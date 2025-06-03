Özgür Özel: Emeklilere ve Asgari Ücrete Zam Şart - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Emeklilere ve Asgari Ücrete Zam Şart

03.06.2025 15:34
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere ve asgari ücrete zam yapılması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Satın alma gücünün sıfırlandığı, açlık sınırının yarısına kadar düştüğü yerde emeklilere, gerçekçi bir seyyanen zam, asgari ücrete de ara zam şart." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu, ölümünün 62. yılında şair Nazım Hikmet Ran'ı rahmetle andı.

Ülke ekonomisinin içinden çıkılamaz bir hal aldığını savunan Özel, 2002 ve 2025'teki asgari ücret ve emekli maaşı tutarlarının kurbanlık koç alım gücünü kıyasladı.

Özgür Özel, emekli bayram ikramiyesinin geçtiğimiz hafta "müjde" diye açıklandığını belirterek, "Bayram ikramiyesi 2018'de ilk alındığında emekli, 1000 liraya bir kurbanlık koç, 25 kilogram da et alabiliyor. Bugün 4 bin lira, sadece 4 kilo et alıyor. Koçun ancak bir budunu alıyor." diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendiren Özel, "TÜİK'e göre enflasyon yılbaşından bugüne 15,1 ama ENAG'a göre yüzde 24. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 35, ENAG'a göre yüzde 71. Eğer geçen sene 100 liraya aldığınız bir ürünü bu sene 135 liraya alıyorsanız TÜİK, 170 liraya alıyorsanız ENAG haklı. Pazarda herkese soruyorum, 'Çocuk kıyafetini geçen sene kaça satıyordun? 200 lira. Bu sene kaç? 300 lira.' Pazarda vatandaşa sorduğunuzda yüzde 100'ün altında enflasyon tarif eden yok." ifadesini kullandı.

"Mücadele etmeye devam edeceğiz"

Asgari ücrete ara zam talebini konuşmak üzere DİSK, TİSK, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'e ziyaretlerde bulunduğunu hatırlatan Özel, işçi temsilcilerinin, "Asgari ücrete mutlaka enflasyon ayarlaması yapılması gerekiyor" dediğini aktardı.

Partisinin, asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini söylediğini, ama 22 bin 104 olarak belirlendiğini anımsatan Özel, şunları söyledi:

"Şimdi temmuzda ara zam yapmamaya niyet ediyorlar. Bu, düpedüz asgari ücretlinin emeğini, alın terini sömürmektir. Aynı şekilde emekliye beklentiye göre, 12 bin 500'ü, 14 bin 500 yaptılar gerçek enflasyon rakamlarının tutması için. Satın alma gücünün sıfırlandığı, açlık sınırının yarısına kadar düştüğü yerde emeklilere, gerçekçi bir seyyanen zam, asgari ücrete de ara zam şart. Buradan bütün asgari ücretlilere, emeklilere sesleniyorum: Biz durmayacağız, meydanlarda olmaya, mücadele etmeye, adalet aramaya, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımızı savunmaya, hakkınızı savunmaya, gelirde, vergide, çarşıda, pazarda, mutfakta adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz."

"Bugünkü mağdurlar yarının iktidarıdır"

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk operasyonunun üzerinden 76 gün geçtiğini belirterek, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamaların ispat edilemediğini savundu.

Bazı CHP'li belediye başkanlarına yönelik düzenlenen soruşturmalar kapsamında alınan gözaltı kararlarını eleştiren Özel, bir itibarsızlaştırma kampanyasının yürütüldüğünü iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu filmi daha önce gördük. 27 Mayıs darbesinden sonra darbeciler, 'Düşükler Yassıada'da' diye bir film çektiler. Celal Bayar'ın ağırına gitti, belindeki kemerle kendini asmaya kalktı. Türkiye, 27 Mayıs'ı da 12 Mart'ı da 12 Eylül'ü de 15 Temmuz'u da çok ağır bedeller ödeyerek, öğrenerek ve geçmişteki hataları terk ederek, pırıl pırıl bir nesle emanet etmek istediğimiz yüzüncü yıla, bütün badirelere rağmen ikinci yüzyıla ulaştı. 23 yıl önce 'demokrasi' diye geleceksin, 'erdemliler hareketi'. 23 yıl sonra tek suçu Gaziosmanpaşa'yı elinden almak, rekor oylarla seçilmek, seni eleştirmek olan insanları itibarsızlaştırıp Yassıada gibi film çekeceksin. Yassıada filmini çekenler tarih oldu. Nasıl, o Celal Bayar'ı kendini asmaya kalkacak kadar rencide ettilerse, bizi bugün o kadar rencide ettiler. Nasıl o hareket Süleyman Demirel'i getirip başbakan yaptıysa, ant olsun ki bugünkü mağdurlar yarının iktidarıdır."

Özel, siyasi etik yasasının partisince defalarca teklif edildiğini hatırlatarak, "Biz getiririz, AK Parti reddeder. Meclis'te duran siyasi etik yasasını, siyasi ahlak yasasını, siyasetin şeffaflaşmasını... O yasa duruyor. Hodri meydan, yarın getirin, öğleden sonra yasalaştıralım. Var mısın AK Parti, var mısın Erdoğan?" diye sordu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Asgari Ücret, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Deprem, Zam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Emeklilere ve Asgari Ücrete Zam Şart - Son Dakika

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