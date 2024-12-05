Ölmeztoprak'tan mücbir sebep hali açıklaması - Son Dakika
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Politika

Ölmeztoprak'tan mücbir sebep hali açıklaması

Ölmeztoprak\'tan mücbir sebep hali açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini kapsayan Mücbir Sebep Hali uygulamasının 1 yıl daha uzatıldığı açıklayarak, Malatya'ya ve...

05.12.2024 13:11
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini kapsayan Mücbir Sebep Hali uygulamasının 1 yıl daha uzatıldığı açıklayarak, Malatya'ya ve deprem bölgesine hayırlı olmasını temenni etti.

Milletvekili Ölmeztoprak başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bakan yardımcılarına da teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem bölgesi 4 il ve Gaziantep'in 2 ilçesini kapsayan Mücbir Sebep Hali uygulamasının 1 yıl daha uzatıldığı açıkladı.

Milletvekili Ölmeztoprak, Asrın Afetinin ardından esnafa destek mücadelesi kapsamında Ankara'da bakanlıklar düzeyinde yaptığı görüşmeler ve ilettiği talepler ile süreci yakından takip ettiğini belirterek, "6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan asrın afeti sonrası, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerini kapsayan bölgelerde mücbir sebep hali ilan edilmişti. Bu karar, bölgedeki ekonomik zorlukların aşılması için hayati önem taşırken, yaptığımız yoğun girişimler ve gayretlerimizin de sonucunda sürecin 30 Kasım 2024 tarihine kadar uzatılması sağlanmıştı. Bu süreci detaylı olarak değerlendirmek ve esnafımızın taleplerini iletmek amacıyla, 21 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Zekeriya Kaya ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, mücbir sebep uygulamasının sona ermesinin ardından esnafımızın haklarının korunması ve mağduriyet yaşanmaması adına bireysel başvuru yoluyla destek alabilecekleri bilgisini hemşehrilerimizle paylaşmıştık. Mücbir sebep halinin uzatılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı nezdinde girişimlerimizi sürdürdük. Özellikle KOBİ'lerimizi kapsayacak şekilde bu sürecin devam etmesi için yoğun çaba sarf ettik. Bugün itibariyle Plan Bütçe Komisyonunda eklenen ek karar ve alınan kararla Mücbir Sebep Hali 1 yıl daha uzatım almıştır. TBMM'de alınacak karar ve Hazine ve Maliye bakanlığımızın uhdesinde ki nihai durum ile tüm deprem bölgemiz ve Malatya'mıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." - MALATYA

Kaynak: İHA

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