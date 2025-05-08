Özel, yumruklu saldırıyla ilgili bir ismi işaret etti: Organizasyonun içinde değilse de sorumlu - Son Dakika
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Politika

Özel, yumruklu saldırıyla ilgili bir ismi işaret etti: Organizasyonun içinde değilse de sorumlu

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Geçtiğimiz günlerde yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, "Adım kadar eminim ki mesele talimatla yaptırılmış bir iş. Emniyet müdür yardımcısı parçası değilse de bizim aracı oraya sokmayıp, başka yer gösteriyor. Bizim aracımızı oraya koydurtmayan kişi bu organizasyonun içinde değilse de sorumlu." dedi.

08.05.2025 21:40
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenin çıkışında Selçuk Tengioğlu'nun (66) yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından gözaltına alınan Tengioğlu, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YUMRUKLU SALDIRIYLA İLGİLİ ÖZEL'DEN ÇARPICI ÇIKIŞ

Sözcü TV yayınına katılan CHP lideri Özgür Özel, olayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Saldırının talimatla yapıldığına emin olduğunu söyleyen Özel, olayın sorumlusu olarak emniyet müdür yardımcısını işaret etti.

"ADIM KADAR EMİNİM TALİMATLA YAPILDI"

Özel, şunları söyledi: "Esas yükü sırtlarına vermek lazım o da bu olayın tüm bağlantıları ile ortaya çıkarılması. Adım kadar eminim ki mesele talimatla yaptırılmış bir iş. Zaman zaman söyledim. Bir katil var herhangi bir kişi değil. Bu katil sana dokunuyor. Bu şu demek aklını başına al. İkincisi evladına acımayan sana mı acır. Bunu iki kere düşün diyor. O saldırgan iki saat önce orada, benimle gezmiş, arabadan inerken vurabilir. Sokakta yapıyor yani. O sebeple sokakta gezme git partine otur mesajlarının da bir çıktısı var. Bu işin aydınlatılma sorumluluğu iktidara aittir.

"EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISININ KUSURU VAR"

Emniyet müdür yardımcısının da kusuru var. Vali ilk anda aradı. Beyoğlu Kaymakamı aradı. Sağlık Bakanı aradı, İçişleri Bakanı aradı, Cumhurbaşkanı aradı. Hızlı ve ısrarla bu işin bizle ilgisi yok dediler. Soruşturmanın çok geniş sürmesi lazım. Biz bir yerden girdik. Tüm koruma ekipleri buradan nasıl çıkacağız diye bakıyorlar. Aynı Ömer Çelik'in, Meclis Başkanvekilinin koruma ekibi gibi bizim için de doğru olan VIP otopark dediğimiz yeri seçmişler bize yer tutuyorlar.

"EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI BİZİM ARACI SOKMAYIP BAŞKA YER GÖSTERİYOR"

Herkesin ki alınmış bizimki alınmamış. Ben 14 yıldır milletvekiliyim. Girmediğim bir otopark yok. Herkes aracını sokar. Kaldı ki ana muhalefet lideriyim. Devlet prokolünde oradaki araçlardan çok çok öndeyim. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Emniyet müdür yardımcısı parçası değilse de bizim aracı oraya sokmayıp, başka yer gösteriyor.

"ORGANİZASYONUN İÇİNDE DEĞİLSE DE SORUMLU"

O adam iki saat boyunca orada oturuyor, elini kolunu geriyor. Ben beklenmedik şekilde 18 dakika geç çıktım. İl Başkanımız da giremedi oraya. 18 dakika boyunca beklemiş. İki korumam Ali Mahir ve ben. Tüm salon boşalmış o adam gitmemiş beklemiş. Yani geçeceğimi biliyor. Bizim aracımızı oraya koydurtmayan kişi bu organizasyonun içinde değilse de sorumlu. Biz suç duyurusunda bulunduk. Bu kişiye Özgür Özelin buradan yürümesini neden zorladın diye sorsunlar. İçişleri Bakanı bu konuda bir soruşturma açıldığını söyledi. Yani bir bütün soruşturma. Bu bahsedilen şahsa suç duyurumuzla beraber mutlaka değerlendirme yapılacak."

Özel, yumruklu saldırıyla ilgili bir ismi işaret etti: Organizasyonun içinde değilse de sorumlu

