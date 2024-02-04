Politika

Özgür Özel'den katledilen taksicinin ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

"Alınabilecek tedbirler noktasında biz bu konuyu bu hafta Mecliste gündeme getireceğiz"

İZMİR - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde müşterisi tarafından silahla vurularak öldürülen taksici Oğuz Erge'nin ailesinin ve meslektaşlarının bulunduğu taziye evini ziyaret etti. Özel, "Alınabilecek tedbirler noktasında biz bu konuyu bu hafta Mecliste gündeme getireceğiz. Konuyla ilgili bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasını arkadaşlarımız teklif edecekler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde üşümesin diye arabasına aldığı müşterisi tarafından silahla vurularak öldürülen taksici Oğuz Erge'nin ailesinin bulunduğu Buca Belediyesi Taziye Evi'ni ziyaret etti. Özel, Erge'nin ailesine ve meslektaşlarına taziyelerini iletti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Türkiye'nin dört bir yanında taksici cinayetlerini hep duyuyoruz, üzülüyoruz. Fakat Oğuz kardeşimizin yaşadığı olay bu sefer takside bulunan kamera sayesinde hepimizin gözünün önünde oldu. Bu yüzden de bir kat daha fazla irkildik. Meseleyi bütün Türkiye yaşadı. Gözümüzün önünde oldu. Gerçekten insan insanlığından utanıyor. Kalp yerinde taş olsa o kişinin o niyetle arabaya binmiş de olsa, 'Seni bu soğukta bırakır mıyım kardeşim, hiç olur mu?' diyen birine, parayı baştan istemeyen birine ve o kadar iyi bir insana karşı giriştiği bu vahşice, zalimce cinayet hepimizi kahretti. Ben gördüğüm andan itibaren etkisinden kurtulabilmiş değilim. İzmir programımda yoktu. Bugün özellikle gelip aileyi görmek, geride bıraktıkları için bir şey yapabilir miyiz, arkadaşları için bir şey yapabilir miyiz diye bu ziyareti yapmak istedik. Biraz önce ailesine de, ağabeyine de söyledim, duraktaki arkadaşlarına da söyledim. Bu geride kalanlarla ilgili elimizden ne geliyorsa yaparız. Belki Oğuz kardeşimizin kaybı ailesi için büyük bir acı ama bundan sonra taksiciler açısından sürekli hayatları tehlikede, sürekli kayıplar veriyorlar" dedi.

"Konuyu bu hafta Mecliste gündeme getireceğiz"

Konuşmasını sürdüren Özel, "Alınabilecek tedbirler noktasında biz bu konuyu bu hafta Mecliste gündeme getireceğiz. Konuyla ilgili bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasını arkadaşlarımız teklif edecekler. Üzerinde hem birebir bu mesleği yapanlarla konuşarak; dernekleriyle, odalarıyla görüşerek nasıl tedbirler alınabilir diye düşünülecek. İlk akla gelen bir güvenlik kabini konusu var ama nasıl uygulanabilir, nasıl yapılabilir diye hepsi konuşulacak. Ümit ediyorum bundan sonraki taksicilerin evlatlarının yetim kalmaması noktasında bir kazanıma dönüşebilir. Ailesi için, Buca'mız için, hepimiz için bu büyük kayıp. Bundan sonraki meslektaşlarının hayatlarını kaybetmemesi, evlatlarının yetim kalmaması için atılacak adımlara vesile olursa hepimiz için bir teselli olacaktır" diye konuştu.

Bireysel silahlanma konusuna da değinen Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bireysel silahlanmaya her zaman karşıyız. Türkiye'de 30 milyon ruhsatsız silah olduğu hesaplanıyor. Biz Türkiye'de bu kadar kolay ruhsatlı silah alınmasına da karşıyız. Silah ruhsatı sayısının bu noktalara varmasına da karşıyız. Ruhsatsız silah meselesinin Türkiye'yi tamamen denetimsiz bir alana dönüştürülmesine de son derece itirazımız var. Kurulacak olan teklif ettiğimiz komisyonun hem taksicilerin güvenlikleriyle ilgili yapması hem de bu bireysel silahlanma meselesiyle ilgili de ciddi tedbirlerin alınması lazım."

"Bilhassa ben bunu AK Parti'ye oy veren vicdan sahibi insanlara havale ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" sözlerini değerlendiren Özel, "Bu bir vicdansızlıktır. Vicdan sahibi, yürek sahibi, akıl sahibi, kimsenin bırakın söylemeyi duymaya tahammül edemeyeceği laflardır. Ben bunu Hatay'a, bir kente şantaj yapıyor olmasını Hataylılara havale ediyorum. Dün Samandağ'da bir teyze gördüğüm kadarıyla buna gerekli cevabı verdi. Dedi ki 'Biz buna ölürüz yine boyun eğmeyiz' dedi. Erdoğan diyor ki 'Benim partimden bir belediye başkanı olmadığı için ben Hatay'ı mahzun bıraktım, hizmetsiz bıraktım. Seçmezseniz yine getirmem' diyor. Kime diyor bunu? Her siyasi görüşten, her mezhepten aday olunca oradaki demografiye göre, her dinden insana 'benim kalbim bu kadar taş' diyor. Yalan da söylüyor. Çünkü kendi belediyelerinin olduğu yerlerde de sorunları çözmüş değil. Fakat maalesef siyasi şantaj yapıyor ve bununla oy istiyor. Ona en iyi cevabı 31'inde bütün siyasi partilerden Hataylılar verir. Fakat ben bunu bütün milletimize şikayet ediyorum. Bilhassa ben bunu AK Parti'ye oy veren vicdan sahibi insanlara havale ediyorum. 28 Mayıs'ta ona oy veren herkese şikayet ediyorum. Depremzedeyi tehdit olur mu, şantaj olur mu? Böyle vicdan olur mu? Bu taksici Oğuz kardeşimize arkadan silah çekip vuran adamın kalbi taş olsa yumuşardı diyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın kalbinin yerinde taş olsa yumuşamaz" dedi.

"Olmaz olsun senden gelecek hizmet"

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin dört bir yanında iktidar olduğumuzda onların olduğu şehirleri kayırır da olmadığı şehirlere bu kötülüğü yaparsak biz de taş olalım. Allah taş etsin bizi. Böyle düşünen bir Cumhuriyet Halk Partili varsa olmaz olsun. Böyle siyaset olmaz olsun. Böyle siyasetçi olmaz olsun. Hatay'da 7 bin konut verdi. Konut ihtiyacı 260 bin. Yüzde 2 buçuğu, yüz kişiden 98'ine söz vermişti, 'bir yıl içinde konutlarınızı vereceğim' diye. ya çadırda ya konteynerde. Bu sorunu bu Recep Tayyip Erdoğan daha 4-5 senede çözmeyecek, öyle anlaşılıyor. Bu kadar çaresizlikte olan insanlara bir de üstüne dönüp sanki Maraş'ı, Malatya'yı, Adıyaman'ı hepsini evine sokmuş gibi yalan söylüyor. Fakat dönüp bu tarafta da insanları soğukla yağmurla, karla, çamurla, hastalıkla terbiye etmeye çalışıyor. Olmaz olsun senden gelecek hizmet. Olmaz olsun senin yapacağın hizmet. Senin kalbin bu kadar kötü olduktan sonra olmaz olsun senin siyasetin, yazıklar olsun.