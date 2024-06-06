Politika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: "Kimse Özbekistan'ın kalkınacağına inanmamıştı, kardeşim(Erdoğan) inanmıştı"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özbekistan'daki Türk yatırımlarının artmasından memnuniyet duyuyoruz. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Beştepe'de ortak basın toplantı gerçekleştirdi.

Mirziyoyev ile birlikte 2018 yılında Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'ni kurduklarını, 2022 senesinde de ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konsey'imizin 3'üncü toplantısını hamdolsun başarıyla gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde, ortaklığımızı daha da derinleşecek adımları istişare ederek buna dair istikametimizi belirledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile yaptıkları görüşmede ticaret, tarım, ulaştırma, enerji, kültür, eğitim ve savunma sanayi gibi başlıklarda atabilecek somut adımları ele aldıklarını belirterek, "Konsey toplantısı vesilesiyle birçok anlaşmaya da imza attık. Bu anlaşmalar, iki ülke arasındaki iş birliğini çeşitlendirmemize imkan sağlarken ahdi zemini de kuvvetlendirecektir. Özbekistan'daki Türk yatırımlarının her geçen gün artmasından memnuniyet duyuyoruz. İş insanlarımızı Özbekistan'daki yatırımlarını arttırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmalarını yönünde teşvik etmeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye-Özbekistan Hükümetler Arası Karma Ekonomi Komisyonu 7'nci dönem toplantısının sonunda imzalanan 107 maddelik eylem planını hızlı hayata geçirmek için gereken adımları atmaya başladıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün gerçekleştirilen iş forumu da buna katkı sağlayacaktır. Atacağımız bu adımlarla birlikte 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. 37 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusuyla Orta Asya'nın kalbinde yer alan Özbekistan'ın bölgesel ve küresel değeri her geçen gün artmaktadır. Özbekistan'la birlikte ata yurdumuz Orta Asya'daki diğer kardeşlerimizi bir araya getiren Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ise çok çok kıymetlidir" dedi.

2019'da Özbekistan'ın katılımıyla daha da güçlenen aile birliğinin esasen Türkiye'nin, Türk devletlerinin tek bir çatı altında toplanması hedefiyle on yıllardır sürdürdüğü çabaların önemli bir meyvesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özbekistan'ın teşkilat bünyesinde üstlendiği son derece yapıcı rol için Sayın Mirziyoyev'e sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Filistin meselesine Özbekistan'la aynı zaviyeden bakıyoruz"

Filistin meselesine karşı Özbekistan ile aynı tutum içinde olunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili iş birliğimizin yanı sıra dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zorlu süreçte bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirdik. İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 aydır sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar istişarelerimizin ana gündem maddelerinden birisini oluşturdu. Filistin meselesine Özbekistan'la aynı zaviyeden bakıyoruz. Gazze'de mazlumlara yapılan zulmün durdurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Şevket kardeşime bağımsız Filistin devletine ve iki devletli çözüme verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.

Savaşın bitmesi ve Gazzelilere ihtiyaç duydukları insani yardımların ulaştırılması için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanı başta olmak üzere tüm hukuki süreçlere dair girişimlerimiz sürüyor. İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler de artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri bir kez de ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum" dedi.

Özbekistan'ı cazibe merkezine dönüştürdü

Mirziyoyev'in, vizyoner liderliğiyle Özbekistan bölgesini cazibe merkezine dönüştürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Özbekistan 3'üncü Rönesans Projesiyle ülkesine farklı bir ufuk çizdi. Enerjiden tarıma kadar geniş bir alanda uyguladığı ekonomik reformlarla Özbekistan'ı gıpta edilecek noktalara taşıdı. Özbekistan'ı kısa sürede parmakla gösterilen bir güç haline getiren Şevket kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye olarak bu sürece destek olmaktan sayın Mirziyoyev'e bu gayretlerinde omuz vermekten ayrıca iftihar ediyoruz. Burada şunu da ifade etmek arzusundayım, biz nasıl samimiyetle Özbekistan'ı destekliyorsak Özbek kardeşlerimiz de zor günlerimizde bizim yanımızda oluyorlar" dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Özbekistanlıların 6 şubat Depremlerinde Türkiye'ye verdiği destek için teşekkürlerin ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan," Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Özbek halkının 6 Şubat depremleri sonrasında ülkemizde sergilediği dayanışmayı hep şükranla hatırlıyoruz. Depremin hemen ardından Özbek makamları, bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk etti. 700 tona yakın yardım malzemesi gönderdi. Özbekistan'ın Hatay'da yaptırmakta olduğu 306 afet konutu ezeli ve ebedi kardeşliğimizin bir sembolüdür. Depremzedelerimiz adına Şevket kardeşimizin şahsında Özbekistan devletine ve halkına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ülkemizde düzenlenen 4'üncü Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi yarışmasında birinci olan Özbek takımını kutluyorum. Yarışmada 5 kez rekor kıran Özbek keskin nişancıların başarısından biz de gurur duyduk" diye konuştu.

Mirziyoyev'in, Türkiye'nin yakın bir dostu olduğunu göreve geldiği günden bu yana attığı kararlı adımlarla ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Kendisine Türkiye-Özbekistan kardeşliğine yaptığı eşsiz katkılardan ötürü inşallah bugün devlet nişanımızı tevcih edeceğiz. Bu önemli ve bizim için çok büyük anlamı olan ziyaretin iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Konsey toplantımızın ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz kardeşim Mirziyoyev'e ve heyetine ziyaretleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Buradan tüm Özbek kardeşlerimi selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Yaşasın Türkiye-Özbekistan kardeşliği diyorum."

Mirziyoyev ise yaptığı konuşmada Türkiye'nin son dönemlerde bütün dünyada büyük nüfuza sahip bir devlet olduğunu belirterek, "Ülkenin siyasi iktisadi askeri kudreti ve potansiyelinin artırılması konusunda büyük çalışmalar yapılıyor. Biz Türk halkının elde ettiği başarılara sadece sevinmiyor büyük gurur duyuyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarımız ahenklidir. Kimse Özbekistan'ın kalkınacağına inanmamıştı, kardeşim(Erdoğan) inanmıştı. Ata yurdunuza dönük sonsuz teveccühünüzün yıldan yıla arttığına tanık oldum. İşbirliğimizin yeni ve daha sağlam köprülerini kuruyoruz. İlişkilerimizi kağıtlarla değil, icraatlarımızla yükseltiyoruz. Tercihli ticaret anlaşmasındaki ürünler listesinin güçlendirilmedi, yeni kalkınma alanları belirlenmesi, özel sanayi bölgeleri kurulması gibi iyi niyetlerimiz var. Gazze şeridinde 8 aydan beri kanlı vakalar devam ediyor. 40 bine yakın sivil nüfus yaşamını yitirdi. Bu uluslararası toplumun, özellikle batının bu faciaya yaklaşımı bizi derinden endişelendiriyor. Demokrasi ve insan hakları himayesini yapan batılı devletler bu vahşete göz yumuyor. Gazze'de İstikrarlı ve kalıcı barışa ulaşmak için elbette bağımsız ve özgür Filistin Devleti kurulması şart" dedi.