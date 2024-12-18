Özgür Özel: "Hablemitoğlu, FETÖ\'yü En İyi Anlatan Aydın Dedi"

Politika

CHP Genel Başkanı Özel: "Hablemitoğlu, o dönemde FETÖ'yü en iyi anlatandı"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel, 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu'na ilişkin, "FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğunu o dönemde en iyi gören ve en iyi anlatan, en cesaretli anlatandı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun ismini yaşatmak için Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı parkın açılışı ve anma törenine katıldı.

"Hablemitoğlu, o dönemde FETÖ'yü en iyi anlatandı"

Özel, burada yaptığı konuşmada, Hablemitoğlu'nun gerçek bir vatansever olduğunu ifade ederek, "Onu 18 Aralık 2002'de karlı bir Ankara akşamında burada kaybettik. Ertesi gün gazetelerin manşetlerinde 'derin cinayet', 'derin suikast', 'Başkent'te kanlı pusu' manşetleri atılmıştı. Çünkü o ileriyi gören ve Türkiye'nin nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğunu halka anlatmaya çalışan aydın bir insandı. FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğunu o dönemde en iyi gören ve en iyi anlatan, en cesaretli anlatandı" diye konuştu.

"Dosya, 15 Temmuz sonrası tozlu raflardan indirildi"

Hablemitoğlu'nun kitaplarının, makalelerinin ve söylediklerinin dikkate alınması halinde 15 Temmuz Darbe Girişiminin hiç yaşanmayacağına dikkati çekerek, "Cinayet 2002'de işlendi, o günden 15 Temmuz akşamına kadar geçen sürede iktidar, hep bugünkü iktidardı ama bu dosya hiç kimsenin dikkatini çekmedi. Bütün çabalar beyhude kaldı. Ancak 15 Temmuz sonrası tozlu raflardan indirildi. Şengül Hanım ve Uyvar şimdi paylaşacağım bu anıyı çok yakından hatırlayacaklar. Katledilmeden dört gün önce Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Eskişehir Şubesi'nde yaptığı konuşma, geçen haziran ayında dava dosyasına girdi, tahliyelerden bir yıl sonra girebildi. O konferansta Hablemitoğlu'nu izleyen dört şüpheli olduğu anlaşılıyor. O meşhur dörtlünün o konferansa da gidip kendisini her zamanki gibi izlediği, takip ettiği anlaşılıyor. Fakat video, 2023'te davadan tahliyeler yapıldıktan bir yıl sonra dosyaya girebiliyor ve bu video, ancak bugünlerde hepimiz açısından aleniyet kazandı. Hablemitoğlu'na soruyorlar, 'Aydınlarımız öldürülüyor, siz bundan korkmuyor musunuz?' Yanıt şöyle; 'ben kadere ve Allah'a inanıyorum, böyle bir çekincem yok. Tek bir konu var, o da ülkemizin çıkarları, bu devletin ayakta kalabilmesi ve bizim tam bağımsızlığımız" açıklamasında bulundu.

"Maalesef cenazesi fiilen ortadan kaldırıldı ve kanlar yıkandı"

Dün açıklanan Sinan Ateş Davasının gerekçeli kararına ilişkin konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef cenazesi fiilen ortadan kaldırıldı ve kanlar yıkandı. Ama aslında kanı yerde kaldı. Tetikçiler, torbacılar yani Sinan Ateş'in anasına, kardeşine, eşine aylar önce söylediği, 'Benim kalemimi kırdılar o ikisi', adını vererek 'tetikçi çağırıyorlar, beni öldürtecekler diyorlar.' Bugün tetikçileri ve o bulunmuş paralı katilleri cezalandırıp, 'Bu cenaze ortadan kalktı, kanı yerde kalmadı' demeye çalışıyorlar. Koskoca Ankara'yı Türkiye'nin başkentini Narinimizin öldürüldüğü Tavşantepe Köyü'ne çevirmeye çalışıyorlar. Katillerin kim olduğunu herkes biliyor ama bir tek devlet bilmiyor, bir tek savcı bilmiyor. Bilen biliyor, söylemiyor. 'Söylersem dostlarım var o köyde, incinir' diyor. Bugün de katilleri, Adalet Bakanı biliyor, azmettiricileri AK Partililerin hepsi biliyor."

"Bu dönemde yeni Hablemitoğlu'na çok ihtiyaç var"

Açılışa katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yıl sonra suikast olayının olduğu yerde olduklarını belirterek, "Acımasız katiller belki fiziken ayırıyorlar ama göründüğü gibi bu şekilde anılacak mekanlar yapmak suretiyle ayrıca bizler de onu ölümsüzleştiriyoruz. Ailesinin yanında bugün bu parka gelen ve yanından geçecek olan herkes Hablemitoğlu Hocamızı mutlaka saygıyla anacak. Çok yıllar önce hiç kimsenin görmediği şeyleri ya da görüp de söyleyemediği şeyleri cesurca yazdı, söyledi. Kendisine 'nasıl bu kadar cesursunuz?' diye sordular. Önemli olan ülkemin birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığıdır' dedi. Bu dönemde yeni Hablemitoğlu'na çok ihtiyaç var çünkü insanların birçoğu artık sustu, konuşmuyor, konuşturulmuyor" açıklamasında bulundu.

Açılış ve anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hablemitoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.