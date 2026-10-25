Özgür Özel, Dutlulu\'nun parti değiştireceği iddialarına Manisa\'da tepki gösterdi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun parti değiştireceği yönündeki iddialara ilişkin, "Sağdan, soldan, oradan, buradan onu yıpratmaya, partiyi tartıştırmaya çalışan bir takım çakallar var. Ben o çakalların hepsine diyorum ki kim ne yaparsa yapsın biz Manisayız, biz birbirimizi biliriz, severiz, et ile tırnak gibiyiz. Dün birlikte doğduk, birlikte büyüdük, birlikte kaybettik, birlikte kazandık. Yarın da birlikte olacağız. Biz iktidarı da göreceğiz" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da partisinin 1. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede partililere hitap eden Özel, Türkiye'nin siyasi gündemi, partisinin kuruluş süreci, örgütlenme modeli ve Manisa'daki yerel yönetimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, "Hep birlikte ülke siyasi tarihinin en karanlık döneminden geçiyoruz. En büyük zorbalıklarını, en büyük baskılarını görüyoruz. Hiç şaka değil. Dünya öyle kabul ediyor. Avrupa Konseyi öyle rapor yazıyor" ifadelerini kullandı.

"Halk arkamızdadır, başka da kimseye ihtiyacımız yoktur"

Özel, Türkiye'de muhalefetin baskı altında olduğunu ileri sürerek, "Dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi takip eden gazeteciler, bir sivil darbe döneminde olduğumuzu, muhalefetin baskılandığını, ülkede eleştiriye tahammülün kalmadığını, gazetecinin, akademisyenin, siyasetçinin, sosyal medya hesaplarına bile bir kişinin atadığı kişilerin dakikalar içinde, saatler içinde erişim engelleri getirdiğini, savunmaların engellendiğini, basılan kitapların baskıya girmeden yasaklandığını, mevcut iktidarın bir sonraki iktidarına, mevcut cumhurbaşkanının bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yaptığını tüm Türkiye görüyor" diye konuştu.

Yeni Parti'nin kuruluş sürecine de değinen Özel, partinin milletin talimatıyla kurulduğunu belirterek, "Yeni Parti bir darbe döneminde bir zaruretten, kimsenin ihtirası, hevesiyle değil milletin talimatıyla kurulmuştur. Milletin sokakta 'Ya bir yol bulacaksın, ya yeni bir yol açacaksın' talimatıyla kurulan partinin adı Yeni Parti'dir" dedi.

Partinin kuruluş sürecinde vatandaşların desteğinin önemine işaret eden Özel, "Bizim arkamızda şirketler, holdingler, zenginler yoktur. Sermaye yoktur. Çıkar grupları yoktur. Ama Allah'a şükür hepsi olsa olmadığında çare olmayan bir şey tümüyle arkamızdadır. Millet arkamızdadır. Halk arkamızdadır. Başka da kimseye ihtiyacımız yoktur" ifadelerini kullandı.

Partinin kongre süreci ve örgütlenme modeline ilişkin de konuşan Özel, üyelerin karar süreçlerinde daha etkin olması gerektiğini söyledi. Özel, "Yeni Parti diğer partilerden farklı olarak adayın Ankara'da değil, tüm üyeler tarafından teke indirildiği; siyasetin Ankara'dan değil, tüm üyeler tarafından mahalle mahalle tartışıldığı bir parti olacak" dedi.

"Biz Manisa'yız birbirimizden ayrı düşmeyiz"

Konuşmasının ilerleyen bölümünde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından belediyedeki görev değişimine değinen Özel, Besim Dutlulu'nun başkanlık görevini üstlenme sürecini anlattı. Özel, belediye meclis grubuyla yaptıkları toplantıda yeni başkanın belirlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını aktararak şöyle konuştu:

