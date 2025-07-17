Özgür Özel, DEM Parti Heyetini Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özgür Özel, DEM Parti Heyetini Ağırladı

Özgür Özel, DEM Parti Heyetini Ağırladı
17.07.2025 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle barış sürecini değerlendirdi, önemli görüşmeler yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetini kabul etti.

CHP Genel Merkezi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

DEM Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti.

Kabulün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buldan, " barış süreci, silahların imhası ve Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin beklentiler konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını" belirtti.

CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmenin önemli olduğunu dile getiren Buldan, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya geleceğini söyledi.

Komisyon öncesi yapılacak bu buluşmanın da önemli olduğunu aktaran Buldan, şunları kaydetti:

"Çünkü her partinin komisyona dair farklı önerileri var, farklı beklentileri var. Bu komisyonda tartışılması ve sonuca ulaşılması gereken farklı beklentiler olduğu için komisyon meselesini daha detaylı değerlendirdik ve tartıştık. Açıkçası Sayın Özgür Özel'in barış meselesine başından beri sunmuş olduğu önemli katkılar var. Bu katkıların kıymetli olduğunu da ifade ettik. Sayın Özel'in aynı derecede bu barış sürecine bundan sonraki süreçte de hem destek vereceği hem de bu konuda çalışmalara önemli ölçüde, kıymetli şekilde destek sunacağını da biz en azından öğrenmiş olduk."

Kabulden dolayı Özel'e teşekkür eden Pervin Buldan, "Şunu ifade etmek isterim, yarın yapılacak komisyon toplantısı önemli bir toplantı, buradan çıkacak sonuçları da hep birlikte bekleyeceğiz ve göreceğiz." dedi.

"Her siyasi partinin bu sürece yönelik bakışlarında farklılıklar olabilir"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da Özel ile sürecin geldiği aşamayla ilgili önemli konuları karşılıklı konuşma imkanı bulduklarını aktardı.

Sürecin şimdiki aşamasında Meclis'in devreye girmesinin çok önemli olduğunu belirten Sancar, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sürecin toplumsallaşabilmesi ve barışın bütün toplumu kapsayacak bir şekilde yaygınlaşması önemlidir. Barışın yerleşebilmesi için toplumsallaşması gerekiyor. Bunun için de hukuksal güvenceler ve demokratik mekanizmalar çok değerli, daha doğrusu barışın yerleşebilmesi, toplumsallaşmayla mümkün. Toplumsallaşmanın da en önemli araçları hukuksal güvenceler ve demokratik mekanizmalar. Elbette her siyasi partinin, her toplumsal aktörün bu süreçten beklentileri ve bu sürece yönelik bakışlarında farklılıklar olabilir. Ama bu kadar zor bir sorunda, 50 yıldır birikmiş acılarla devam eden çatışmada bir çözüme ulaşmak için olağanüstü gayret sarf etme gibi yükümlülüğümüz var. Bu yükümlülüğü yerine getirmek de diyalogla, bütün siyasi aktörlerin ve toplumsal güçlerin diyaloğuyla, konuşmasıyla mümkün olur."

Kaynak: AA

barış süreci, Özgür Özel, DEM Parti, Politika, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, DEM Parti Heyetini Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Özel plajda ’karpuz’ kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet Özel plajda 'karpuz' kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızını kadrosuna kattı Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızını kadrosuna kattı
A Milli Takım’ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu A Milli Takım'ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
Jose Mourinho, Jhon Duran’a sitem mi etti Fenerbahçe’den o iddialara cevap Jose Mourinho, Jhon Duran'a sitem mi etti? Fenerbahçe'den o iddialara cevap
Fenerbahçe’ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı Fenerbahçe'ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı
Galatasaray’la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı Galatasaray'la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı
İsrail Şam’ı vuruyor Suriye’den uluslararası topluma çağrı İsrail Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma çağrı
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz

14:20
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
12:58
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat
Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
12:31
MSB’den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız
MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız
21:21
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
21:13
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık
Beşiktaş'ta korkutan sakatlık
21:00
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
20:59
İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor’da
İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor'da
20:55
Ankaragücü’nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk
Ankaragücü'nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk
20:45
Belçika’da festival öncesi yangın Sahne tamamen küle döndü
Belçika'da festival öncesi yangın! Sahne tamamen küle döndü
20:34
Osimhen’i istemediler Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
20:25
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
20:14
İtalyan ekibine kötü haber Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
İtalyan ekibine kötü haber! Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 16:03:20. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel, DEM Parti Heyetini Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.