, ardından Bahçeliye böyle seslendi: Bayılıyorlar buna
23:51 Yunanistan'da müthiş zafer! Fenerbahçe'den Final Four için dev adım
23:45 Togg ilk kullanıcılarına bu hafta sonu teslim ediliyor
23:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ına gurban Adana" sözleri sonrası Bahçeli'ye böyle seslendi: Bayılıyorlar buna
23:41 Sarı-kırmızılıların yıldız topçusu Icardi, idolünü açıkladı! Bir dönem Süper Lig'in yıldızıydı
23:27 Galatasaray'ın golcüsü Icardi, idolünü açıkladı: Samuel Eto'o beni çok etkiledi
23:25 Mansur Yavaş: Kandil silah bırakmadığı taktirde o İHA'lar orayı bombalayacak, bu kadar basit
23:07 Togg'da heyecanlı bekleyiş sona erdi! Hafta sonu 7 şehirde sahiplerine teslim edilecek
22:56 Mansur Yavaş, "Bu sözler seçim kaybettirecekse kaybettirir" diyerek konuştu: Kandil silah bırakmadıkça SİHA'lar orayı bombalayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2023 00:11:20. #1.11#
SON DAKİKA: Eski MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'dan olay yaratan paylaşım: Soluduğumuz hava bizi boğuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement