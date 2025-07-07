Özgür Özel'den hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama

Özgür Özel\'den hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama
07.07.2025 15:14
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Soruşturmayı, yargı sistemimiz açısından olumlu bulduğumu ifade etmek isterim. Soruşturma, dün akşam saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Soruşturmayı, yargı sistemimiz açısından olumlu bulduğumu ifade etmek isterim. Soruşturma, dün akşam saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının apar topar da olsa, pazar günü akşam kendi yetki ve sorumluluk alanını korumaya yönelik atmış olduğu adımı takdirle karşılıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını faciası davasına katılmak üzere kente geldi. Davaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Hepimizin yüreklerini dağlayan, çok uzun süredir Türkiye'nin konuştuğu, ilk günlerde yapılan bilir kişi görevlendirmesinin sonucunda yazılan raporun siyaseti saiklerle kabul edilmediği reddedildiği, önce o rapora 'korsan' dendiği, sonra o rapora korsan denmesinin bir korsanlık faaliyeti olduğunun ortaya çıktığı süreci hep birlikte takip etmiştik. Devamında bugün nihayet sanıkların bir kısmı hakim karşısında ama esas sanık olması gereken kişiler hakim karşısında değildir" dedi.

"Birinci gün herkes gelir, herkes konuşur, herkes tweet atar"

Genel Başkan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün kamuoyunun ilgisi, basının ilgisi, herkesin ilgisi en üst düzeyde. Bu adalet talep eden aileler için son derece önemli. Ancak Soma'da da böyle olmuştu. İlk gün aynen burada olduğu gibi 301 aileden birer kişi içeri alınmıştı. İçeri girmeyenlerle ilgili Soma'da 4 kilometre kuyruk vardı. Herkes, 'Unutursak yüreğimiz kurusun' diyordu. Yapılan blok duruşmaları bile tamamını takip etmiş biri olarak söylüyorum, 83 duruşmanın sonunda salonda 150 kişiydik. Sonra da ölen kişi başına 5,5 gün yattılar ve çıktılar. Şimdi Ayvalık'ta, Dikili'de, yazlıklarında keyif çatıyor. İlk gün herkes, 301 kere müebbet hapis cezası alacaklarını sandılar. 5'er buçuk gün yattılar ve çıktılar. İlk gün bütün psikolojik üstünlük, ahlaki üstünlük mağdurların lehineyken, sonra bambaşka bir şeye evriliyor, benden söylemesi. Birinci gün herkes gelir, herkes konuşur, herkes tweet atar. Önemli olan bu süreci ilk günden, son güne kadar takip etmek. Sona gelirken, her şey yavaş yavaş değiştiğinde oralarda bulunmaktır.

CHP olarak davayı sonuna kadar takip edeceklerini aktaran Başkan Özel, "CHP olarak bu davayı en yakından takip etmeye; ucu kime dokunursa dokunsun, nereye varırsa varsın, suçluların cezalandırılmasına; kamusal öğrenmeyle bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için, kimin üzerine ne düşüyorsa herkesin kendi dersini çıkarmasına özen göstereceğiz" diye konuştu.

"Devlete emanet 12 tane civciv ölse hesabı sorulur"

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 12 askerin şehit düşüğünü söyleyen Özgür Özel, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, milletimize sabır diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başı sağ olsun. Ancak kamuoyunun ve hepimizin, burada bir boş mağaraya girerken bu kadar askerimizin birden oraya girmesini; gerekli tedbirlerin alınmamış olmasını; öncesinde, bütün teçhizatıyla birlikte içeri girip ölçüm yapacak bir uzmanın ardından bu işlemin gerçekleştirilmesi gerekirken, bunun yerine her birinin aynı anda ve bu tedbirsizlikle içeri girip şehit olmuş olmasını milletin vicdanı kabul etmiyor. Devlete emanet 12 tane civciv ölse hesabı sorulur. 12 tane civcivi kaybetseniz insan, 'Ne yaptın? Bunlar can' der. Bunların hepsi aslan parçası Mehmetçikler, uzmanlar, erbaşlar, komutanlar. Bu kadar büyük bir sorumsuzlukla, tedbirsizlikle davranılmasını aklım almıyor, içime de sinmiyor. Bu memlekette kimse de içine sindirmiyor. Cenazeler kalktıktan sonra arkadaşlarımız konuyu Meclis zemininde araştırılması için çaba içine girecekler. Ortada büyük bir ihmalin ve sorumsuzluğun olduğunu görmek lazım" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

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