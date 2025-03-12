Okul Güvenliği İçin Denetim Raporu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, "İl emniyet müdürleri ve ilçe emniyet müdürlükleri tarafından 160 bin 541 okul çevresi kontrol edildi, 2 milyon 921 bin 544 tane bu bölgede olan şahıslar kontrol edildi, bu şahıslardan bin 680'ine işlem yapıldı" dedi.

Çocuklara Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Araştırma Komisyonu toplandı. Komisyon İçişleri Bakanlığı yetkililerini dinledi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlükleriyle işbirliği protokolleri yapıldığını söyleyerek, "İş birliği protokolü kapsamında, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, ildeki il emniyet müdürlükleri tarafından öncelik derecesi yüksek olan bin 219 okulda sabit olarak görev yapmak üzere bin 32 okul kolluk görevlisi görevlendirilmiş durumda. Bu personelimiz bizzat okullarda bulunup aynı kampüs içerisinde birkaç tane okul da varsa hepsiyle iletişim halinde bir okul kolluk görevlisi görevlendirmesi mevcut. Yine, aynı şekilde, 43 bin 874 okulda okul yönetimiyle sürekli iletişim halinde olan 19 bin 856 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi personelimiz var. Bunlar da ilgili okuldaki okul müdürü ya da müdür yardımcısı pozisyonundaki yöneticilerle sürekli iletişim halinde, sürekli diyalog halinde okulun güvenlik ihtiyaçları ya da alınması gereken tedbirlerle ilgili sürekli istişare halinde direk iletişim kuran personelimiz mevcut. Yine, okul giriş çıkış saatlerinde 20 bin 848 okulda 5 bin 800 ekip görevlendirilerek okulların giriş çıkış saatlerini gerek trafik olsun gerek insan yoğunluğu olsun resmi ekiplerle, sivil ekiplerle okulların giriş çıkış güvenliği de sağlanmakta. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da illerde il jandarma komutanlıklarımız ve ilçe jandarma komutanlıklarımız sorumluluğunda 20 bin 234 okulda 14 bin 370 güvenli eğitim koordinasyon görevlisinin yine aynı şekilde iletişim sağlamak ve okulun güvenlik ihtiyacıyla ilgili sorunlara vakıf olmak ve çözmek amacıyla görevleri mevcut olup yine, jandarma bölgesinde de okul giriş ve çıkış saatlerinde ağırlıklı olmak üzere 224 bin 802 devriye faaliyeti icra edilmiştir. Yine, bu, eğitim öğretim yılı sonuna kadar da bu anılan personelle birlikte bu hizmetler yerine getirilecektir. Güvenli okul güvenli eğitim faaliyetleri kapsamında 2024 yılında yapılan denetimlerden bahsetmek istiyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yani ildeki il emniyet müdürleri ve ilçe emniyet müdürlükleri tarafından 160 bin 541 okul çevresinin kontrol edildiğini, 2 milyon 921 bin 544 tane bu bölgede olan şahısların kontrol edildiğini, bu şahıslardan bin 680'ine işlem yapıldığını ve yine, okullar civarındaki 642 bin 612 tane iş yerinin kontrol edildiğini ve bu iş yerlerinde usulsüz olduğu tespiti yapılan 5 bin 779 tane iş yerine de işlem yapıldığını ifade etmek isterim. Yine, aynı şekilde, Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde il jandarma komutanlıklarımız ve ilçe jandarma komutanlıklarımız tarafından 145 bin 978 okul çevresinin kontrol edildiğini, 730 bin 386 şahsın bu okullar civarında sorgulamasının ve kontrolünün yapıldığı, yine, 421 şahsa işlem yapıldığını, bu okullar civarında 118 bin 782 tane iş yerinin kontrol edildiğini ve bin 68 tane iş yerine de işlem yapıldığını ifade etmek isterim" dedi. - ANKARA