Özgür Özel, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel, yumruklu saldırıyla ilgili bir ismi işaret etti: Organizasyonun içinde değilse de sorumlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Halis demir:
    MİLLETİN 560 MİLYARI GİTMİŞ ÖZEL YEDİĞİ TOKATIN PEŞİNDE MİLLETİN EKREMDEN YEDİĞİ TOKAT NE OLACAK. 294 154 Yanıtla
  • tahsin keçilioğlu:
    he emniyet müdür yardımcısının işi gücü yok katili tutacak sana tokat attıracak işiniz gücünüz algı yalan dolan 223 104 Yanıtla
  • Szka788304:
    kaliteli insan hiç mi olmaz bunlarda 200 75 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Millet ne olduğunu iyi biliyo,temelli kendini rezil etme özel insan. Çeneye bi aparkat çekse pertsin. Adam alnına göstermelik bi tokat sallamış. 139 61 Yanıtla
  • güneş güneş:
    ÖZEL BU GÜZELİM ÜLKEYE ZARA VERİYORSUN NE MALUM SEN ORGANİZE ETTİYİN BENDE ÖLE DÜŞÜNÜYORUM.ÖZEL SEN BU ÜLKEYİ İLERKİ ZAMANLARDA COK ARARSIN RAHATLIK VE HUZURUN SENİ RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI AZDIN BARİ BU ÜLKEYE ZARAR VERME BU ÜLKEYE HİZMET ET BİR CİVİ CAK HALK BUNU BEKLİYOR SEN BOŞ İŞLERDE UGRAŞIYON, AMACINI BİR TÜRLÜ ANLAYAMADIK BARİ SUS KONUŞTUKCA BATIYORSUN. ÖZEL SENDEN BİR CACIK OLMAZ 135 56 Yanıtla
  • Elisa21:
    SENDE BATI'NIN TALİMATIYLA ÇALIŞIYORSUN ADIMIZ GİBİ EMİNİZ NE OLACAK ŞİMDİ 135 50 Yanıtla
  • Benvekendim :
    İşleri güçleri organize bir şekilde devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak. Yıllardır halkın devlet kurumlarına güveninin kalmamasının sebebi bunlar. İç mihrak gibi çalışıyorlar. 126 49 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    yahu dün başka bugün başka konuşuyorsun yanlış adam yanlış yaptı .bu kadar 123 45 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    lan arkadaşlar bu CHP bu BU ülkenin insanlarından polisinden savcısından emniyet inden devletden devlet görevlilerinden başkan dan , ne istiyorlar ya resmen adamlar ülkeyi kaosa sürüklüyorlar Allah bunlardan ülkemizi milletimizi korusun 98 35 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    begeni sayisindan ve yayinlanan yorumlardan gt kili haberler.com'un yapmaya calistigini gormeyen var mi? 45 55 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Hukuk okumuş biri olarak diyorum. Eğer ispatlayanasan, Emniyet Müdür yardımçısına iftira attından dolayı sen suç islemiş oluyorsun. 64 20 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    bu işin sorumlusu seni korumaların. Allah bunları akıl fikir versin 52 17 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Saçmalıklar danisgası gündem degiştirecem diye sen kendini bile vurdurursun yolsuzluklar ortaya çıkınca ailnde tehdit edildi tokatta yedin çevirmdiin dümen kalmadı boykotta işe yaramadı halkıda sokaga dökemedin battı balık yan gider misali evir kıvır 48 15 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Agam bizimle egleniirrr 26 8 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Özel abi, özel olarak getirilmiş abi, sen bu işi bize acizlik getirip durmakla çözemezsin, İngiltere'ye şikayet et yalnız bırakıldığımızı hissediyoruz de belki yardımcı olurlar. Biz sana yardımcı olamıyoruz elimizden bir şey gelmiyor 21 7 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Bu videoda gerçekten okumuş tahsili insanlar ve okumamış bir insanın farkı gözüküyor. Aklı başında olan herkez, özellikle Savçılar, Avukatlar, Polisler, Doktorlar ve Piskoloklar anladılar ne demek istediğimi. Abla video"nun sonunda çok iyi bir soru sordu ama tabi artık anlayana :))) 13 4 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    açıkça söyleyin ekremi unutturmak için bunu yaptık deyin bitsin bu yaygara 10 3 Yanıtla
  • soner genç:
    gündem değiştirme çabaları var ama değişmeez 7 4 Yanıtla
  • Barış AÇIGÖZ:
    Bu olayın arkasından EK. İO bir kumpası, bir oyunu çıkacağını düşünüyorum. Çünkü alışmışlar böyle alavere dalaverelere. Kaybedecek birşeyi de yok zaten. Yalan Makinesine bağlasalar hepsi ortaya çıkar. Bu kadar basit 6 1 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Bunlar hepsinin doğru olduğuna inanıyorum. Bunlardan saray in habersiz olması mümkün değil. Ya Erdoğan yada Erdoğan i n yalakalarindan biri bunları koordinatörü 2 5 Yanıtla
  • babasultan:
    çok vasıfsız bir adam şu özel..Sanki CHP'nin başındaki adamı Recep seçiyor gibi.. ne kadar boş adam varsa geliyor başa anlamadım 5 1 Yanıtla
  • 6490203:
    adam haklı beyler dağılın, protokol her zaman ayrı yerde yürür bu adamın protokol ün olduğu yerde ne işi var, bu tokat cb ye atılsa borsa 3 gün yerine gelemezdi basit bir tokat ülkeye sallıyor güvenlik önemli 3 2 Yanıtla
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