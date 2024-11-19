Özgür Özel: Casusluk düzenlemesine karşıyız

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "casusluk" düzenlemesine ilişkin, "Oturmaya, konuşmaya, düzeltmeye en uygun hale getirmeye biz varız. Ama sakın ha sakın geçen haftakine benzer bir metnin orasını burasını değiştirip aynı niyetle gelmeyin. Kırmızı alarm kalkmadı. Sadece sarıya çevirdik. Gerektiğinde yeniden ilan ederiz. Aynı mücadeleyi tekrar veririz." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen hafta 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle diyabet hastası çocuklarla bir araya geldiğini anlattı.

Türkiye'de 30 bin diyabetli çocuk olduğunu belirten Özel, "Onlar doğru miktarda insülin kullanabilmek için günde 7-8 kez parmaklarını iğneyle delip, kanlarını damlatıp ölçüm yapmak durumunda kalıyorlar. Oysa dünya bu acıyı, eziyeti çoktan geride bıraktı. Aslında Türkiye'de de parası olanlar geride bıraktı ama maalesef bu yöntemi kullanmak zorunda olan 30 bin diyabet hastası var." diye konuştu.

Diyabetli kişinin koluna takılan sensör üzerinden şeker ölçümlerinin yapılabildiği sisteme işaret eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annenin, babanın cep telefonuna şeker ölçümleri gidiyor. Anne-baba, 3 yaşındaki evladının, 7 yaşındaki kızının, 10 yaşındaki oğlunun sabah 08.00'de parmağını delip, onun canını yakıp, onu ağlatıp kan şekerini ölçme derdinden kurtuluyor. Bunu Avrupa Birliği'nde ödemeyen devlet yok. Gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerde bunu ödemeyen devlet neredeyse yok. Ama biz her şeye para buluyoruz, bu evlatlarımıza para bulamıyoruz. Yıllardır bunu söylüyoruz. Sözler alınıyor. 'Seneye kadar halledeceğiz. Bu yaz geçsin halledeceğiz…' Yine olumsuz konuşan yok ama ilerleme de yok. Biz bu acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Evlatlarımızın acısını bu Meclis dindirmelidir."

"O yazıyı yazmak muhalefetin işi değil"

Özgür Özel, Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden vatandaşın ailesine başsağlığı dileyerek, ildeki heyelan tehlikesine karşı önlem alınmasını istedi.

Meclisin gündeminde yer alan bazı kanun tekliflerine yönelik partisinin gerçekleştirdiği eylemleri anlatan Özel, son olarak "casusluk" düzenlemesinin Genel Kurulda kabul edilmemesi için geçen hafta "kırmızı alarm" ilan ettiğini anımsattı. Buna ilişkin hükmün, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenlemeden çıkarıldığını hatırlatan Özel, bu nedenle partisinin milletvekillerine teşekkür etti.

Söz konusu düzenlemeyi eleştiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi derler ki, 'CHP yazsın, getirsin o zaman.' O yazıyı yazmak, muhalefetin işi değil. Biz iktidara bütün eleştirilerimizi, uyarılarımızı yaptık. Taslağı hazırlasınlar. Ajana, 'ajan' desinler. 'Efendim üçüncü ülke Türkiye üzerinden bombayla bir başka ülkeye gidecek. Yakalayınca sadece patlayıcı maddeden ceza veriyoruz.' Yazın oraya ne yapacaksınız? Ama MİT'in istediği veya devletin güvenlik güçlerinin istediği; öğrenciyi, öğretmeni, öğretim görevlisini, siyasetçiyi, gazeteciyi tehdit etmeyen, kısıtlamayan, 'ajan' demeyecek; sadece bu durumu tanımlayacak, maddeyi yazacak akıl, beceri, erdem, lügat bu ülkenin bürokrasisinde var. Yazsınlar, alın getirin. Oturmaya, konuşmaya, düzeltmeye en uygun hale getirmeye biz varız. Ama sakın ha sakın, geçen haftakine benzer bir metnin orasını burasını değiştirip aynı niyetle gelmeyin. Kırmızı alarm kalkmadı, sadece sarıya çevirdik. Gerektiğinde yeniden ilan ederiz. Aynı mücadeleyi tekrar veririz."

