Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti

Geniş Video İzle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin omuz askısı ile yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti.

31.03.2024 12:50  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandığa giderek oyunu kullandı. Bahçeli'nin yüzündeki belirgin morluklar dikkat çekerken konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

KURULTAY ÖNCESİ OMZUNU BURKMUŞTU

Milliyetçi Hareket Partisi17 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda 14. Olağan Büyük Kurultayını gerçekleştirmişti. Devlet Bahçeli'nin, kurultay konuşması için sahneye çıktığında omuz askısı taktığı görülmüştü.

MHP'nin X hesabından yapılan paylaşımda,"Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun." ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne olduğu merak konusu oldu.

Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti
Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti
Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti
Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti

Ayrıntılar geliyor...

Oyunu Ankara\'da kullanan Bahçeli\'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Azat Deniz: Yaşayan ölüler 78 24 Yanıtla Ömer Ege Karaarslan: Adamın yanında geziyo 8 5
  • Cihan Tokcan: İçindeki kötülük yüzüne vurmuş 48 20 Yanıtla
  • Önder Avaz: Karabasan görmüş yataktan aşağı düşmüş ?? 44 20 Yanıtla
  • kadir kınay: Kendine hayrı yok Ulkeyemi faydası olacak 17 11 Yanıtla
  • M Ak: Evde yere düşmüş yüz üstü belli ki geçmiş olsun 14 11 Yanıtla
  • günahkar kisi5: EMEKLİYE SEVK MUAMELESİNE HAZIRLANİYOR VE RÜYASINDA ÖCÜ GÖRMÜŞ GALİBA. 16 8 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Geçmiş olsun büyük Reis 10 9 Yanıtla
  • Ersin Yilmaz: Adam gibin yorum yapın MHP Türkeş’ten sonra en büyük efsane lideri 4 5 Yanıtla
  • Oooo: Baya hırpalanmış Geçmiş olsun 4 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
  • Niğde'de engelli ve hastalar seyyar sandık ile oyunu kullandı
    13:17 Niğde'de engelli ve hastalar seyyar sandık ile oyunu kullandı

    Niğde'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 28 seçmen, seyyar sandık uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı. Niğde'de başvuruları önceden kabul edilen yatalak hasta seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlenen 1 seyyar sandıkta evlerinde oy kullandı. Seyyar sandıkta oyunu kullanan Kabadayı ve Demet seçimlerin hayırlı olmasını dilerken oy kullanma haklarını kullandıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Niğde'de sandığa gidemeyecek durumda olan 28 hasta için oluşturulan aralarında Sandık Kurul Başkanı ve üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu 1 ekip gün boyunca seçmenlerin oy kullanması için evleri ziyaret edecek.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eşi ve kızıyla birlikte Amasra'da oyunu kullandı
    13:16 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eşi ve kızıyla birlikte Amasra'da oyunu kullandı

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Mart 2024 Mahali İdareler Seçimi için eşi Fatma, kızı Ayşe Sena Tunç ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesinde oyunu kullandı. Bakan Tunç, seçimlerin şeffaf ve güvenli bir şekilde gerçekleştiğini vurgulayarak, Türkiye'nin demokrasiye sahip çıkan bir ülke olduğunu belirtti.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hacılar Ortaokulu'nda oyunu kullandı
    13:16 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hacılar Ortaokulu'nda oyunu kullandı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar Ortaokulu'nda bulunan sandıkta oy kullandı. Yılmaz, seçimlerin demokratik bir şekilde tamamlanması ve yüksek katılımın sağlanması temennisinde bulundu.

  • Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi oyunu kullandı
    13:16 Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi oyunu kullandı

    Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oylarını kullandı. Vali Aktaş, seçimlerin il için hayırlı olması temennisinde bulundu ve vatandaşların huzur içinde oy kullanmaları için tedbirlerin alındığını belirtti.

  • Kilis'te hasta ve yatağa bağlı seçmenler oy kullanabilmek için ambulanslarla taşınıyor
    13:15 Kilis'te hasta ve yatağa bağlı seçmenler oy kullanabilmek için ambulanslarla taşınıyor

    Kilis'te yaşlı, hasta, hastanede yatan ve yatağa bağlı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy vereceği okullara götürülüyor. Kilis İl Sağlık Müdürlüğüne başvuran vatandaşlar, evlerinden ve hastaneden alınarak oy kullanacakları okullara taşınıyor.

  • CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Oyunu Kullandı
    13:15 CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Oyunu Kullandı

    CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Ünlüce, oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, Eskişehir ve kentin demokrasisi için güzel bir gün olmasını diledi ve seçim sonuçlarının Eskişehir ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca, seçim sürecinde gösterilen teveccüh, yakınlık ve samimiyet için Eskişehir halkına teşekkür etti.

  • Burdur Valisi Türker Öksüz ve Belediye Başkan Adayları oy kullandı
    13:15 Burdur Valisi Türker Öksüz ve Belediye Başkan Adayları oy kullandı

    Burdur Valisi Türker Öksüz, Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Vali Öksüz, oy verme işlemlerinin sorunsuz devam ettiğini belirtti. Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek ve CHP Burdur Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz de eşleriyle birlikte oy kullandı.

  • İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de oy kullandı
    13:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de oy kullandı

    İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, eşi ve ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde oy kullandı. Turan, seçmenlerle sohbet ederek demokrasiye olan aşkını dile getirdi ve sorunsuz bir seçim dönemi temennisinde bulundu.

  • CHP'li Belediye Meclis Üyesi Adayı Sandık Başında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
    13:14 CHP'li Belediye Meclis Üyesi Adayı Sandık Başında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde CHP'li belediye meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır, sandık başında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  • Niğde Valisi ve eşi oy kullandı
    13:13 Niğde Valisi ve eşi oy kullandı

    Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler seçimi için oyunu kullandı. Çelik çifti, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda 1306 numaralı sandıkta belediye başkanı, il genel ve belediye meclisi ile muhtarlık seçimi için sandık başına gitti. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Vali Çelik, seçimlerin hayırlı olmasını dilerek, kentte toplam 706 sandıkta 266 bin 279 vatandaşın oy kullanacağını söyledi.

  • MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Oyunu Kullandı
    13:13 MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Oyunu Kullandı

    MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da oyunu kullanırken öldürülen MHP'li genç hakkında konuştu ve farklı tercihlerin kan davasına dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

  • Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok Oyunu Kullandı
    13:13 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok Oyunu Kullandı

    Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, oyunu kullandı ve vatandaşın iradesine saygı duyacaklarını belirtti.


12:50 Oyunu Ankara’da kullanan Bahçeli’nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti
12:21 Mansur Yavaş: Seçim sonucundan tereddüdümüz yoktur, akşam belediyenin bahçesinde buluşmak üzere Mansur Yavaş: Seçim sonucundan tereddüdümüz yoktur, akşam belediyenin bahçesinde buluşmak üzere
11:51 Murat Kurum: Tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum Murat Kurum: Tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum
10:56 YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip! Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı
10:56 Diyarbakır’da muhtarlık seçiminde kavga: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Diyarbakır'da muhtarlık seçiminde kavga: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
12:55 Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın
12:50 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı
12:27 CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi adayı sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi adayı sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
11:55 Dünyanın en uzun kadını Rümeysa ve Türkiye’nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oylarını kullandı Dünyanın en uzun kadını Rümeysa ve Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oylarını kullandı
11:14 Oyunu kullanan Cem Yılmaz, sandık başındaki sözleriyle güldürdü Oyunu kullanan Cem Yılmaz, sandık başındaki sözleriyle güldürdü
10:44 Survivor’da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi Gözyaşlarına boğuldular Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular
10:33 Manisa’da oy kullanan Özgür Özel’den “Kutlamalarda silahtan uzak durun“ çağrısı Manisa'da oy kullanan Özgür Özel'den "Kutlamalarda silahtan uzak durun" çağrısı
10:12 Şanlıurfa’da seçim gerginliği Blok oy kullanmak isteyen şahsa itiraz eden avukat darp edildi Şanlıurfa'da seçim gerginliği! Blok oy kullanmak isteyen şahsa itiraz eden avukat darp edildi
09:48 Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul’da yoğunluğa neden oldu Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 13:17:53. #1.11#
SON DAKİKA: Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement