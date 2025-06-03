Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika
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Politika

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

03.06.2025 17:35
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Atatürk'ün partisini ne kayyuma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız, hodri meydan." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Atatürk'ün partisini ne kayyuma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız, hodri meydan." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmalarını eleştirdi.

CHP'li belediyelere, teminat göstermelerine rağmen kamu bankalarınca kredi verilmediğini öne süren Özel, Esenler Belediyesine Halk Bankası ve Ziraat Bankası'ndan sponsorluk adı altında yüksek meblağlarda paralar verildiğini iddia etti. Özel, "İstanbul'da CHP'nin kazandığı, yerel seçimlerden önce AK Parti'de olan belediyelere cumhurbaşkanlığı tarafından milyonlarca liralık para yardımı yapıldığını" ileri sürdü.

"Ankara Büyükşehir Belediyesinde, CHP yönetiminden önceki dönemlere ait 97 yolsuzluk dosyası bulunduğunu ve soruşturulmadığını" iddia eden Özel, "Bunların hepsi ortada dururken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sadece 3 tane gizli tanığın ifadesiyle milletin onuruna, şerefine, haysiyetine, ailesine saldırmaya devam ediyor. Kanıt çıkar, kanıt yok. Ekrem başkanla ilgili 210 gündür didik didik ediyorsun, tek bir şey yok." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalara ilişkin Özel, "Ortada ispatlanan bir şey yok. Ortada, tek suçları seçim kazanmak ve bir sonraki seçimde Erdoğan'ı yenecek olan arkadaşlarımız ve onurlu mücadeleleri var." diye konuştu.

İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in, İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katıldığını anımsatan Özel, şunları söyledi:

"Sanchez, 'İmamoğlu'na özgürlük istediği ve Türkiye'de yapılanın demokratik olmadığını' ifade ettiği bildirinin altına da imzasını attı. Erdoğan bozulmuş, 'Dost bildiklerim geldiler. Türkiye'deki son yaşanan tutukluluk sürecini sordular. İşin aslını kendisine anlattım, şaşırdılar. Sonra gitmiş pankart kaldırmış' diyor. Sayın Erdoğan, dosyada gizlilik kararı var. Birtakım bilgileri avukatlara, tanıklara bile söylemiyorlar. Dosyanın içeriği, kendi neyi servis ediyorsa onu okuyoruz. Bir de kendi arkadaşlarımıza sorulan sorularla verilen cevapların tutanağını biliyoruz. Sen 'Pedro Sanchez'e işin aslını anlatıyor', sonra da 'Türkiye'de yargı bağımsız' diyorsun. "

"Biz buradayız, partimizin başındayız"

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin çeşitli iddia ve eleştirilerde bulundu.

Partisinin başından kendisinin uzaklaştırılmasına yönelik planların konuşulduğunu ileri süren Özel, söz konusu davanın sonuç değil süreç odaklı ve CHP'yi karıştırmaya yönelik olduğunu ileri sürdü. Özel, "CHP, Grubu, Parti Meclisi, 81 il başkanımız, 973 ilçe başkanımız, 2 milyon üyemizle buradayız. Hodri meydan. Atatürk'ün partisini ne kayyuma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız, hodri meydan. Bir önceki kayyum karşı kafede oturuyordu, 5'e 20 kala nasıl yolladıysak, Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Biz buradayız, partimizin başındayız. 47 yıl sonra birinci partiyiz, Erdoğan'ın hedefiyiz. Dosta düşmana söylüyoruz ki teslim olmayız. Biz kazanacağız, Erdoğan gidecek, CHP kalacak." sözlerini sarf etti.

(Bitti)

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Kayyum, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

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