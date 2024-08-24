Politika

Özgür Özel'den Gaziantep'te Fıstık Mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel:

"Üreticinin, çiftçinin, vatandaşın tepkisi siyasi bir tepki değil vicdani bir tepkidir"

Özel'den TMO'ya "Antep Fıstığı alın" çağrısı

GAZİANTEP - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te partisinin düzenlediği Fıstık Mitingi'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep'te 'Üreticinin Sesini Duyuruyoruz' sloganıyla düzenlediği Fıstık Mitingi'ne katıldı. Özel, İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde fıstık üreticisi olan çiftçilere ve vatandaşlara seslendi.

Fıstık fiyatlarına, fıstık alımına ve fıstık üreticilerinin yaşadığı sorunlara değinen Özel, "Biz üreticinin sesini tüm Türkiye'ye duyuracağız. Artık bu hükümetin bu ülkeye verebilecek hiçbir şeyi yok. Vatandaşın derdinin çaresi bu hükümeti değiştirmektedir. Ben üreticimize, vatandaşımıza seslenmek istiyorum. Üzülmeyin, vardır elbet bir çaresi. Çare de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Üretici, çiftçi, vatandaş zor durumda. Üreticinin, çiftçinin, vatandaşların tepkisi siyasi bir tepki değil vicdani bir tepkidir" dedi.

Mitingde, Rize, Giresun, Burdur gibi şehirlerde düzenlediği çay, fındık ve fasulye mitingleriyle ilgili de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son olarak Gaziantep'te düzenledikleri Fıstık Mitingi'nde fiyatlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Sorun sistemde değil, sorun iktidardadır. İktidarı değiştirmek gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Antep fıstığı üreticilerinin sorunlarını sıraladı

Gaziantep ve çevresinde dünyadaki fıstık üretiminin yüzde 12'sinin yapıldığını da belirten Özgür Özel, "Bugün bir amcamız fıstık tarlasında sitemde bulundu. Çiftçi yaklaşık 20 yıl emek verdiği üründen kazanmak istiyor ama bugün çiftçinin emeğine göz dikenler var. Fıstık ile ilgili oda yöneticileri ile görüştüm. Geçen yıl boz fıstık 110 liraydı. Fıstık burada, fıstık üreticisi burada, ilgili herkes burada. Geçen yıldan bu yana sulama maliyeti, gübre, ilaç gibi yan ürünlerin masrafları iki üç kat artmış. Ama bu Gaziantep'in geçiminin ana maddesi geçen yıl 110 lira da bu yıl neden 90 lira. Bu akılla vicdanla açıklanamaz. Buradan sesleniyorum. Bir avuç tüccarı korumayı bırakın. Karınca gibi fıstık üreticisinin yanında Cumhuriyet Halk Partisi var. Her sıkıntıyı çiftçi yaşayacak ama parayı başkası kazanacak. Yok öyle yağma. Yazıklar olsun bu düzene. Tarım Bakanı abuk sabuk telefon konuşması yapmayı bıraksın. Çiftçinin emeğine sahip çıksın. Emekçinin, yoksulun, garibanın sesini duymuyorlar. Sizin sesinizi biz duyuyoruz. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Çiftçinin, emekçinin yanında Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi bir sorun varsa sorunu gören, çözümü bilen partidir" şeklinde konuştu.

Özel'den TMO'ya "Antep Fıstığı alın" çağrısı

TMO'nun fıstık alması için de çağrıda bulunan Özel, "Toprak Mahsulleri Ofisi Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli ürünleri nasıl oluyorsa bu bölgede, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Kilis'te, Siirt'te de Antep fıstığını alacak. Çiftçilerimizi kurtlar sofrasına yem etmek değil bu piyasanın ana aktörü yapmak boynumuzun borcudur. Sıcaklık arttı, sulama zaruri hale geldi. Bu konuda çalışma yapmak ve çözüm yolları bulmak gerekmektedir" dedi.

"Çiftçi yok sayılamaz, sorunları görmezden gelinemez"

Kentteki diğer çiftçilerin sorunlarına değinen Özel, "Çiftçi yok sayılamaz, çiftlerin sorunları görmezden gelinemez. Çiftçinin sorunları yoktur diyorlar. Buradan Erdoğan ve Bahçe'liyi, diğer liderleri uyarıyorum. Sizin sahte gündemlerinizin peşine takılıp Antep fıstığı üreticilerini yalnız bırakmayacağım. Bizim derdimiz emekçidir, Rize'deki çaycı, Giresun'daki fındıkçı, Antep'teki fıstıkçıdır. Biz üreticimizin yanındayız. Emekçiyi sömürenlerle gidecek yolumuz, konuşacak konumuz, bir anayasa gündemimiz yok. Bizim yolumuz sizlersiniz, Antepli fıstık üreticileri, emekçilerdir. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki, "Üzülmeyin, enseyi karartmayın. Vardır bunun da bir çaresi. O da Cumhuriyet Halk Partisi'. Biz sizlerin yanındayız" diye konuştu.

Özel'den Gazianteplilere yerel seçim teşekkürü

Konuşmasında geçmiş yerel seçimlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, Gaziantep'te bir olan olan belediye sayılarını 3'e çıkardıklarını vurgulayarak alandaki Gazianteplilere teşekkür etti. Özel, konuşmasında bir dahaki seçimde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere daha fazla belediye kazanmak için çok çalışacaklarına dair söz verdi.

Meydanda düzenlenen mitinge milletvekilleri, partililer, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.