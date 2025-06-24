Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet kendisini kimin yönetmesini istediğini söyleyecekse kasım ayının başında koyarsınız sandığı, görürsünüz cevabı. Hodri meydan. Var mısınız?" dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, 600 bin kamu işçisinin Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında beklenti enflasyonu üzerinden zam almasının gündemde olduğunu belirtti.

Sendikalara beklenti enflasyonun, zam oranı olarak teklif edildiğini anlatan Özel, "Buradan tüm kamu işçilerine sesleniyoruz. Mücadeleniz mücadelemizdir. Meydanlarda da grevde de yanınızda olmaya, sizin sesinize ses olmaya, gücünüze güç katmaya, CHP olarak kararlıyız." diye konuştu.

YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fatih Altaylı hakkındaki soruşturmayı eleştiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Onun gibi, sadece düşüncelerini açıkladığı için tutulan herkese dayanışma duygularımızı iletiyoruz. İç cepheyi güçlendirmek demokrasiyle olur, adaletle olur. Herkesin kendini ülkede mahkemeler karşısında eşit hissetmesiyle olur. Kendisinin ezilen, ötekileştirilen, tehdit edilen, susturulan değil özgürce konuşan ve konuştuğunda başına bir şey gelmeyeceğini bilen bireyler olduğu halde olur. Eğer siz iç cepheyi değil de iç avluyu, cezaevlerindeki iç avluyu güçlendirirseniz oraya gazetecileri, oraya akademisyenleri, oraya üniversiteli gençleri, oraya belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, parti meclis üyelerini, önceki dönem genel başkan yardımcılarını, büyükşehir belediye başkanlarını, ilçe belediye başkanlarını ve Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanını, cumhurbaşkanı adayımızı iç cepheye doldurursanız, iç avluyu kalabalıklaştırırsanız, iç cepheyi asla güçlendiremezsiniz."

"Adayımı bırak, sandığı getir"

Özel, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısına tepki göstererek, "Bizimkiler, 'İsrail piyon. İsrail şımartılmış, oraya buraya saldıran birisi' diyor. Ama arkasındaki ülkenin adı Amerika Birleşik Devletleri. Başındakinin adı Trump. Trump'ı kınamayan, konuşurken gizli özneler kullanan... Böyle bir saldırıda biz İran'daki rejimi desteklemeyiz. İran'daki antidemokratik durumdan elbette rahatsız oluruz. Ama dünya sistemi gereğince bir ülkeye uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletlerin kararı olmadan o ülkede toprak bütünlüğüne saldırı, o ülkeye savaş ilanı, o ülkeye bombardıman, o ülkede iktidar dışı unsurlarla muhataplık, bunların hiçbirini kabul etmeyiz. Elbette İran'a demokrasi gelmelidir. Ancak bu İranlıların kararıyla olmalıdır. Amerika'nın kararıyla, Trump'ın saldırısıyla olmasına asla ve asla izin veremeyiz." diye konuştu.

Bölgeye barışın kısık sesle, küçük harflerle gelmeyeceğine işaret eden Özel, şöyle konuştu:

"Ömer Çelik çıkmış, Türkiye bir kriz yaşarsa insanlar başında Erdoğan'ı görmek istiyormuş. Bunu son yaptırdıkları ankette görmüş. Buradan Ömer Çelik'e, Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Ben öyle ankette öyle bir şey görmedim. Ama bu millet kendisini kimin yönetmesini istediğini söyleyecekse kasım ayının başında koyarsınız sandığı, görürsünüz cevabı. Hodri meydan. Var mısınız? Biz CHP olarak, bugünden kararı alınacak, kasım ayının başında yapılacak, Erdoğan'ın da aday olabildiği bir seçime ve Türkiye'nin kimin tarafından yöneticiliğine, milletin karar vermesine biz varız. Hodri meydan! Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Adayımı bırak, sandığı getir, adayımı yanında, sandığı önümde görmek, Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz."

"İmza kampanyasında 20 milyona ulaşıldı"

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasını eleştirerek, "Türkiye'nin gözünün içine baka baka söylüyorum. Ekrem İmamoğlu masumdur. Tek suçu cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Erdoğan'ı yenecek olmasıdır." diye konuştu.

Özgür Özel, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin yaşadıklarını anlatarak, soruşturmalardaki tutuklamalara tepki gösterdi.

CHP'nin seçimlerin erkene alınması için başlattığı imza kampanyasında 20 milyon imzaya ulaştıklarını bildiren Özel, 27 milyon imzaya ulaşana kadar kampanyalarının süreceğini bildirdi.

İnce CHP'ye katıldı

Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye katıldı. İnce ile beraber Grup Toplantısı salonuna gelen Özel, grup toplantısının başında kürsüye davet ettiği İnce'ye CHP rozeti takamayacağını belirterek, "Normalde Muharrem İnce'ye rozet takmam lazım ama dedim ki, 'Ben Muharrem İnce'ye rozet takamam. Çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri." dedi.

İnce de Özel'e teşekkür ederek, "Ben bugün buraya bir kibirle, pişmanlıkla, kişisel bir hesapla da gelmedim. Ben bugün buraya Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in samimi, içten bir davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıktan olur, bazen de umudu başka yollarda aramakla olur. Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir." şeklinde konuştu.

(Bitti)