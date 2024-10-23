Özgür Özel: Ankara'ya Dönüyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel: Ankara'ya Dönüyoruz

Özgür Özel: Ankara\'ya Dönüyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör saldırısı nedeniyle Diyarbakır programını iptal edip Ankara'ya dönüyor.

23.10.2024 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'ANKARA'YA DÖNÜYORUZ'

Bir dizi program ve toplantılara katılmak üzere Diyarbakır'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra kent konseyi toplantısına katılmak üzere Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na (DTSO) geldi. Özel'i DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve beraberindekiler karşıladı. Özel, kentteki programına eşlik eden Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte toplantı düzenledi. Toplantının ardından konuşan Özel, Ankara'da gerçekleşen terör saldırısının ardından programlarını yarıda kestiğini belirterek, "Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 6 günlük bir program için dünden itibaren Diyarbakır'daydık ve yarından itibaren Batman, Mardin diye devam edip, en son Van'da programımızı tamamlamayı düşünüyorduk. Bugün belediye ziyareti sırasında canlı yayında iletilen bir notla, Kahramankazan'daki terörist saldırıdan haberdar olduk. Devam eden programımız buradaydı. Burada sanayi odasının ev sahipliğinde kent konseyinin mensupları bizi bekliyordu. Sağ olsun Ticaret ve Sanayi Odası başkanımız Mehmet Kaya bize bir toplantı salonu tahsis etti. Buradaki heyetle bir toplantı gerçekleştirdik. Aynı zamanda Ankara'daki MYK üyelerimiz de genel sekreterimizin çağrısıyla toplandılar. Durumu kavramaya çalıştık, o sırada İçişleri Bakanımızla da telefonla görüştük. Kendisi bana, onların açıklamasını beklediğimiz için o bilgi bizde kaldı ama kaybın 4 kişi olduğunu, 14 yaralı olduğunu, rehine operasyonunun herhangi bir zarar görmeden tamamlandığını paylaştı. Bu şartlar altında, hem heyetimizin görüşü o yönde, bundan sonra bu siyasi geziyi sürdürmek olanaklı değil. Ankara'ya dönüyoruz. Buradan havalimanına geçiyoruz ve ilk uçakla dönüyoruz. Bu süre zarfında kent konseyinin kıymetli üyeleriyle de toplantımız bittikten sonra planladığımızdan kısa da olsa görüş alış verişinde bulunduk. Tabi gündemimiz bugünkü terör saldırısı ve terörün amaçlarından başkası değildi. Biz terör kimden gelirse gelsin, ne amaçla yapılırsa yapılsın, terörü lanetliyoruz. Bizim bütün beklentimiz hem terörün Türkiye gündeminden çıkması hem de Diyarbakır'da da bugün çokça karşılaştığımız gibi, 'Hiç bir şey istemiyorum, eşit yurttaşlık istiyorum. Herkes gibi eşit olmak istiyorum' diyen ve buna isyan eden kimsenin ne Diyarbakır'da, ne Muş'ta, ne Van'da ne büyükşehirlerin kenar mahallelerinde kalmaması" dedi.

'SÖZÜMÜN İLK KELİMESİNDEN SİYASİ YANKESİCİLİK YAPMAYA ÇALIŞANLARDAN BİR ŞEY ÇIKMAZ'

Konuşmasında sözlerinin çarptırıldığını ifade eden Özel, "Böyle süreçlerde konunun mutlaka tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Böyle süreçlerde bunlar yaşanıyor, bu topraklarda bunlar hep yaşandı. O yüzden bugünkü terör saldırısının zamanlamasına yönelik de dikkatle bakmak gerekiyor. Ama bizim Türkiye'nin kardeşliği ile ilgili umudumuzu hiç bir şey köreltmeyecektir. Bu konuda irademizi de hiç bir şey geri adım attıramayacaktır. Ayrıca bir takım fırsatçılar, siyasi yan kesiciler, kelime oyunlarıyla vatandaşlarımızı kandırmaya çalışıyorlar, 'Özgür Özel Kürtlere devlet vaat etti' diye. Ben onlara Türkiye Cumhuriyeti Devletini tam sahipleneceğiniz, kendinizi devletin sahibi hissedeceğiniz, Türklerle birlikte 86 milyonun bu devletin tam ve eşit yurttaşı olduğunu hissedeceğiniz yarınlar için demokrasi ve birlikte çalışma vaat ediyorum. Sözümün ilk kelimesinden siyasi yankesicilik yapmaya çalışanlardan bir şey çıkmaz. Çıksa çıksa, Avrupa'nın da dünyanın da demokrasisinin başına dert olmuş aşırı sağ popülizm çıkar. Onların da bütün dünyaya ve ülkelerine ne yaptığı ortada. Biz o yüzden kararlılıkla ve bu tip çarpıtmalardan, bu tip yalanlardan, bu tip yankesicilikten yılmadan doğru bildiğimizi savunmaya devam edeceğiz. Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da merkez yönetim kurulumuz toplantı halinde. O toplantıya da katılacağız. Konuyu tüm yönleriyle irdeleyeceğiz. Yarın da yine Ankara'daki meslektaşlarınızla görüşlerimizi, düşüncelerimizi paylaşacağız. Bir kez daha hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yaralılarla özellikle hekim arkadaşlarımız yakından ilgileniyorlar. Sağlık durumlarının takipçisiyiz. Kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Özgür Özel, Politika, Ankara, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Ankara'ya Dönüyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
23:03 En mutlu günüydü Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay En mutlu günüydü! Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay
23:00 Cevdet Yılmaz’dan ’Güvenlik zafiyeti’ iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
10:48 Son bir yılda ilk Piyasada olumlu sinyal Son bir yılda ilk! Piyasada olumlu sinyal
10:48 Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’ye kürsüden ip fırlattı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı
10:26 Benzin ve motorine zam bekleniyor Benzin ve motorine zam bekleniyor
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 02:48:10. #1.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Ankara'ya Dönüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.