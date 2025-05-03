Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye gitti! Pervin Buldan'ın üzüntüsü kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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Politika

Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye gitti! Pervin Buldan'ın üzüntüsü kameralara böyle yansıdı

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DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, 18 gün yaşam mücadelesi veren Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye gitti. Buldan'ın yaşadığı üzüntü ise kameralara yansıdı.

03.05.2025 17:22
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DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 15 Nisan'da geçirdiği ağır kalp rahatsızlığı sonrası İstanbul'da özel bir hastanede ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder, günlerdir yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Hastane yaptığı açıklama ile Önder'in ölüm nedenini çoklu orman yetmezliği olarak açıkladı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" denildi.

PERVİN BULDAN'IN ÜZÜNTÜSÜ KAMERALARA YANSIDI

Önder'in ölümü sevenlerini yasa boğarken İmralı Heyeti'nde de birlikte yer aldığı arkadaşı Pervin Buldan, Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye geldi. Buldan'ın üzüntüsü kameralara yansıdı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder 7 Temmuz 1962'de Adıyaman'da doğdu. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP'nin desteklediği bağımsızlar) saflarında katıldığı 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi.

2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 3 Mayıs 2025 günü hayatını kaybetti.

Önder\'in hayatını kaybettiği hastaneye gitti! Pervin Buldan\'ın üzüntüsü kameralara böyle yansıdı

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Son Dakika Politika Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye gitti! Pervin Buldan'ın üzüntüsü kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ponçik Pamuk:
    Şehit anaları senin kaç katın kadar yandı Pervin 65 34 Yanıtla
  • Babakartal:
    Sen de gideceksin kendine ağla 36 17 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    er ya da geç ölüm sizide bulacaktır şehit analarını görmeyenler nerdeyse heykel dikecekler yazık nasil bir ülke olduk 15 10 Yanıtla
  • abdullah aktürk :
    ALLAH Rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. 8 8 Yanıtla
  • Murat Sert:
    bide bunami üzülecegiz acitasyon yapmayin.güle güle darisi geride kalanlarin. 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Önder'in hayatını kaybettiği hastaneye gitti! Pervin Buldan'ın üzüntüsü kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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