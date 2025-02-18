Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz biriz ve beraberiz. Bu partiyi böldürtmeyiz. Muhalefeti böldürtmeyiz. Hep beraber yürüyoruz, iktidarı alacağız." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ile görüştüğünü belirtti.

Saniye Ateş'in, "ölümle tehdit edildiğini" kendisine söylediğini aktaran Özel, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma hakkında Saniye Ateş'in anlattığı konuları dile getirdi.

MHP'nin önemli bir parti olduğuna işaret eden Özel, "Ülkü Ocakları bir bütün olarak asla suçlanamaz ama Ülkü Ocaklarını bu hale getirmenin, bir siyasi partiyi, suç işleyenler içinde var diye onları ayıklayıp, partiyi aklamak yerine onları aklayıp partiyi ve Ülkü Ocaklarını bu hale getirmenin hesabını eminim ki gerçek Ülkücüler ve MHP'liler bunlardan soracak. Başka yolu yok." diye konuştu.

Çok kritik ve zor ama sonu güzel bir sürecin içinde olunduğunu belirten Özel, " Türkiye, sivil darbe dinamiğinin işlediği bir sürecin içindedir. Türkiye'de yaşanan ve yaşatılan süreç bir sivil darbe girişimidir. Darbeyi askerler yaparsa askeri darbedir, siviller yaparsa sivil darbedir." ifadelerini kullandı.

Özel, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, kapalı olan Meclis'in açılması için çağrı yaptığını ve Ankara'daki milletvekilleriyle Genel Kurul'a geldiklerini anımsatarak, o gün kendisinin "CHP, seçilmiş parlamentonun ve demokrasinin arkasındadır. Darbecilerin karşısındadır ve bu darbeye meydan okumaktadır." dediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Siirt'te okuduğu bir şiir nedeniyle siyasi yasak getirildiğini hatırlatan Özel, CHP'nin bu siyasi yasağı desteklemediğini, anayasayı değiştirip Erdoğan'ı Başbakan yapacak demokratik olgunluğu gösterdiğini söyledi.

Özel, CHP'nin "Siyasi yasak doğru değil, milletin seçimine mani olmak, karar vermek, yön göstermek doğru değil. Patron millettir, halktır, onun dediği olur" diyerek, Erdoğan'ın siyasi yasağını kaldırdığını belirtti.

"Ne kadar yalan olduğunu okuyan herkes görüyor"

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 5 ayrı davada 25 yıl hapis ve 5 ayrı siyasi yasak talep edildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz tutuklanıyor. Muhalefetin tüm muhalefet olanakları, sesini duyuracağı televizyon kanalları, haberlerini yapan gazeteciler, onlarla birlikte eylem yapan sivil toplum örgütleri baskı altına alınmaya çalışılıyor. Bu sivil darbe girişimi, CHP'ye karşı da kirli bir planın içinde. Bir meczubun ifadesi, bir meczubun hakaretine karşı açılan bir davayı alıp Ankara'ya yollayıp, 1,5 yıldır tutup, her seferinde de Erdoğan'a buradan haber uçurup, kürsülerden bizi bu konuya çekmeye çalışıp, bir vesile bunu tartıştırabilir bir hale gelindiğinde derhal soruşturmaya çağırmalar, her duyduğu ismi almalar… Bugün burada 81 il başkanımız var, 46'sı karşımızda, 35'i yanımızdaydı o gün. Bugün 81'i birden omuz omuza kol kola partilerinin yanındalar. Kongrenin kazanan ve kaybeden tarafları, bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin 81 ildeki temsilcileri olarak, 'O kurultayın namusuna, o kurultayın onuruna, partimizin onuruna, namusuna kendimizle sahip çıkıyoruz.' demeye geldiler. Ama birileri, kongrede hiçbirimizin yanına sokmadığı septik tiplerden, birtakım meczuplardan, birtakım şahitler, birtakım deliller üretmeye çalışıp ki hepsinin ne kadar boş ve yalan olduğunu okuyan herkes görüyor, CHP'yi meşgul etmeye, kongresini iptal ettirmeye, yeniden bir kongre sürecinin içine sokup milletin gerçek sorunlarını söylememeye ve esas olarak içinde bulunduğu ve yürüttüğü çok kıymetli bir süreci durdurmaya çalışıyorlar."

"Hiçbir darbeden medet ummadık"

Özel, 15 Temmuz'da olduğu gibi darbenin karşısında duracaklarının altını çizerek, "Bugün sistematik bir şekilde yönettiğiniz, dahil olduğunuz bir darbe ittifakını görmüyor değiliz." dedi. Özel, şunları ifade etti:

"O darbe ittifakı, bugünkü Cumhurbaşkanı'na değil, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız. Biz bu darbeye teslim olmayız. Ön seçim yapmayalım diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olamayız. Varsa onların içeriden işbirlikçileri, Tayyip Erdoğan'ın çukuru sizin de yerinizdir. Biz biriz ve beraberiz. Bu partiyi böldürtmeyiz. Muhalefeti böldürtmeyiz. Hep beraber yürüyoruz, iktidarı alacağız. Darbeye karşı ayağa kalkan örgütümün alnından öpüyorum. Hiçbir darbeden medet ummadık. Hiçbir darbeye de teslim olmadık, olmayacağız."

(Bitti)