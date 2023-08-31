Özel okulların servis hizmeti düzenlemesi ve e-skuter hız sınırı değişikliği kabul edildi - Son Dakika

Özel okulların servis hizmeti düzenlemesi ve e-skuter hız sınırı değişikliği kabul edildi

Özel okulların servis hizmeti düzenlemesi ve e-skuter hız sınırı değişikliği kabul edildi
Son Güncelleme: 31.08.2023 12:22

İstanbul UKOME toplantısında, özel okulların servis hizmeti düzenlemesi ve e-skuter hız sınırı değişikliği kabul edildi. Özel okulların UKOME fiyat tarifesine uygun servis bulundurması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde e-skuter hız sınırı saatte 12.5 kilometreye düşürüldü.

Mikail BIYIKLI/İSTANBUL UKOME toplantısında  servis hizmeti veren özel okulların, özel hizmet veren servislerin UKOME'de alınan fiyat tarifesine uygun servis bulundurması, veliye sunması zorunlu oldu. E-skuter ise vatandaşların yoğun olduğu bazı ilçelerde saatte 20 kilometre olan hız sınırının 12.5 kilometreye düşürülmesi teklifi kabul edildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda öğrenci ve personel servis taşımacılığının düzenlemesi teklifi kabul edildi. Buna göre servis hizmeti veren özel okulların özel hizmet veren servislerin yanı sıra UKOME'de alınan fiyat tarifesine uygun servis bulundurması, veliye sunması zorunlu oldu.

SKUTER HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

E-skuter ise vatandaşların yoğun olduğu bazı ilçelerde saatte 20 km olan hız sınırının 12.5 kilometreye düşürülmesi teklifi kabul edildi. Buna göre Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerde e-skuter hız sınırı saatte 12.5 kilometre olarak belirlendi.

Kaynak: DHA

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Beyoğlu, Kadıköy, Fatih, Hukuk, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel okulların servis hizmeti düzenlemesi ve e-skuter hız sınırı değişikliği kabul edildi - Son Dakika


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