"Belediyeyi bir vekil yönetecekse o vekil meclisten çıkmalı"

CHP Genel Başkanı Özel, dün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde olduğunu belirterek, partisinin Merkez Yönetim Kurulunun (MYK), tarihinde sadece 3 kez bir ilçe başkanlığında toplandığına dikkati çekti. İlk kez Soma İlçe Başkanlığında, ikinci ve üçüncü MYK toplantılarının ise Esenyurt İlçe Başkanlığında yapıldığını söyleyen Özel, Ahmet Özer'in, Esenyurt Belediye Başkanlığından uzaklaştırılması ve yerine görevlendirme yapılması sürecine ilişkin bilgi verdi.

Özer'in, Esenyurt Belediye Başkanlığını yüzde 51 oyla kazandığını anlatan Özel, "Bugün Esenyurt'ta yapılan farklı kamuoyu araştırmalarında, kayyum dememek lazım; hukuki bir terim, işgale yüzde 81'le itiraz ediliyor. Esenyurt'un yarısı Ahmet Özer'e oy vermiş, diğer yarısı vermemiş. Öbür yarısının da içinde olduğu 5 kişiden 4'ü, 'Yanlış yapıyorlar, böyle olmaz. Ben Ahmet Özer'e oy vermedim bu saatten sonra bu adamın hakkını yiyorlar.' diyor. Hodri meydan, koyalım Esenyurt'a sandığı; doğru mu değil mi? Yüzde 80-90'la Esenyurt, Ahmet Özer'in arkasında değilse biz hiçbir şey bilmiyoruz." diye konuştu.

Esenyurt Belediye Meclisinin görevine başladığını anımsatan Özel, "Ahmet Özer çıkana kadar o belediyeyi bir vekil yönetecekse o vekilin o meclisin içinden çıkması lazım. Esenyurt'ta yapılacak ilk seçimde demokrasi tokadını alnınızın ortasına yiyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm sanatçılarımızı Esenyurt'a bekliyoruz"

Özgür Özel, Esenyurt'ta nöbete devam edeceklerini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra her iki günden birinde Türkiye'nin herhangi şehrinden bir ilimizin bütün seçilmişleri, il başkanı, il yönetimi, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleriyle birlikte Esenyurt'ta günlük nöbeti tutacak; Esenyurt halkıyla o şehrin dayanışmasını Esenyurt'a sonuna kadar hissettirecek. İki günden birinde bu varken, diğerinde de tüm siyasi görüşlerden siyasileri, çünkü hangi partiden olduğunun bir önemi yok, mesele milletin seçtiğine devletin başındakilerin saygı göstermeyi bırakması; buna direnmek için tüm siyasi partilerle birlikte olacağız. Ayrıca sanatçılarımız, bu ülkede düşünen, karikatür çizen, kitap yazan, köşe yazan, şarkı besteleyen, resim yapan herkes bize, dayanışma için gelmek istedi. O hengamenin içine onları davet etmemiştik; şimdi Esenyurt'a tüm sanatçılarımızı, yazarlarımızı, gazetecileri, düşün insanlarını bekliyoruz."

24 Kasım'da, partisinin 81 il başkanının Esenyurt'ta olacağını ve CHP İl Başkanları Toplantısı'nı burada yapacaklarını anlatan Özel, Esenyurt'un 43 mahallesinde il başkanlarının vatandaşlarla bir araya geleceğini bildirdi.

Özel, "Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in, bir pazar yerini, köylüler ve pazarcıların kullanmasını istediğini ancak söz konusu yerin mafyaya verildiğini" de ileri sürdü. Erdem'in makam odasında sözlü saldırı ve fiili taarruza maruz kaldığını savunan Özel, "Buradan Tahsin Erdem'in şahsında, 414 belediye başkanımıza diyoruz ki bu milletin hakkını savunmak için çeteye, mafyaya, her türlü kirli ilişkiye karşı siz böyle dimdik ayakta durun, Atatürk'ün partisi dimdik arkanızdadır." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)