Özgür Özel: F-35 Projesine Geri Dönmeliyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "F-35 projesine geri dönmeli, hakkımız olan parasını ödediğimiz uçakları bir an önce almalıyız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları ve gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti. Özel, 4 saatten fazla süren ziyaretleri sonrasında çıkışta bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özel, Haziran ayına kadar olan süreçte yapıldığını söylediği seçim anketleri ile ilgili konuşarak, "12 Haziran'da sahadan dönen ilk Haziran ayı anketi gelmiştir. Kararsızlar dağıtılmadan Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin 5 puan önündedir. İlk kez kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın üzerinde tarihinde diyeceğim 1977'de 41.4 var ama o zaman anket yok. Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz. AK Parti ile 6 puan, 6 buçuk puan farkı görüyoruz. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Dağıtılmadan öncesini söyledim. Milletimiz haksızı haklıyı görüyor" dedi.

"Bu F-35 projesine geri dönmeli hakkımız olan parasını ödediğimiz uçakları bir an önce almalıyız"

Yarın Avrupa Birliği Konseyi'ne hazırlık liderler toplantısına katılacağını söyleyen Özel, "Ülkelerin cumhurbaşkanları, başbakanları, bakanların olduğu Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sosyal demokrat partilerin toplantınsa Avrupa Birliği'ne üye olmayıp davet edilen tek parti Cumhuriyet Halk Partisi ikinci kez katılacağız. Dünyadaki gelişmeleri bölgedeki gelişmeleri konuşacağız. Elbette Türkiye ile ilgili özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde toplam 30 uçak girdi envartere maalesef son 13 yıldır 1 uçak bile girmedi. F-16'mız var maalesef iyileştirme yapılamadı. Aynı F-16 Yunanistan'da var, onların ki bizimkini görüyor, bizimkiler onlarınkini görmüyor. Çok büyük sıkıntımız var. Yunanistan'da, İsrail'de F-35 var. Biz paramızı vermişiz dışarıda kalmışız. F-35'ten atılma sebebimiz S-400 üzerimizde füzeler uçarken S-400'ler hangarda. 'Biz Trump'la iyiyiz' Trump'la iyi olmak marifet değil. Trump'a haddini bildirmemek büyük bir eksiklik bu günlerde. Biz Avrupa'da Eurofgihter için CHP'nin EuroFighter talebi ile ilgili Türkiye'nin tezini desteklediğini anlatmaya gidiyoruz. Bu F-35 projesine geri dönmeli hakkımız olan parasını ödediğimiz uçakları bir an önce almalıyız. İlk kutlama tweetini atmıştım KAAN için 2030'da envantere girecek bu konuda hızlı olmalıyız. Bu konudaki desteğimizi ifade ediyoruz. Biz Türkiye'nin bir sonraki iktidarı olarak Avrupa'daki iktidardaki akrabalarımıza bugün için bugün için muhalefetteki akrabalarımıza da olumlu katkı için temas etmeye bunları konuşmaya gidiyoruz" diye konuştu.

Fatih Altaylı'yı da ziyaret eden Özel, "Gittiğimizde karşımıza, Sayın Kavala, Demirtaş, Yüksekdağ'ı durumu çıkıyordu. Şimdi karşımıza Ekrem Başkanın, belediye başkanların, gazetecilerin durumu çıkacak. Türkiye'nin geçmişte en yüksek reytingli tartışma programlarını yöneten, Youtube alanına geçince her gün Türkiye rekoru kıran, sadece siyaset yorumlayan, zaman zaman beni partimi eleştiren çok izlenen birisi anketlerde AK Parti'nin düştüğü durum sorulunca, 30'un altına düşmüşler. Cumhurbaşkanına fiili saldırıdan içeride gazeteci tutuyorlar. Bunu nasıl anlatacağız. Benim Almancam var da bu hikayenin Almancaya tercümesi yok. Nasıl anlatacağız bunun İngilizcesi, Fransızcası yok" şeklinde konuştu. - İSTANBUL