Özgür Özel: CHP İktidara Gelince AB'ye Gireceğiz - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: CHP İktidara Gelince AB'ye Gireceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara gelmeleri durumunda Türkiye'nin AB'ye katılacağını söyledi.

17.09.2024 21:09
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ÖZGÜR ÖZEL: CHP İKTİDARA GELİNCE TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ'NE GİRECEK (2)

'SENEYE KASIMDA ERKEN SEÇİM SANDIĞI GELECEK, İKTİDAR DEĞİŞECEK'

Marmara Adası'nın ardından Avşa Adası'na gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Bölgeye dair bütün sorunları öğrendiğini, bunların düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağını ve ada halkının sesini bütün Türkiye'ye duyuracaklarını belirten Özel, "Ancak ümidim var mı? Belki birkaç iyileşme olur ama AK Parti, böyle az kişinin olduğu ve AK Parti yandaşının, menfaatinin olmadığı konularda birazcık muhafazakardır. Bunlar muhafazakar, ya bunlar bildiğin muhafazakar değil. Eğer yandaşı varsa, birilerine menfaat sağlıyorsa, oralarda son derece devrimci olurlar. Vatandaşın hizmet almasına geldi mi birden muhafazakar olurlar. Dediklerimi yapmazlarsa yapacak iş belli. Halep oradaysa arşın burada. Seneye kasımda erken seçim sandığı gelecek ve iktidar değişecek" diye konuştu.

'İKTİDAR DEĞİŞTİĞİNDE MAFYANIN DÖNEMİ BİTECEK'

Ekonomi yönetimini eleştirerek, Türkiye'de insanların en iyi yaşam şartlarını hak ettiğini söyleyen Özel, şöyle konuştu: "Hiçbirimiz AK Parti'nin yarattığı enflasyona, AK Parti'nin yarattığı hayat pahalılığına, işsizliğe mahkum değiliz. 31 Mart günü, nasıl girdiğimiz ilk seçimlerde söz verdiğimiz gibi yerel seçimleri kazandıysak, bundan sonra da gireceğimiz ilk genel seçimlerde partinin kurulduğu gün olduğu gibi, 31 Mart akşamı olduğu gibi, şu anda burada görüldüğü gibi, anketlerde olduğu gibi, yapılacak ilk seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. ve o gün iktidar değiştiğinde artık aynı burada olduğu gibi mafyanın dönemi bitecek, halkın dönemi başlayacak. Burada duyduklarımdan utandım. 31 Mart'a kadar burada bir mafya düzeni varmış. ve o mafya düzenini siz bitirdiniz. Türkiye'de de mafya örgütlerinin önünü açanların, ilişki kuranların, kol kola girenlerin İçişleri Bakanlığı yaptığı, o görevden alınıp, dönüp İçişleri Komisyon Başkanlığı yaptığı, halen daha bu ülkede suç örgütlerinin cirit attığı bir düzen var. Bu düzeni de değiştirecek olan sizlersiniz, size güveniyorum. Bizim iktidarımızda arabanın, geminin yönü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesidir. Yani gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçmektir. Bunun için iki dönem Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına, 10 yıla ihtiyaç var."

'İKTİDARA DÜNDEN BİR GÜN DAHA YAKINIZ'

CHP iktidarıyla birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) gireceğini söyleyen Özel, "CHP iktidara gelecek hızla Avrupa Birliği'ne üye olacağız. O seviyeyi yakalayacağız. 55 bin dolar milli geliri yakalayacağız. Allah muhafaza Tayyip Bey ya da partisi kalırsa, hedefleri 4 bin 500 dolarlık Şangay İşbirliği Örgütü'nün fakir bir ülkesi olmak. Burada liderler zengin, arabalar, uçaklar, saraylar lüks, millet fakir. O tarafta (AB ülkeleri liderleri) tarifeli uçuyorlar, mütevazi dairelerde oturuyorlar, saray maray yaptırmıyorlar. Ama halk zengin. Yönetenlerin mütevazi, halkın zengin olduğu bir Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında mümkündür. Bu söylediklerim herkese hayal gibi geliyor. Ama Alman'a hayal değil, Hollandalı bu güçle satın alıyor. İsveçli, İsviçreli, Fransız, İtalyan bu güçle alıyor. Bakın Edirne'den Bulgaristan'a giriş çıkış var. Eskiden 1 lira veriyorduk, 4 leva alıyorduk. Şimdi 1 leva veriyorlar, 18 lira alıyorlar. 70 kat oraya göre fakirleştik biz, 70 kat. Yetmiş kat. Şimdi iki küçük kağıtla geliyorlar, taşıyamayacakları kadar sepetleri dolduruyorlar. Bulgaristan çok uzakta değil. O yüzden iyi yönetildiğimizde, adil yönetildiğimizde, temiz yönetildiğimizde bu ülkede de fiyatlardan sıfırı atacağız, maaşlardan atmayacağız. Hesabı değil hayatı kolaylaştıracağız. O yüzden buradan sonra iktidara dünden bir gün daha yakınız. Yarın daha yakın olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Avrupa Birliği, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: CHP İktidara Gelince AB'ye Gireceğiz - Son Dakika

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