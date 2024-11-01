Özgür Özel: Cesaretin varsa, çık karşımıza - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Cesaretin varsa, çık karşımıza

CHP lideri Özgür Özel, erken seçim çağrısı yaparak iktidara meydan okudu ve dayanışma vurgusu yaptı.

01.11.2024 09:39
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ÖZEL: ÇIK KARŞIMIZA, BİZ SEÇİME HAZIRIZ

Dilara ŞAHİN - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplantısı sonrası, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Halk Buluşması'nda konuştu. Özel, "Cesaretin varsa, zaten bıçak kemikte, kaçma, gel çık karşımıza, biz seçime hazırız" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması sonrası, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta vatandaşlara seslendi. Saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Halk Buluşması'nda konuşan Özel, "Bugün Esenyurt'ta MYK yaptım. Yarın, öbür gün Esenyurt'ta milletvekillerimizle çalışacağız. Ertesi gün Parti Meclisimizi toplayacağız. Alınan bütün kararlar bundan sonra artık erken seçimi zorlamaya, mücadeleyi yükseltmeye, bunlardan kurtulmaya yöneliktir" ifadelerini kullandı.

'DERBEYE KARŞI DİMDİK AYAKTAYIZ'

Özel, "Cumhuriyetimiz iki gün önce 101'inci yaşını kutladı. 101 yılda nice badireler atlattık. Darbeler, darbe girişimleri, terör saldırıları, demokrasimizi hedef alan nice olay yaşadık. Ama yıkılmadık. Karşımıza her türlü kötülüğü diktiler. Sinmedik, eğilmedik, teslim olmadık. Bugün de millet iradesine bir saygısızlık, bir hürmetsizlik eden iktidarın, onun büyük, küçük, görünür, görünmez ortaklarının hepimize karşı giriştikleri bu darbeye karşı dimdik ayaktayız. İki kişiden birinin oyuyla, rekor oyla Türkiye'nin en büyük ilçesini sizlerin oylarınızla Ahmet Hoca kazandı. Şimdi buradan ona, Silivri'ye bir dayanışma alkışı yolluyoruz. Ahmet Özer'in yatak odasına gidip polisler kendisini bizzat uyandırdılar. Bunu bilerek yaptılar. 10 yıl geriye kimin teröristlerle telefonlaştığına gidersek, AK Parti'de FETÖ terör örgütüne mensup olmayan 10 kişi kalmaz" diye konuştu.

'BİZ HAZIRIZ, CESARETİN VARSA HODRİ MEYDAN'

Özel, "Biz bu ülkeyi birbirine düşürmek isteyenlere inat kardeşliğimizden taviz vermeden, bu vasatlığa, bu kötü akla asla teslim olmadan, bu aciz ve alçak planı açığa düşürerek, hep beraber ortak geleceğimizi inşa edeceğiz. Buradan Sayın Erdoğan'a diyoruz ki 'Biz hazırız, Esenyurt da hazır, İstanbul da hazır. Türkiye de hazır. Cesaretin varsa hodri meydan. Çık karşımıza" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU: ESENYURT'UN ÜZERİNDE KİRLİ BİR OYUN KURGULUYORLAR

Mitingde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şimdi Esenyurt'un üzerine kirli bir oyun kurguluyorlar. Benim tanıdığım bir bilim insanını, bu memleketin yetiştirdiği bir profesörü, bütün Esenyurt'un büyük katılımıyla, büyük desteğiyle, seçtiği Ahmet Özer başkanımızı, uyduruk sebeplerle terörist ilan edip, tutuklayıp kayyuma emanet ettiler. Ahmet Özer başkanımıza atılan iftirayı, tutuklama gerekçelerinin bir kısmını anlatayım. Neymiş? Ahmet Özer başkanımız ile terör örgütü arasında varmış gibi gösterilen, gösterilmek istenen ilişkinin kanıtı olarak ortaya konan, inanın okusanız gülersiniz. İddialara baktım, hemen 7 sayfalık iddiayı akşam 10 dakikada okudum. Ben hukukçularımızdan özür diliyorum ama o iddianameyi yazanın derhal psikiyatriye gitmesi lazım derhal. Biz haksızlığa uğrayan, hukuksuzluğa uğrayan başta Ahmet Özer başkanımız olmak üzere onların özgürlükleri dahil haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan kim varsa onlar için mücadele etmeye devam edeceğiz bu kardeşimiz bu yolda çıkmıştır asla vazgeçmeyecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Cesaretin varsa, çık karşımıza - Son Dakika

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