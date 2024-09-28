Özdağ: Sığınmacılar Ekonomiyi Zorluyor - Son Dakika
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Politika

Özdağ: Sığınmacılar Ekonomiyi Zorluyor

Özdağ: Sığınmacılar Ekonomiyi Zorluyor

Ümit Özdağ, sığınmacıların vatanlarına dönmeden Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözemez olduğunu vurguladı.

28.09.2024 22:39
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ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülke ekonomik olarak kalkınamaz, refaha ulaşamaz, sanayileşmesini tamamlayamaz, halkına refah götüremez" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Samsun'da düzenlenen 9. Karadeniz Kitap Fuarı'nda 'Anadolu Kalesi Projesi' söyleşisi düzenledi. Söyleşide Türkiye'deki sığınmacıların ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini belirten Ümit Özdağ, geri dönmedikleri sürece Türkiye ekonomisinin düzelemeyeceğini söyledi. Özdağ, "13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülke ekonomik olarak kalkınamaz, refaha ulaşamaz, sanayileşmesini tamamlayamaz. Halkına refah götüremez. 13 milyon sığınmacı ve kaçak bir sabah kalktıklarında 1 tane yumurta yeseler, Türkiye'de yumurta fiyatları artar. Türkiye'de yumurtanın günlük tüketimi 80 milyon taneydi, şimdi 110 milyon ihtiyaç duyduğumuz yumurta ve süt ürünü var. Artık üretim tüketimi karşılamıyor. Üretim tüketimi karşılamadığı zaman fiyatlar artar. Gıda maddeleri enflasyonunda dünyada 1'inci oluşumuzun nedeni ek 13 milyon insanı beslemek zorunda oluşumuzdur. Kira ve konut fiyatlarında da gerçekçi olmayan bir artış var. Çünkü milyonlarca aile geldi ve Türkiye'de ev kiraladı, ev satın aldı. Konut piyasası darmadağın oldu" diye konuştu.

'BU İNSANLAR VATANLARINA GERİ DÖNMEDEN TÜRKİYE HİÇBİR MESELESİNİ ÇÖZEMEZ

Sığınmacıların vatanlarına geri dönmeden Türkiye'nin hiçbir meselesini çözemeyeceğini ifade eden Özdağ, "Geçtiğimiz günlerde Edirne sınırından karşı tarafa kaçmak isteyen bir grup sığınmacı ve kaçağı, sınır kartalları diye bir grup durdurmuş yani jandarma ve fotoğraf çekmişler. Diyorlar ki, 'Yunanistan'a kaçmak isteyenleri durdurduk.' Bende altına yazacaktım, 'Arkadaş onları durdurmayın. Siz Kars kapısından girenleri durdurun. Hakkari'den İran'dan girenleri durdurun. Bırakın onlar gitsin.' Adamların içeri girişleri serbest, dışarı çıkışı yasak. Her gün bu ülkeye 1000 ile 1250 kişi giriyor. Bunun ortaya çıkarttığı sonuç yılda 400 bin kişi. Hırsız, uğursuz, uyuşturucu kaçakçısı, terörist, maceraperest, ipini koparanın girdiği bir ülke. Bu insanlar vatanlarına geri dönmeden, Türkiye ne ekonomik problemlerini çözebilir ne hayat pahalılığını düşünebilir, ne işsizlik sorununu çözebilir, ne sağlık meselelerini çözebilir. Yani hiçbir meselesini çözemez" dedi.

Kaynak: DHA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Göçmenler, Politika, Türkiye, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

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