Özgür Özel: Erdoğan Yargıyı Siyaset İçin Kullanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki açık bir otoparkta gerçekleştirilen 'Millet İdaresi'ne Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Mitingde Özel'in yanı sıra; CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer yer aldı.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN İKTİDARINDA ASGARİ ÜCRET BUGÜNKÜ PARAYLA 39 BİN TL OLACAKTIR'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için gerekli cesareti ve üzerlerine düşen sorumluluğu son yerel seçimlerde yerine getiremediklerini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kente halkçı belediyeciliği getireceklerini söyledi. Kalabalığa seslenen Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir ülke emeklisine nasıl davranıyorsa o kadar medenidir. Yıllarca çalış, çabala, didin, vergi ver, her şeyi yap. Günü gelince 'Hadi sen artık eve, yeter çalıştın, biz sana bakacağız' de. Sonra da en düşük emekli maaşını 20 bin TL yap. 5 emekli bir araya gelse yoksulluk sınırını geçemiyor. 4 tane asgari ücretli ancak bir yoksul edebiliyor. Bugün 28 bin TL asgari ücretle geçinmek mümkün değildir. Ancak asgari ücret alan için çok düşük, veren için yüksek bir hale gelmiştir. Bunun için asgari ücretli çalıştıran, 10 kişiye kadar çalıştıranlara 10 bin 600 TL diye önerdiğimiz, belli gruplara örneğin; tekstile farklı desteklemeler, hem asgari ücreti 39 bin TL yapacak hem de maliyetleri işverenin sırtından alacak tekliflerimiz mecliste beklemektedir. Buradan açıkça söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında asgari ücret bugünkü parayla 39 bin TL olacaktır. Ancak 10 bin TL sosyal güvenlik desteklemesiyle bu yük işverenin, bilhassa küçük işletmelerin, esnafların sırtından alınacaktır. En düşük emekli maaşı bir asgari ücret olacak.

'BU MİLLETİN ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞUNU YABANCILARA SATMAYA KARAR VERDİN Mİ VERMEDİN Mİ?'

İktidarın vergiden vergi aldığını savunan Özgür Özel, şunları söyledi:

"İki boğaz köprüsünü ve 7 otobanı özelleştirmek istiyorlar. 59 TL olan fiyat, 350 TL'ye çıkacak. Bu köprüler ve otoyollar ayda 600 milyon TL gelir getiriyor. Bu köprüleri 3 milyar TL'ye satmaya çalışıyorlar. Sen köprüyü 3 milyara satacaksın. Sana parayı verecek kişi 5 yıllık geliri verecek. Üstüne 25 yıl kendisi alıp cebine koyacak. Tayyip bey bu parayı seçim ekonomisi yapmak için yapıyor. Ancak altın yumurtlayan tavuğu satıyor. Hiç kimse 5 yıllık kirası karşılığında bir mülkü 25 yıllığına kimseye veremez. Babanın malını vermiyorsan bu milletin malını da veremezsin. Bu köprüleri bundan 10 yıl önce Tayyip bey yine satmak istemişti, itiraz etmiştik. Köprülere 5,7 milyar TL teklif gelmişti; Tayyip beyin kendi ifadesi o gün 7 milyar TL'den aşağıya vermek vatan hainliğidir diyordu. Bugün 3 milyar TL'ye vermeye, vatana ihaneti 2 ile çarpmaya niyetleniyor. Ben bunu söyledikçe susuyorlar. Yurt dışında yayın yapan kuruluşlar yazdı çizdi. Ne inkar ediyorlar, ne kabul ediyorlar. Dün elimize iki belge ulaştı. 17 Kasım 2025 Ulaştırma Bakanlığı, Kara Yolları Bölge Müdürlüğü'ne yazmış; otoyolların bir kısmını özelleştirirseniz daha önce yapılan kiralama ve tahsisler kendiliğinden düşecektir. 19 Kasım'da başka bir yazı yollamış köprülere. Yabancı bir danışmanlık firması gelecek. 2 boğaz köprüsünde otoyollarda incelemede bulunacak. Onlara yardımcı olun diyor. Buradan bir kez daha soruyorum Kocaeli'nden bu Ramazan mübarek günde Sayın Erdoğan'a soruyorum. İster iftarda yanıtla ister yarın öğlende ama şunu yanıtla; Bu 2 köprüyü, 7 otoyolun 25 yıllık gelirini 5 yıllık kira karşılığında vermeye, bu milletin altın yumurtlayan tavuğunu yabancılara satmaya karar verdin mi vermedin mi? Bunu açıkla. Buradan ifade ediyorum. Babasının malını böyle satmayana bu milletin malını bu şekilde sattırmam.

'BİR SİYASETÇİYİ BAŞSAVCI, SONRA DA O BAŞSAVCIYI TEKRAR SİYASETÇİ YAPMIŞTIR'

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan'ın siyaseten tükendiğini söyleyen Özel, "Bizimle mücadele edecek güçleri, azimleri, ülkeyi yönetecek enerjileri kalmamıştır. Bu yüzden AK Parti'nin kadın kollarından umudu olmayan, gençlik kollarına güvenmeyen, ana kademesiyle seçime girip kazanamayacağını anlayan Erdoğan, bunun yerine yargı kollarını kurmuştur. Bir siyasetçiyi başsavcı, sonra da o başsavcıyı tekrar siyasetçi yapmıştır. Yaptığı bu atamayla Ekrem Başkan ve arkadaşlarımıza yönettikleri hiçbir suçlamanın hukuki olmadığı tamamının siyasi maksatla yapıldığı ortaya çıkmıştır. Dünün Cumhuriyet Başsavcısı ertesi gün AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda 'Partimizin başarısı için çalışmaya devam edeceğim' demiştir. Yani bir gün önce de AK Parti'ye çalıştığını, ertesi günde çalışacağını itiraf etmiştir şeklinde konuştu.

'O YARGILAMA BAŞLAYACAK'

19 Mart'tan bugüne yaşananları hatırlatan Özel, Ekrem İmamoğlu'na terör suçlaması yöneltildiğini, kayyum tehdidinde bulunulduğunu, terör ve casusluk soruşturmaları açıldığını belirtti. Denilen yolsuzluklardan tek birine kanıt çıkmadığını savunan Özel, "Onun için buradan bir kez daha sesleniyoruz. 9 Mart'tan tezi yok o yargılama başlayacak. 'Yok, yetiştiremedik hazirana kadar inşaatı sürecek. Biz bir başka yere yer yapacağız orada yargılayacağız' diyorsanız arkadaşlarımızı bırakacaksınız, tutuksuz yargılayacaksınız. Yayınların televizyonlardan verilmesinden biz korkmuyoruz, AK Parti korkuyor. 'İmamoğlu yolsuzluk yaptı. Bunun cevabını ben canlı yayında vereyim' diyorsun. 'Sen verme' diyor. O zaman ben korkmuyorsam, Ekrem Başkan korkmuyorsa, arkadaşlar korkmuyorsa bir enayilik var bu işte öyle değil mi? Kardeşim kendine güvenen, savcısına güvenen mahkemeyi yayınlar, bizi rezil eder. Biz diyoruz ki o mahkemeyi yayınla, millet iftirayı da görsün, namuslu evlatlarını da ifadelerini kullandı.

HABER: Ardacan UZUN-Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),