"Gülşah'ı kaybettikten sonra ve Ferdi'yi kaybettikten sonra Manisa'da oluşan travmayı ve bizden beklenen hizmetleri anlamak üzere hayatın devam ettiğini, belediyeciliğin devam edeceğini biliyorduk. Bunun için Büyükşehir Belediye Meclis Grubu'muzu topladık. Ne yapacağız arkadaşlar dedim. Ne yapacağız? Çünkü Ferdi'ye emanet edip gidiyorduk ama Ferdi yoktu. Ne yapacağız dedim. Benim girdiğim ilk seçimde üç belediye meclis üyemiz vardı. Onların fotoğrafı vardır böyle. Üç kişi otururlar yan yana. Hüseyin amca, Münir abi, şimdi Engin Sinanel, halk otobüsçü Engin abi, üçünün fotoğrafı vardır. Kaç kişiyiz Büyükşehir Belediye Meclisinde? Büyükşehir Belediye Meclisinde o salonlarda üç kişi oturanlar, 57 kişi oturacak duruma geldiler. 2014 seçiminde 18'de sıfır çekilmiş. Sıfırın en başında çeken ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı kaybettim. Semih hoca kaybetti. Ali Aslan kaybetti. Vehbi Bakırlıoğlu kaybetti. O 17 ilçe ve bir büyükşehrin aday gösterdiklerimizden alamadığımız şu an ikisi kaldı. Selendi ile Demirci'ye de ant olsun gelecek seçimlerde alacağız. Ama böyle bir büyük başarıdan sonra, böyle bir büyük üzüntüde meclis grubuna dedim ki ne yapacağız? Tek tek söz aldılar, tek tek. Dediler ki 'Burası genel başkanın memleketi, burada göreve talip olmayacağız. Hangimize görev verirseniz hepimiz kaya gibi arkasında duracağız.' Toplantıdan çıktık. Sonra Eczacı Odası Başkanlığındayken, ben Akhisar'da temsilcimiz olan, Akhisar'da sevilen, belediye meclis üyeliği adaylığıyla siyasete başlamış, Akhisar'da o dört belediyeyi kazandığımız bir önceki seçimde büyük bir başarı elde etmiş, bu seçimde de rekor oyla seçilmiş Besim Dutlulu bu yükü taşır dedik. Besim kardeşime bunu sorduk. 'Makam değil, görev' dedi. Bu görevi üstlendi. O günden bugüne de belediye başkanlarımızla, belediye meclis grubumuzla ve tüm Manisa'yla barışık bir şekilde büyük bir mücadeleyi veriyor. Çok zor bir görevi büyük bir başarıyla yürütüyor. Sağdan, soldan, oradan, buradan onu yıpratmaya, partiyi tartıştırmaya çalışan bir takım çakallar var. Ben o çakalların hepsine diyorum ki kim ne yaparsa yapsın biz Manisa'yız, biz birbirimizi biliriz, severiz, et ile tırnak gibiyiz. Dün birlikte doğduk, birlikte büyüdük, birlikte kaybettik, birlikte kazandık. Yarın da birlikte olacağız. Biz iktidarı da göreceğiz. Bir gün gelip de gözümüzü yumduğumuzda da birbirinin cenazesini de biz hep birlikte kaldıracağız. Kimse merak etmesin ki biz Manisa olarak birbirimizden ayrı düşmeyiz. Hepimiz birbirimize kefiliz. Besim'i de çok seviyoruz. Bütün başkanlarımızı da çok seviyoruz. Herkes bunu böyle bilsin. Herkes böyle bilsin."

"Bu memleketi kurtaracağız"

Konuşmasının son bölümünde iktidara yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, "Vallahi savaştayız kardeşim. Adaletsizliğe karşı savaştayız. Bu hukuksuzluğa karşı savaştayız. Milletin bankadaki parasını çalan da 7 yaşındaki Can'ın anasını ondan koparanlara karşı da savaştayız. Masum insanların hakkı için savaştayız. Ailelere, evlatlara, kutsallara saldıranlara karşı onur mücadelesi için savaştayız. Can yakmak için değil, canımızı kurtarmak için, milleti teslim etmemek için savaştayız. Ölümü göze almışız, teslim olmamışız, olmayacağız kardeşim" ifadelerini kullandı. Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ant olsun ki memleketimden yemin ediyorum. O sandığa varacağız, o seçimi alacağız. Bu memleketi kurtaracağız. Ant olsun ki kurtaracağız. Can yakmayacağız, intikamcı olmayacağız ama kötülüğe de teslim olmayacağız."

Konuşmaların ardından kongreye geçilirken, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan İlksen Özalper yeniden Yeni Parti Manisa İl Başkanı seçildi.