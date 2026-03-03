Özgür Özel'den Akaryakıt Zammına Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akaryakıt zamlarına ilişkin, "Enflasyonla mücadelede doğru bir iş yapmak istiyorsanız bu, akşamki zamdan başlayarak 'Eşel Mobil Sistemi'ni tekrar hayata geçirmek, akaryakıtı zamlamamak ve bunu ÖTV'den karşılamaktır." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, seçim gününe kadar durmadan çalışacaklarını, adaylarının ve kadrolarının belli, programlarının da hazır olduğunu söyledi.

İktidarın yanlış politikaları nedeniyle ekonomideki krizin her geçen gün derinleştiğini, Türkiye'nin yoksulluk, yüksek enflasyon, yüksek faiz, işsizlik, gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisi olduğunu öne süren Özel, bugün açıklanan şubat ayı enflasyonunun, 100 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla olduğunu iddia etti.

Türkiye'nin büyüme rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konudaki açıklamalarını eleştirerek, "Övünecek değil, utanacak haldesiniz. 10 yıl önce sosyal yardım alan kişi sayısı 12 milyon iken bugün 19 milyon. 10 yıl geçmiş, hesapta Türkiye büyümüş, zenginleşmiş ama devletten sosyal yardım alan sayısı 19 milyon kişiye çıkmış. Bu rakam ortadayken utanmadan, sıkılmadan kişi başına milli gelir hesabı yapıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle elmas ve pırlantadan da artık yüzde 20 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınacağını anımsatan Özel, elmas ve pırlantadan ÖTV alınmasının bir mahsuru olmadığını ancak mutfak tüpünden, zaruri ev aletleri ile çocuklar için yapılan zorunlu harcamalardan ÖTV'nin de kaldırılması gerektiğini söyledi.

İktidarın, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinde artış yapmayacağını ileri süren Özel, "İlk verilen bayram ikramiyesiy ile üç çeyrek altın alıyordu. Bugün 'Yeter, zam yapmıyoruz' dedikleri 4 bin liralık bayram ikramiyesi çeyrek altının üçte birini alıyor. Dokuz kat üttüler sizi, dokuz kat yediler hakkınızı." diye konuştu.

Vatandaşların kredi kartı borçlarının tarihin en yüksek seviyesine çıktığını öne süren Özel, her iki kişiden birinin kredi kartı borcunun maaşını geçtiğini ve yüksek faizler nedeniyle kart borçlarını kapatmanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığı beyanını 10 Mart'a kadar bildirmesi gerektiğini iddia eden Özel, "Haftaya salı mal varlığıyla ilgili beyanı teslim et, son günü. İnşallah o gün o mal varlığına birlikte bir göz atacağız." dedi.

"Suça karşı caydırıcı uzman çavuşlarımıza burada alan var"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının petrol fiyatlarının artmasına neden olacağına dikkati çeken Özel, Türkiye'de motorin ve benzin fiyatlarına zam geleceğini, akaryakıtın zamlanmasıyla iğneden ipliğe her şeyin fiyatının artacağını savundu.

İktidara bir çağrısı olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Enflasyonla mücadelede doğru bir iş yapmak istiyorsanız bu, akşamki zamdan başlayarak 'Eşel Mobil Sistemi'ni tekrar hayata geçirmek, akaryakıtı zamlamamak ve bunu ÖTV'den karşılamaktır. CHP'nin ekonomistleri, bu konudan anlayan milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nde çalışanlar, MYK üyelerinin ortak önerisi budur. Ülkesini seven, iğneden ipliğe her şeye zam gelmesin isteyen, aslında kendi menfaatini de düşünüp enflasyonla mücadelede yara almamak isteyen bunu uygular."

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

"İktidarın milleti yoksulluktan, kadınları şiddetten, gençleri de uyuşturucudan ve suç örgütlerinin ağına düşmekten koruyamadığını" savunan Özel, şunları kaydetti:"

"Buradan bütün uzman çavuşlara, bütün velilere söylüyorum. CHP'nin hükümet programında ve seçim vaatlerinde yer alacak, ilk elden 65 bin uzman çavuş okullarda bu tip durumlara, uyuşturucuya, şiddete karşı güvenlik görevlisi olarak görev yapacak. Zaten eğitimleri var, bu konuda eğitim alacaklar. Şahane kıyafetleri olacak. Hepimizin içi rahat edecek. Seçilmiş ve iyi giyinmiş, öğrencilerle nasıl diyalog kuracağını bilen ve suça karşı caydırıcı uzman çavuşlarımıza burada alan var. Ayrıca daha pek çok alanda, nerede güvenlik yoksa, bir kadının arkasından gelen ayak sesinden ürkmeyeceği sokaklar yaratana kadar da nerede bir güvenliğe ihtiyaç varsa oralarda uzman çavuşlara istihdam alanı olacak."

Özel, 3 Mart'ın, Türkiye'de laiklik ilkesinin temelini oluşturan üç devrim yasasının kabulünün yıl dönümü olduğunu, 102 yıl önce Tevhid-i Tedrisat düzenlemesi getirildiğini, hilafet ile Şer'iye ve Evkaf vekaletinin kaldırıldığını dile getirerek, "Bugün çok kıymetlidir. Çünkü Cumhuriyet'in tüm dinlere, tüm kimliklere karşı eşit ve adaletli davranmasını öngören bir ilkenin kıymetini hatırlıyoruz." dedi.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaları eleştiren Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar ile Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in görevlerine iade edilmesi gerektiğini savundu.

Özel, konuşmasını, "Hepimizin yolu açık olsun. Hakkı, hukuku, adaleti getireceğiz. Bu ülkeyi adaletle hep birlikte biz yöneteceğiz." diyerek tamamladı.