Politika

Özgür Özel'den Tunç Soyer açıklaması: "İzmir seçmeninin beklentileri yüksek, notu kıttır"

Tunç Soyer'den aday tanıtım toplantısına katılmadı, Özgür Özel'den açıklama geldi

İZMİR - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin İzmir adayları tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tunç Soyer ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel, "İzmir seçmeninin beklentileri yüksek, notu kıttır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için İzmir'de partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı. Özel, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İzmir seçmeninin beklentisi yüksek notu kıttır"

Tunç Soyer'e ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, "Tunç Başkanımızı seviyoruz, objektif kriterler uyguladık. İzmir'de CHP belediyeciliği engellemelere rağmen önemli işler yapmıştır; ancak İzmir seçmeninin haklı olarak beklentileri yüksek notu da kıttır. İzmir seçmeni çok daha yüksek beklentileri vardı, bunu sayın başkanla da konuştuk. İzmir genelinde belki ülkenin başka coğrafyalarında yüksek beğeni toplayacak başkanlar İzmir'de dinamizm ve gençleşme istiyordu. İzmir'e cumhuriyet kadınlarının elinin değmesi yönünde talep vardı. O yüzden, 9 kadın listede. Bu bir kadın devrimidir. O yüzden 12 tane 40 yaş altı genç listelerde. Biz buradan İzmir'in ve Türkiye'nin geleceğini yönetecek çok önemli isimlere görev verdik. Önceki dönem belediye başkanlarımızın her bir tanesinin de emeği başımızın tacıdır. Başka görevler yapacaklar, partimize katkılar sağlayacaklar. Bugün bu kadro yarın İzmir'de CHP Belediyeciliği anlamında bir devrimi gerçekleştirmeye aday. Birbiriyle son derece uyumlu, ortak gelecek stratejimize son derece yatkın ve onu sahiplenmiş bir ekibimiz var. İzmir CHP'nin seçimlerden sonra bambaşka bir dinamizmle muhteşem bir belediyecilik hizmeti verdiğini görecek. İzmir adayları sevdi, 1 Nisan'dan sonra oy veren, vermeyen herkes bu listeye olan memnuniyetini ifade edecek" dedi.

Adaylık sürecinde randevu isteyen herkesle görüştüklerini vurgulayan Özgür Özel, "Tunç Bey ile 3 kere görüştük. Hiç görüşmediğimizle 2 kere görüştük. Bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Bazı arkadaşlarımıza görevler verdik. Bu görevleri kabul eden arkadaşlarımız var, düşünmek isteyen arkadaşlarımız var. Bundan sonraki süreçte bu arkadaşlarımızın birikimlerinden, deneyimlerinden istifade edeceğiz. Partililik şunu gerektirir; bir yere 40 kişi aday olur, 1 kişi seçilir. Çeşitli kriterlerle, profil anketine bakarak uygun profilde olanları aday anketine sokuyorsunuz. Anket sonuçlarına bakıyorsunuz. Sahadan 46 vekil arkadaşımız bize rapor ulaştırdı. İl ve ilçe raporlarına bakarak karar veriyor. Geri kalan 39 kişi seçilmedim diye küserse burası parti olmaz. Bugün Türkiye'de bir kaç tane istifa var. Gazete manşetlerinde onlar yer buluyor. Bu partinin 3 bin 600 tane adaylaşmayan kahramanları var. Ertesi sabah adayımız diyor ki, '8'de aday adayımız beni arayıp emrindeyim' dedi. İşte particilik bu. Partilik aday olmayınca küsmek, kaçmak, başka yere gitmek, rakip gördükleri ve gelseler İzmir'in iliğini sömürecek partilere katkı sağlamak değildir. Particilik aday olduğun güne kadar iddianı korumak, adaylaşamadığı noktada kent için parti için çalışmaktır. Bu partinin isyan edip başka partilere gidenleri değil, hiç bunlara tenezzül etmeyip, partisi için çalışan kahramanları tebrik ediyorum. Esas manşet olması gerekenler bu kahramanlardır" dedi.

"Değişimler saha çalışması ve anket sonuçlarının göstergesiydi"

İzmir'de 2 ilçede yapılan değişime dikkat çeken Özel, "Bu değişimler yaptığımız saha çalışmaları ve anket sonuçlarının göstergesiydi. Bazen seçmen ses verir. Sesi duymanız gerekiyor. Uygar ile dün görüştük ve birlikte siyaset yapmaya karar verdik. Diğer arkadaşımızla da akşam saatlerinde görüştük, o da birkaç gün düşündükten sonra bize nasıl katkı sağlayabileceğine karar verecek. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Partilerde bir değişim olur. Bugün ortalama belediye başkan adayının yaşı 45. Böyle bir devrim İzmir'e yakışırdı. 9 tane kadın aday var. Türkiye'de kadın aday oranına bakın, İzmir'de 30'da 9'luk oran bir kadın devrimidir. İzmir Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın başkana sahip oldu. 1 Nisan'da 9 kadın belediye başkanımız olacak. Bu devrimi İzmirli kadınlara, Atatürk'ün kadınlarına, kızlarına gençlerine emanet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başka değişim olmayacak

Çeşme Belediye Başkan adayının değişme ihtimalleri üzerine de açıklama yapan Özel, "CHP adaylarını tanıtmıştır. Bundan sonra yapılacak değişim devir teslimde yapılacak değişimdir" dedi.

Öte yandan düzenlenen aday tanıtım toplantısına bazı ilçe belediye başkan adaylarının da katılmadığı gözlemlendi.